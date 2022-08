No cabe duda de que los coches eléctricos están revolucionando la manera en la que no te aplazamos. Muchas personas que abordan la compra de un vehículo de estas características se enfrentan a una serie de retos, como el de aprender a gestionar la autonomía, o cómo afrontar el recambio de las piezas que se van desgastando. Probablemente, no haya elemento en un vehículo que más desgaste sufra que los neumáticos. ¿Son diferentes los neumáticos de un coche eléctrico a los de uno de combustión? Contrariamente a lo que pueda pensarse, los neumáticos que se montan en un coche eléctrico deben diferenciarse de los de un coche que funcione con combustibles fósiles. De hecho, los neumáticos Pirelli Elect incorporan tecnologías para los coches eléctricos, poseyendo una serie de características concretas.

Neumáticos de coches eléctricos, ¿cómo son?

En primer lugar, si hay algo que caracteriza a un coche eléctrico en todo su conjunto es su peso, más elevado que el de un coche de combustión. Esto se debe a las baterías, que tienen una masa muy elevada. Por tanto, un neumático estándar no sería una buena opción para un coche eléctrico. Deben tener un compuesto que sea especialmente resistente al desgaste, ya que van a sufrir muchísima presión.

Si montamos un neumático estándar en un coche eléctrico, probablemente no llegaremos al kilometraje recomendado de cambio, unos 40.000 km, teniendo que realizar la sustitución mucho antes. Por tanto, los neumáticos del coche eléctrico están especialmente diseñados para soportar este desgaste más pronunciado que provoca el peso de las baterías.

Esto también lleva a que el neumático de un coche eléctrico deba a tener un dibujo mucho más pronunciado. La razón viene determinada por lo que se ha comentado anteriormente, el mayor peso que tienen que soportar este tipo de ruedas. De la misma manera, un dibujo bastante más marcado siempre es una garantía de seguridad a la hora de conducir en condiciones especiales, como es la de una carretera mojada. Cuando el dibujo del neumático es más profundo, se facilita la evacuación de agua y, por tanto, se reducen las posibilidades de sufrir es tan temido aquaplanning.

La manera de conducir

Si tenemos un coche eléctrico y nuestro estilo de conducción es deportivo, debemos tener en cuenta el peso añadido del vehículo. Así estaremos evitando que la ruedas sufran un desgaste más acelerado, asunto que siempre se vuelve muy peligroso si nos gusta conducir de esta forma.

Quién conduce por primera vez un coche eléctrico se sorprende notablemente por el escaso nivel de ruidos que estos coches producen. Igualmente, para quienes ven circular un coche de estas características, la ausencia de ruido es muy llamativa. Si montamos un neumático estándar en un coche eléctrico, probablemente estemos produciendo mayor nivel de decibelios que el que un coche eléctrico acostumbra. Por tanto, los neumáticos diseñados especialmente para este tipo de vehículos cuentan con un bajo nivel de emisiones de ruido. Esto les lleva a preservar esta característica de un marchar silencioso.

El precio de estos neumáticos está en consonancia con lo que se espera de un vehículo de estas características. Es decir, se mueven en una horquilla de precios muy similar a los de los vehículos de combustión. Evidentemente, apostar por marcas conocidas y de una destacada solvencia es lo que proporciona un mayor grado de seguridad, mayor resistencia al desgaste y un nivel bajo de ruidos.

¿Qué nos dice el fabricante? Recomendaciones de seguridad

A la hora de elegir los neumáticos adecuados para nuestro vehículo eléctrico, debemos seguir las recomendaciones del fabricante, adaptando las diferentes medidas que admita nuestro coche para así obtener respuestas adecuadas a nuestro estilo de conducir.

Al igual que los coches de motor diesel o de gasolina, se debe comprobar de manera periódica el desgaste de los neumáticos. Especialmente debe vigilarse que este sea uniforme en los cuatro a la vez, y que, en ningún caso, las marcas adquieran una profundidad menor a 1,6 mm. También se debe comprobar la presión, especialmente antes de viajes largos. Si esta es muy baja, el desgaste será más acusado por los bordes. Si, por el contrario, llevamos a la presión demasiado alta, el desgaste será más evidente en la zona central de la banda de rodadura.

No tener los neumáticos, tanto en un vehículo eléctrico como en los de combustión, en buen estado, es un riesgo evidente para los ocupantes del vehículo y los demás usuarios de la vía. Por tanto, a la hora de elegir un neumático para coche eléctrico debemos tener en cuenta escoger uno específico para este tipo de vehículo, ya que de no hacerlo sufrirá un desgaste más rápido y nos permitirán aprovechar todas las características de este tipo de coches. Hay mucha diferencia a la hora de conducir un coche si este lleva el neumático correcto o si no. No solo se trata de seguridad, sino de sensaciones al volante.

