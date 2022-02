MADRID, 02/02/2022.- Diálogos EFE Salud: "El cáncer no espera, tú tampoco deberías". En la foto, el director de Efe Salud, Javier Tovar. EFE/Javier Liaño

Oncólogos médicos, hematólogos y pacientes defienden en la campaña “El cáncer no espera, tú tampoco deberías”, la necesidad de normalizar el abordaje de esta enfermedad y evitar retrasos y demoras en las revisiones y pruebas médicas, las consultas, los diagnósticos y las aplicaciones de terapias y tratamientos.

La campaña, que se enmarca dentro del proyecto “Una nueva normalidad, el mismo cáncer”, está impulsada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Astrazeneca.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, 4 de febrero, responsables de estas cuatro organizaciones sanitarias han debatido y analizado esta campaña en un encuentro Diálogos EFEsalud, organizado por EFE en colaboración con AstraZeneca.

En el debate han participado, Begoña Barragán, presidenta de GEPAC; el doctor Ramón García Sanz, presidente de la SEHH; la doctora Enriqueta Felip, presidenta de SEOM; y la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno.

El mensaje central de esta campaña es concienciar a la población general de que, a pesar de la existencia de la covid y su repercusión sanitaria, "es importante acudir a los centros ante la sospecha de síntomas de enfermedad, así como no relegar las revisiones periódicas”.

En el curso del debate, los ponentes han expuesto las dificultades que la pandemia ha generado en el abordaje del cáncer, han expresado que esperan que no se produzcan retrocesos en los datos de supervivencia de esta enfermedad y han defendido un acceso más rápido y ágil de los pacientes a las nuevas terapias oncológicas.

Han hecho balance de la dureza de los dos años de pandemia en el abordaje del cáncer.

Begoña Barragán ha resaltado: "Han sido dos años tremendos para todos, pero el cáncer no espera, no ha esperado, y se han producido muchos retrasos diagnósticos; veremos cuando pase el tiempo si se va a llegar muy tarde en muchos casos Los pacientes no deben dejar pasar los síntomas, deben acudir a las revisiones e insistir si se retrasan".

La presidenta de GEPAC considera que ya antes de la pandemia "estábamos mal, no podemos echar la culpa a la covid, los retrasos no son algo nuevo, no sé si puede servir como excusa por parte de las administraciones, se tarda mucho en aprobar los fármacos y financiarlos".

El presidente de la SEHH ha acentuado: "Ha sido muy penoso. Además del sobreesfuerzo, los pacientes con cáncer se han enfrentado a la incomprensión y la reducción de expectativas de vida. La reducción en el diagnóstico ha sido del 21 por ciento en la primera ola de la covid. En España, una de cada cinco personas sufría la enfermedad sin saber que tenía cáncer".El doctor García Sanz defiende: "Hay que reactivar la primaria porque es la puerta de entrada, hay que reactivar los cribados, la cirugía no se puede postergar, y los laboratorios deben seguir ofertando el mismo servicio. Debe seguir el progreso".

Este hematólogo añade que "pese a todo lo pasado, mi mensaje es optimista; el cáncer se está transformando en una dolencia curable o crónica, cada vez hay más oportunidades de mejora en todos los ámbitos. Hay que buscar cómo superar este paréntesis y volver a la senda de supervivencia".

La oncóloga Enriqueta Felip también destaca la dureza de los dos años vividos y menciona la limitación de los acompañantes en los hospitales a los pacientes ingresados o la dificultad de comunicación, nada sencilla, para destacar: "Nos esperan muchos retos y conoceremos cuál va a ser el impacto psicológico de todo esto".

De cara al futuro, la presidenta de SEOM propone "trabajar intensamente en equipo, seguir investigando y previniendo, garantizar el tratamiento precoz y avanzar en medir la equidad del acceso".

La directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, señala que los pacientes de cáncer siguen teniendo temor tras dos duros años y "hay que trabajar para que se sientan seguros, aunque hay limitaciones, fundamentalmente en Atención Primaria".

Marta Moreno pone el acento en la necesidad de que los pacientes accedan a las innovaciones que hay en nuevas terapias oncológicas y añade: "Hay que agilizar al paciente con cáncer igual que se hace con el de covid".

"Aunque ha costado reclutar pacientes -señala- se ha logrado que no se pare la cadena de ensayos clínicos en los hospitales, que es parte fundamental de nuestro sistema, y resalta "la complejidad, lentitud y las limitaciones para aprobar nuevos fármacos".

Sobre la autorización y financiación de nuevos fármacos, el doctor García Sanz subraya: "No es de recibo una media de retraso en la llegada a los pacientes de 18 meses. En Alemania, por ejemplo, el retraso para aprobar un fármaco es de dos o tres meses".

A este respecto, Enriqueta Felip completa: "Tenemos que ser ágiles, hay tiempos muy largos desde que se aprueban los fármacos hasta que llegan, y hay que garantizar a los pacientes el acceso a la innovación; se necesita menos burocracia y mayor transparencia en los procesos de evaluación de nuevas fórmulas". EFE

