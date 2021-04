El cap Govern d'Andorra apel-la a la unió d'esforços per afrontar futures pandèmies.

L'esdeveniment d'alt nivell ha estat presentat pel cap de Govern andorrà, Xavier Espot, i ha comptat amb la presència del Rei d'Espanya, Felip VI, i els presidents de República Dominicana, Luis Abinader, i de Guatemala, Alejandro Giammattei. Els participants han instat a considerar la salut com un bé públic global i han afirmat que el multilateralisme és l'eina més eficaç per aconseguir un tractat internacional de pandèmies, que no només contribueixi a prevenir malalties contagioses, sinó que també permeti compartir informació i coneixements valuosos.

Els presidents del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez; de França, Emmanuel Macron; de Xile, Sebastián Piñera, i de Costa Rica, Carlos Alvarado, i el primer ministre de Portugal, António Costa, han instat a reformar i enfortir el sistema de salut mundial per millorar les capacitats de preparació i resposta davant futures pandèmies com l'actual de la Covid-19, "perquè ningú quedi enrere".

Els mandataris han fet aquesta crida durant un diàleg d'alt nivell amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en un dels actes previs a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que tindrà lloc a Andorra aquest dimecres, 21 d'abril. Es tracta de la primera vegada que un president de França participa en un esdeveniment de les Cimeres Iberoamericanes en els seus 30 anys d'història.

A més, han fet una crida a la solidaritat per aconseguir una distribució més eficaç i equitativa de les vacunes contra el coronavirus, enfortint institucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i mecanismes com COVAX, que busca l'accés universal a les immunitzacions.

Els caps d'Estat i de Govern han proposat una sèrie de principis per avançar cap a la reforma de sistema sanitari mundial en línia amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible: la promoció de l'enfocament d’"una sola salut" que vinculi la salut dels éssers humans, els animals i el nostre planeta; el suport als sistemes sanitaris de tot el món, i l'aliança de tots els actors rellevants, inclosos la societat civil i el sector privat.

La XXVII Cimera Iberoamericana, amb el lema "Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte de l'coronavirus", és considerada una cita històrica: serà la primera ocasió en què els 22 caps d'Estat i de Govern de la regió es reuneixin des que va començar la pandèmia per tal de consensuar una veu forta i amb pes internacional per materialitzar una agenda de recuperació en els àmbits sanitari, social, econòmic i mediambiental.

