Mariano Aguilar, director general del Club del Deportista, explicó que la firma relaciona a futbolistas y marcas con acciones de promoción y que la aplicación de LaLiga informa a los jugadores de aspectos como el estado del césped o el movimiento solar antes de los partidos y ofrece estadísticas y fotos personalizadas al final.

"Parte del servicio que hacemos es de conserjería. La aplicación la hemos creado hace bastantes años y hace tres llegamos a un acuerdo con LaLiga. Damos un servicio especial a todos los jugadores a través de ella y la tienen descargada el 92%", dijo en el VI Foro EFE Sport Business Days celebrado este martes y dedicado al patrocinio deportivo.

Aguilar fue uno de los participantes en el foro organizado por la Agencia Efe y Best Option Media (BOM) y que, presentado por el director de Deportes de Efe, Luis Villarejo, reunió a Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Manuel Hernández, director general de Finetwork, Javier Mercado, director de patrocinios de El Corte Inglés, y la medallista olímpica en natación artística Ona Carbonell.

El Club del Deportista

Mariano Aguilar recordó que la idea de crear una empresa como el Club del Deportista surgió cuando iba a retirarse como jugador de fútbol en Escocia, "para unir a los jugadores e ir a las marcas y conseguir un mejor precio", y que "con el tiempo ha evolucionado para ser capaz de relacionarlos con las marcas haciendo acciones de promo".

"Lo más curioso que me ha pasado es que Fernando Torres hace años me llamó porque quería comprarse una almohada. Me di cuenta de que era importantísimo que se acordase de mí para eso. Cuando organizamos cualquier cosa para el jugador establecemos una relación distinta que la usamos para hacer patrocinio", dijo.

Ahora, el Club del Deportista es la agencia en exclusiva que activa todos los patrocinios de LaLiga cuando intervienen los jugadores, que disponen de una aplicación, por la que se ha interesado la NBA y que contempla expandir a otros países.

Todas las estadísticas de los jugadores y los equipos en una aplicación

"Con esta app el jugador antes del partido recibe cosas anecdóticas como cuál va a ser el movimiento del sol, el portero sabe cuándo le va a dar de frente, o a qué altura va a estar cortada la hierba. Y después del partido sabe todas sus estadísticas en comparación con su media de la temporada y las del equipo. También hay fotos suyas personalizadas para poder compartir en redes sociales y del partido. Pueden estar descargadas unas 60 fotos", indicó.

Aguilar comentó también que dentro de sus vías de comunicación dan "mucho valor al deporte femenino" y concretó que tienen "dos vías de negocio muy clara". "Acercamos a las marcas a los jugadores e intentamos vender productos desde los jugadores al resto del mundo".

La influencia del resultado de grandes acontecimientos deportivos

El director de patrocinios de El Corte Inglés, Javier Mercado, señaló que la compañía ahora "no busca territorios, sino eventos" y habló de la influencia del resultado de grandes acontecimientos deportivos en la venta de productos y de cómo ha incidido la pandemia.

"La política es que nuestros clientes somos todos y no podemos vincularnos directamente sino representar competiciones que representen a todos. El primero fue la ACB y a través de ACB pudimos vender viajes, merchandising... Y luego fue LaLiga. No estamos en LaLiga por fútbol, estamos en un territorio, a través de LaLiga vendemos viajes, entradas y experiencias únicas", repasó.

Borussia Dortmund: la camiseta más vendidad

Javier Mercado desveló que este año ha habido dos equipos de fútbol que se han destacado por las ventas de su camisetas, primero el Betis y luego el Sevilla, y que ha habido unos años, hasta hace uno, que "la del Borussia Dortmund se vendía por encima de las demás".

"No sabemos por qué. Creemos que por un tema de estética. Cuando hay grandes eventos se nota mucho. El deporte arrastra muchas cosas, también hogar, moda, tecnología, alimentación y antes de un Mundial las categorías que más destacan son electrónica y también alimentación, porque a la gente le gusta prepararse estos", señaló.

Mercado comentó también que a partir de la pandemia los deportes que más han crecido "son el pádel y el ciclismo y el yoga también está creciendo mucho". "No solo la compra del material sino todo lo que hay antes y después de la práctica como alimentación y preparación. "Nosotros estamos enfocando a ese asesoramiento, tenemos en nuestras tiendas a ciclistas profesionales para ello", concluyó. EFE

omm/og