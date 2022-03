En las universidades españolas, se está enviando de nuevo la propuesta de mejora del Ministerio para el acceso a los grados destinados a la docencia al profesorado responsable de los grados de Infantil y Primaria, así como del máster de Secundaria.

La propuesta de una reforma para acceder a ser profesor en España es un documento cargado de buenas intenciones y poco presupuesto, según Elena Jiménez (profesora de la Universidad de Málaga, directora de la revista científica Investigaciones Sobre Lectura y del equipo de investigación ELLA y presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora). “Es una propuesta necesaria que requiere del consenso de los expertos, aunque ya sabemos que consensuar algo en este país no es tarea fácil”. Pero ¿cuál es el ideal de un centro educativo, de un profesorado adecuado? “No miraría a los EE. UU. en particular en busca de ejemplos de educación efectiva, miraría más al norte de Europa”, asegura Gardner con respecto a la educación obligatoria.

En el pasado Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora (CIVEL, http://www.comprensionlectora.es), Howard Gardner (catedrático de la Universidad de Harvard, premio Príncipe de Asturias y padre de las Inteligencias Múltiples) menciona la inteligencia pedagógica, una de las dos nuevas inteligencias que se añade a su teoría de las Inteligencias Múltiples. “Enseñar no es un arte ni una ciencia, aunque ambos ámbitos formen parte de la labor docente, es una profesión tremendamente compleja mal entendida en este país, que necesita del respeto de la sociedad ahora más que nunca. Aunque ese respeto hay que ganárselo”, asegura Jiménez.

Elena Jiménez, responsable de la conferencia de inauguración del CIVEL, sostiene que en Finlandia solo acceden a ser docentes los estudiantes que obtienen la mejor nota de corte y en la sociedad finlandesa esta profesión es considerada como un honor, sin embargo, en España, aún se arrastra la idea de que es aquella persona que no desea trabajar. Es una imagen que data de la posguerra y que es difícil de extirpar del imaginario común, en parte, por la necesidad de mayor inversión en el ámbito educativo, una mejor selección del profesorado (no solo el mejor preparado, sino el que muestre mayor vocación). “La inversión económica necesaria en educación, en nivel universitario, necesita ampliarse tanto que dudo que se pueda acometer a corto plazo, hasta que no se entienda que una buena educación es muy rentable para el país no creo que se invierta lo suficiente”, menciona Elena Jiménez.

Quizás no se está tan lejos de un sistema educativo óptimo, uno de los mejores colegios del mundo está en España, según Howard Gardner, el colegio Montserrat de Barcelona.

