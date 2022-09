El Perte de la Economía Social y de los Cuidados, dotado con una inversión pública de 808 millones de euros, ha centrado el octavo programa de Plan Europa, impulsado por EFE y KPMG.

En una entrevista en el programa, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha previsto que este proyecto estratégico tenga un impacto superior a los 10.000 puestos de trabajo y sirva para incrementar el tamaño de las empresas y fomentar la colaboración y el cooperativismo en el sector.

"Este PERTE intenta impulsar la economía social y darle una vuelta de tuerca (...) incrementando el peso de las empresas del sector, su dimensión, y vinculándolo a la economía de cuidados", ha dicho y ha incidido en el destacado papel que la economía social tiene en España en comparación con el resto de Europa, con un peso equivalente al 10 % del PIB y alrededor de 43.000 empresas que dan empleo a 12.000 trabajadores.

El Ministerio de Agricultura ya tiene alguna convocatoria en curso relacionada con este PERTE, relativa a la titularidad compartida de explotaciones agrarias, pero será en el mes de octubre cuando el Ministerio de Trabajo lanzará su primera convocatoria para impulsar el tejido cooperativo.

Trabajo va a licitar en total 100 millones de euros de los 808 millones de inversión pública previstos para este PERTE a través de los trece ministerios involucrados, una cifra que el Gobierno cree que se podrá "duplicar o triplicar" con la movilización de inversión privada.

"De lo que se trata en este PERTE es de que las pequeñas cooperativas puedan seguir creciendo y que la economía social sea un ejemplo de cómo a través de la cooperación se puede hacer una economía que es competitiva y se puede internacionalizar", ha subrayado Pérez Rey.

En el programa, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, Luis Socías, ha reclamado que la parte de los fondos "Next Generation EU" que España recibirá en forma de préstamos -70.000 millones entre 2023 y 2026- se liciten como subvenciones a fondo perdido para las empresas.

"Es muy importante que en la adenda (al plan de recuperación) aunque España reciba los fondos en forma de préstamos, la empresa los reciba en forma de subvenciones a fondo perdido para que no sea una barrera adicional de cara a la concurrencia", ha afirmado Socías en una entrevista para el programa "Plan Europa", que desarrolla EFE con la consultora KPMG.

Respecto a la elaboración de la adenda, que el Gobierno prevé presentar a Bruselas antes de que acabe el año, ha pedido la participación activa de los interlocutores sociales puesto que se trata de un plan de país que se ejecutará hasta 2026 "mucho más allá de la legislatura vigente".

A su juicio, se trata de una oportunidad para mejorar lo que no está funcionando "que tiene que ver con flexibilizar las convocatorias, para que no ocurra lo que ha pasado con el PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC)".