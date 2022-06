El peso del patrocinio deportivo centró el VI Foro EFE Sport Business Days celebrado este martes, con la participación de Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Manuel Hernández, director general de Finetwork, Javier Mercado, director de patrocinios de El Corte Inglés, Mariano Aguilar, director general de El Club del Deportista, y la medallista olímpica Ona Carbonell.

En el acto organizado por la Agencia Efe y Best Option Media (BOM) y presentado por el director de Deportes de Efe, Luis Villarejo, Garbajosa explicó que desde su llegada a la FEB en 2016consideró muy importante la organización de eventos y dar a los patrocinadores la oportunidad de "exhibir su compromiso con el deporte".

"Desde 2018 hasta 2023, que acaba el ciclo, seremos la federación de baloncesto de todo el mundo que más campeonatos organiza. Económicamente buscas un rédito, pero eso no es lo principal, sino que haya una llamada al deporte que se dispersa y que el patrocinador tenga más motivos para quedarse", manifestó.

En el deporte no puedes garantizar el éxito

Garbajosa apuntó que "en el deporte no puedes garantizar el éxito ni asegurar que vas a ser campeón, pero puedes ofrecer prestigio, reputación, transparencia e ilusión" y destacó la relevancia que tuvo recibir la llamada de la firma de telecomunicaciones Finetwork en plena pandemia.

Su director general, Manuel Hernández, destacó la similitud de los valores del deporte con los de su compañía, como "como ambición, valentía e inconformismo" y se congratuló de "generar ese efecto de confianza en dos años, que otros han tardado diez".

"No es fácil, no es barato, pero quien no apuesta no gana. Para la gente que nos gusta el deporte, tener la oportunidad de sumar para que el deporte siga siendo lo que es, te da un retorno a nivel emociones muy importante, y si nos da a nivel números pues más aún. Te sientes orgulloso de poner tu granito de arena para, con la que nos está cayendo, contribuir a que el deporte siga dando alegrías", añadió.

Patrocinios deportivos y las nuevas tecnologías

En su intervención, Hernández habló del papel del capitán del Betis, Joaquín Sánchez, como embajador. "Es una persona con la que nos sentimos muy identificados, sencilla y humilde. Se entrega a la gente y en lo deportivo no deja nada en el esfuerzo; siempre quiere ir a más. Desde el punto de vista de negocio puro, la campaña que hemos hecho de ‘juackeado’ ha estado cinco semanas seguidas en ’trending topic’ en España, algo que nunca había pasado", dijo.

Mariano Aguilar, director general del Club del Deportista, abundó en la labor de la firma para relacionar a futbolistas y marcas con acciones de promoción y se refirió al acuerdo con LaLiga para la aplicación que informa a los jugadores de aspectos como el estado del césped o el movimiento solar antes de los partidos, además de ofrecer estadísticas y fotos personalizadas al final.

"Parte del servicio que hacemos es de conserjería. La aplicación la hemos creado hace bastantes años y hace tres llegamos a un acuerdo con LaLiga. Damos un servicio especial a todos los jugadores a través de ella y la tienen descargada el 92%. Tenemos dos vías de negocio muy clara. Acercamos a las marcas a los jugadores e intentamos vender productos desde los jugadores al resto del mundo", relató.

Por su parte el director de patrocinios de El Corte Inglés, Javier Mercado, señaló que la compañía ahora "no busca territorios, sino eventos" y habló de la influencia del resultado de grandes acontecimientos deportivos en la venta de productos y de cómo ha incidido la pandemia.

Los patrocinios como "experiencias únicas"

"La política es que nuestros clientes somos todos y no podemos vincularnos directamente sino representar competiciones que representen a todos. El primero fue la ACB y a través de ACB pudimos vender viajes, merchandising... Y luego fue LaLiga. No estamos en LaLiga por fútbol, estamos en un territorio, a través de LaLiga vendemos viajes, entradas y experiencias únicas", repasó.

El foro contó con la participación por vídeollamada de la nadadora Ona Carbonell, quien destacó la importancia de "crear una imagen a través del deporte y visibilizar" su marca y de contar con el apoyo de firmas como la que ha recibido de Nike.

"No compito con Nike, compito con un bañador, y me costaba entender qué ven en mi las marcas, pero creo que son más los valores que representa el deporte de esfuerzo, sacrificio o lo que transmites fuera de la competición, ya que soy una mujer puntual, respetuosa y trabajadora", apuntó.

También la exatleta Carlota Castrejana intervino para referirse a los beneficios fiscales que tiene el patrocinio deportivo, que permiten "una desgravación de hasta el 15% de la cuota del impuesto de sociedad o hasta 90% de lo aportado para programas como Universo Mujer, o al deporte olímpico en el plan ADO o ahora al deporte con discapacidad y otros como España Compite, más asociado a las Pymes". EFE

sd-omm/og