A Endesa, a PreZero Espanha e a Reciclalia Composite chegaram a acordo para pôr em marcha uma central de reciclagem de pás eólicas em Cubillos del Sil (Leão, Espanha), com o apoio da GE Renewable Energy, divisão da General Electric, e da sua filial LM Wind Power.

Segundo informaram a Endesa, PreZero Espanha e a Reciclalia esta segunda-feira, o projeto faz parte do Plano Futur-e da Endesa para a reconversão e dinamização de zonas onde irá fechar centrais de carvão, neste caso a de Compostilla.

O consórcio criado vai investir 8,5 milhões de euros na central de reciclagem de pás, que vai começar a ser construída no próximo ano.

A instalação responde ao desafio de reciclar mais de 6.000 toneladas por ano de fibra de vidro e carbono de aerogeradores, dando uma segunda vida aos materiais das pás.

O projeto contempla a reutilização e incorporação dos materiais reciclados de fibra de vidro, fibra de carbono e outros subprodutos do processo na indústria, tanto eólica como de outros setores, que possam requerer esse elementos.

A nova central irá estar operacional a começos de 2024, terá 30 postos de trabalho diretos e gerará adicionalmente emprego indireto ligado a tarefas logísticas.

O acordo prevê que a GE Renewable Energy ofereça aos seus clientes com sede em Espanha a opção de reciclar as pás em desuso através da nova central.

A LM Wind Power vai fornecer à volta de 50% do excedente de fibra de vidro gerado durante o fabrico de pás nas suas centrais de Ponferrada (Leão) e Castellón.

Esta fibra de vidro será reciclada para poder ser utilizada, entre outras aplicações, no setor da construção e no cerâmico.

A Endesa prevê por sua parte contribuir pás que já não estejam a ser utilizadas nas suas instalações renováveis para a sua posterior reciclagem.

A nova instalação irá reciclar as pás e os resíduos industriais de outros processos produtivos que gerem resíduos de materiais compostos.

Apesar de existirem diversas soluções para reciclar aproximadamente 95% dos elementos dos aerogeradores de forma eficaz, a reciclagem dos materiais compostos presentes na composição das pás representa um desafio para a indústria.

A GE Renewable Energy e a LM Wind Power vão contribuir à viabilidade da central através do fornecimento do excesso de fibra de vidro originado na elaboração das pás nas suas duas centrais em Espanha, além de pás que estão no final da sua vida útil.

A PreZero é uma empresa do Grupo Schwarz, com a qual a Ferrovial chegou a acordo no passado mês de julho para lhe vender o seu negócio ambiental em Espanha e Portugal por 1.133,5 milhões de euros (incluindo capital e dívida).

Com mais de 17.000 trabalhadores e presença em mais de 600 municípios, a PreZero gera em Espanha e Portugal mais de 140 instalações de tratamento, entre as quais ecoparques, unidades de compostagem, centrais industriais, de economia circular, centros de transferência e depósitos controlados.

A companhia faz parte do PreZero International, pertencente ao Grupo Schwarz, que inclui as empresas de distribuição Lidl e Kaufland.

A General Electric conta com mais de 4.200 trabalhadores em Espanha, metade dos quais trabalham na sua divisão de energias renováveis; enquanto a sua filial LM Wind Power conta com outros 1.400 empregados no país e duas fábricas de pás em Ponferrada e Castellón, que produzem 2.000 megawatts (MW) anuais para o mercado espanhol e exportação.