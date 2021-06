Un nivel elevado de colesterol “malo” (LDL) tiene una relación directa con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica.

Casi la mitad de los adultos mexicanos, 46 %, tienen niveles altos de colesterol “malo” (LDL).

Ciudad de México, 1° de junio de 2021.- La enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECA), se refiere a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias, lo que puede restringir el flujo sanguíneo y provocar complicaciones en la salud de las personas que la padecen.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019, las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar en defunciones a nivel global y, por su parte, la ECA es la principal causa de muerte en América Latina, mientras que, en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de enero a agosto del 2020 se registraron 141,873 defunciones por estos padecimientos, colocándolos – también – como la primera causa de muerte en nuestro país.

Dada la incidencia y mortalidad de estas enfermedades, Amgen, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación Pacientes de Corazón, presentaron el consenso científico, Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica en América Latina: Un llamado a la acción para reducir el colesterol LDL, que fue realizado por un panel multidisciplinario de expertos en Argentina, Brasil, Colombia y México, que busca aumentar la consciencia sobre la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECA) y sus consecuencias en la salud; este consenso cuenta con el aval de las sociedades médicas de cardiología en cada uno de los países participantes.

De acuerdo con este consenso, existen diversas investigaciones que indican que el desarrollo de la ECA tiene una relación directa e irrefutable con el nivel de colesterol “malo” (LDL), pues éste es el agente causal esencial de la génesis y progresión de dicho padecimiento. Lo anterior, sitúa a la población latinoamericana en un grave peligro de salud pública ya que, según un estudio de la OMS, Latinoamérica tiene los valores más altos de colesterol total, en comparación con la mayoría de las otras regiones del mundo. En México, se estima que casi la mitad de los adultos, el 46 %, tienen niveles altos de colesterol “malo” (LDL>130 mg/dl). #

“Para Latinoamérica, incluyendo México, es de suma importancia reducir los niveles de colesterol LDL entre su población, ya que, al hacerlo, se puede disminuir la incidencia y mortalidad por enfermedades cardiovasculares – como la ECA –. Es pertinente mencionar que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Europea de Aterosclerosis (EAS) indican que en pacientes de muy alto riesgo la cifra de colesterol LDL debe situarse un 50 por ciento por debajo de sus valores basales y la cifra objetivo debe situarse por debajo de los 55 mg/dL” indicó el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen.

Por su parte, las guías internacionales para el tratamiento de la ECA hacen énfasis en la prevención secundaria y reducción de niveles de colesterol “malo” (LDL), y varios países en Latinoamérica han creado sus propios lineamientos compartiendo los mismos conceptos básicos de las guías internacionales. Estas pautas locales incluyen datos epidemiológicos, factores socioeconómicos, experiencias grupales y análisis fármaco-económicos, que son fundamentales para determinar el objetivo de tratamiento dentro de cada país.

“Sabemos que existen algunas barreras para el manejo adecuado de la ECA; sin embargo, recomendamos a los médicos reconocer la importancia del colesterol LDL en la génesis y progresión de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, identificar a los pacientes con un nivel alto de colesterol “malo” (LDL) e indicar el tratamiento adecuado, reforzando el uso de agentes hipolipemiantes en población de riesgo de ECA además de promover la disminución de colesterol LDL” dijo el Dr. Abel Pavía, cardiólogo intervencionista Centro Médico ABC y co-autor del consenso Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica en Latam: Un llamado a la acción para reducir el colesterol LDL.

Es importante destacar que, a pesar de la evidencia científica que respalda el uso de terapias hipolipemiantes, su indicación mundial es baja, incluso en pacientes que han sufrido un evento cardiovascular. El tratamiento contra el colesterol malo (LDL) puede incluir cambios en el estilo de vida y alimentación, además de un tratamiento hipolipemiante como las estatinas, los inhibidores selectivos de la absorción del colesterol y los inhibidores de PCSK9, que proporcionan una reducción máxima sostenida de colesterol LDL de hasta el 77%.

“En Amgen, hemos desarrollado durante más de cuatro décadas medicamentos biotecnológicos innovadores. Buscamos ofrecer soluciones científicas importantes para avanzar en la atención y mejorar la vida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Para nosotros la salud de los mexicanos es una prioridad, por lo que hacemos un llamado a que los pacientes pregunten a su médico cuál es su nivel de colesterol “malo” (LDL) para lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, y si ya han presentado un evento cardiovascular previo es prioritario mantener el régimen de tratamiento establecido por el médico tratante. Puntualizó el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

Para conocer más acerca del consenso Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica en Latam: Un llamado a la acción para reducir el colesterol LDL visita: ASCVD in LATAM: A Call for Action on LDL-C Reduction

