EQA España acaba de recibir la acreditación, por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para certificar ISO 37001 (Sistemas de Gestión de Antisoborno) y UNE 19601 (Sistemas de Gestión de Compliance Penal). Se ha convertido en la primera entidad del país en acreditarse por ENAC para ISO 37001 y la segunda para UNE 19601, sumándose ambas a la acreditación recibida hace unos meses para realizar los trabajos de Experto Externo en PBC/FT.

Con estas nuevas acreditaciones, en estos momentos EQA es la primera y única Entidad Acreditada en España para evaluar la conformidad externamente de los tres principales sistemas de compliance que tienen las organizaciones: Certificación de compliance Penal, y Antisoborno y Examen Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Estas dos nuevas acreditaciones se refieren a los estándares de referencia en la implementación de modelos de organización y gestión para prevenir delitos en nuestro país. Son compatibles con el resto de estándares UNE/ISO de sistemas de gestión e incorporan un catálogo de buenas prácticas que las organizaciones están aplicando a nivel internacional en el ámbito del Compliance.

D. Jorge A. González, responsable de los esquemas de compliance y anticorrupción en EQA ha señado que “una vez existen entidades acreditadas para estos servicios de certificación, no parece haber motivos para que una organización que desea auditar y certificar sus sistemas de compliance no elija una entidad acreditada. Ello, además, se sitúa en la línea de la diligencia debida habitualmente requerida a la organización en materia de compliance. En este caso, la diligencia debida se extiende también a la elección de su entidad de certificación, siendo razonable que se opte por una entidad acreditada frente a una que no lo está”.

La doble acreditación evidencia que EQA cumple con los exigentes niveles de calidad, competencia e imparcialidad exigidos por ENAC.

La certificación de estas normas para las organizaciones supone una vía para transmitir confianza y seguridad a clientes, proveedores, administraciones o tribunales. Son herramientas al alcance de cualquier tipo de compañía: empresas, grupos de empresas, fundaciones, ONGs, clubes deportivos, etc.

En palabras de D. Ignacio Martínez, Director General de EQA, “los servicios que giran en torno a la sostenibilidad y los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) son una estrategia a largo plazo de EQA, y prestar los servicios de compliance de forma acreditada es la mejor demostración de que nuestra intención es trabajar con los más altos niveles de calidad y compromiso”.

EQA es una entidad internacional de certificación, verificación e inspección, con más de 20 años de trayectoria. Cuenta con líneas de negocio en I+D+i, Sistemas de Gestión, Cambio Climático, Responsabilidad Social Corporativa, Compliance, Finanzas Sostenibles, Seguridad de la Información y Licencias Urbanísticas.

La mayor parte de sus servicios están acreditados por ENAC y su actividad consiste en realizar trabajos de evaluación de la conformidad independiente de manera competente y objetiva, proporcionando a todas las partes interesadas confianza y seguridad para facilitar una correcta toma de decisiones.

Contacto

Olivia Martín Matas

Responsable Dpto. de Marketing

olivia.martin@eqa.es

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.