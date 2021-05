Segundo lugar ficou com um grupo espanhol da Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED), e o terceiro foi dividido por duas equipes nicaraguenses.

O hackathon universitário organizado pela Fundação Cúpula Ibero-americana e a Universidade de Andorra (UdA) e no qual estudantes de diferentes países da região ibero-americana apresentaram soluções sobre os desequilíbrios de gênero no âmbito universitário premiou o trabalho de uma equipe procedente da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua.

O grupo, composto por Rubén Antonio Dormus Centeno, José David Estrada Pérez, Ruth Esther González Calderón e Luis Fernando Fonseca Blandón, apresentou um programa estratégico para o desenvolvimento da inovação em igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nos setores humanístico, social, tecnológico e científico mediante ações que pretendem uma alteração da cultura. Entre as atuações há, por exemplo, oficinas para os pais; intercâmbios de estudantes; a elaboração de um 'app' com jogos interativos e vídeos; estágios de estudantes em empresas para que se familiarizem com as tecnologias utilizadas; visitas aos centros e lugares de interesse histórico e social, e a popularização da ciência mediante parques científicos.

O segundo lugar do concurso ficou com a equipe espanhola formada por Roberto Álvarez García, María Alejandra Farias Bergese, Jorge Díaz Esterri e María del Pilar Gómez Mondino, da Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED); e no terceiro lugar houve um empate entre o grupo composto por Giordana de los Angeles Arauz Medrano, Aura Milena Aguilar Sandoval, Janmer Francico Jacamo Quiroz e Marlon Javier Aguilar Rivera, da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua; e o formado por Henry Daniel Díaz Ochoa, Luz Idania Salgado Pineda, Deylin José Calderón Rivera e Deylin Uriel Torrez Guido, da Universidade das Regiões Autônomas da Costa do Caribe Nicaraguense.

Em soma, foram admitidos 66 trabalhos que cumpriam os requisitos e que contavam com um documento escrito e um vídeo para defender a proposta em que se baseava o desafio. Foram realizadas duas rodadas de avaliação: na primeira, os trabalhos foram divididos em dez grupos, um por cada membro do júri, também se evitou que nenhum dos que pertenciam a uma universidade tivesse que avaliar um trabalho do centro que representava.

A proposta melhor pontuada de cada um dos membros passou à segunda rodada, na qual o júri teve que pontuar as dez melhores. O vencedor foi o trabalho que recebeu a maior pontuação na segunda rodada de avaliação.

Entre os aspectos levados em conta na hora da avaliação estava que as propostas cumprissem todas as diretrizes estabelecidas no nível formal; que fossem inovadoras, originais e criativas; que estivessem presentes os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a multidisciplinaridade; que respondesse à necessidade do desafio e que a proposta fosse contextualizada, coerente e compreensível e pudesse ser aplicada em outros contextos. No caso concreto do vídeo teve-se em conta que a apresentação fosse criativa, e a linguagem respeitosa, adequada e inclusiva Os membros do júri foram Félix García-Lausín, secretário-geral do Conselho Universitário Ibero-Americano (CUIB); Joan-Marc Joval, diretor gerente da Fundação Cúpula Ibero-Americana-Andorra 2020; Alta Hooker, reitora da Universidade das Regiões Autônomas da Costa do Caribe Nicaraguense (URACCAN); Ramona Rodríguez, reitora da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, Manágua (UNAN-Manágua); Josep A. Planell, reitor da Universidade Aberta da Catalunha (UOC); Miquel Nicolau, reitor da Universidade de Andorra (UdA); Jesús Soto Castaño, decano da Escola de Engenharia e Ciências Básicas da Universidade EIA (Colômbia); Juan Camilo Restrepo, vice-reitor da Universidade Nacional da Colômbia (sede Medellín); Sònia Gili, professora da Universidade de Andorra (UdA) e Neil Guerrero, professor da Universidade Nacional da Colômbia (sede Manizales).

A proposta enquadrava-se na realização da XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organizou no último dia 21 de abril com o tema ‘Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América diante do desafio do coronavírus’.

