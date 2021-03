España apuesta por una gestión planificada de los bosques como impulso económico y entornos sanos y saludables para las personas, ha señalado este jueves la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha subrayado que no es posible una política climática que no defienda la naturaleza.La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica ha hecho estas declaraciones durante la jornada "Restauración Forestal: un camino a la recuperación y el bienestar", en la que ha abordado la importancia y beneficios de los bosques como elemento esencial para la recuperación y el bienestar.Esta jornada forma parte del ciclo virtual de encuentros #Biodirectos, que ha puesto en marcha ese departamento ministerial y que se retransmiten en directo y de manera simultánea en los diferentes canales de redes sociales de la Fundación Biodiversidad.La ministra ha hecho hincapié en su intervención en los múltiples beneficios que aportan los bosques -absorben CO2, fijan suelos y generan empleo, aire limpio, alimento, agua (...), para decir que "un bosque sano implica personas sanas".Ribera ha señalado que los bosques son capaces de recuperar el equilibrio roto entre "la España rural y la urbana" y ha señalado el gran desafío que supone abordar su restauración en un escenario de cambio climático, donde es necesario preservar la capacidad adaptativa de la gestión forestal."Debemos fomentar que los bosques sean bien cuidados y gestionados, porque son fuente de generación de empleo y de ellos depende el sustento de millones de personas en todo el mundo", ha dicho.Asimismo, ha reconocido que la mejora de los sistemas de aprovechamiento de productos forestales es una cuestión que tiene pendiente España, y ha avanzado que en esta legislatura se consolidarán las medidas de prevención ante incendios y una nueva estrategia forestal nacional.En este punto, Ribera ha abogado por ajustar y actualizar los inventarios forestales nacionales, "algo sobre lo que tenemos una reputada trayectoria", gracias a una tradición consolidada y elaborada años atrás.Tras esta intervención se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado el director del European Forest Institute, Marc Palahí; el ingeniero de Montes y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Alfonso San Miguel; la secretaria general de la Asociación para la Certificación Española Forestal, Ana Belén Noriega; el director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, y la directora técnica de FSC España, Silvia Martínez.Jorge Marquínez ha explicado que España tiene una enorme cantidad de bosques, 18 millones de hectáreas aproximadamente de superficie arbolada, con una biodiversidad extraordinaria, y en situaciones distintas: la inmensa mayoría son masas forestales que generan servicios ambientales como madera frutos, resina, corcho, setas aportando valor añadido en zonas rurales.El experto ha querido destacar sobre todo la existencia en nuestro territorio de unos "bosques nativos maduros, una joya de la naturaleza", que han evolucionado con poca mano del hombre y de los que depende una parte de nuestra biodiversidad.Marquínez ha alabado también la figura de los bosques urbanos que cumplen una "función extraordinaria" de la que se benefician millones de ciudadanos y ha insistido en el cuidado gestión y mejoras de toda esta biodiversidad para revertir sus problemas.Para Marc Palahi, del European Forest Institute, la perdida de biodiversidad y la pandemia es la misma consecuencia basada en una economía de origen fósil, por lo que ha urgido a crear un nuevo paradigma "donde la vida y no el consumo" sea el motor en una economía que emplace en lo más alto el capital natural y social.El catedrático Alfonso San Miguel ha destacado que España es un país "profundamente deforestado", donde casi el 60% del territorio es monte o terreno forestal, pero sólo el 35% son "realmente bosques" y aún así, ha recordado, "somos los que más contribuimos a la biodiversidad en la Unión Europea"El profesor San Miguel ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar y restaurar la superficie forestal actual mediante "una apuesta decidida" por la ganadería extensiva, el aprovechamiento de los recursos naturales y renovables y la dinamización del medio rural "para que siga habiendo presencia humana en los montes".Silvia Martínez, de FSC España, ha explicado que esta organización lleva más de tres años trabajando en la "gestión forestal adaptativa" y que ha desarrollado herramientas para que los gestores y propietarios forestales las integren "en su día a día, con el fin de medir los efectos del cambio climático en sus masas forestales e implementar medidas y actuaciones adaptativas para hacerlas mas resilientes".Para Ana Belén Noriega, secretaria General del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC España), existe un "desconocimiento" de los bosques y de las personas que los cuidan que ha desatado "una ruptura del equilibrio entre la naturaleza y el ser humano que estamos pagando caro".Por eso, ha apelado a la necesidad de "romper la brecha" que existe entre el sector rural y urbanita para "empoderar" al sector forestal, responsable de que en el futuro tengamos unos bosques "sanos y bien gestionados". EFE