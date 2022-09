El final de la pandemia y el escenario socio-económico ante el que nos encontramos son el caldo de cultivo perfecto para el resurgimiento de la formación presencial, especialmente en las pymes y micropymes de nuestro país, cuyo volumen de inversión crecerá exponencialmente a corto plazo.

El director y fundador de la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento, Ángel Escribano, tiene claro, desde su experiencia en el sector de las ventas, que esta tendencia son ciclos y que si ya en 2021 hubo una señal clara en cuanto al aumento de formación presencial, duplicando el resultado económico del ejercicio anterior, este dato solo es una muestra de lo que entiende que pasará en los próximos 5 años.

“Uno de los pilares fundamentales en el éxito de la pymes es el conocimiento que tienen sus equipos en los productos o servicios que prestan al mercado y las maneras, técnicas, y tácticas que utilizan, y esto mismo es lo que nos obliga a estar en continuo reciclaje, queramos o no, puesto que competimos con empresas muy similares a la nuestras y el éxito y el fracaso se distinguen de ese último paso, y a veces ese paso se llama formación y motivación”.

Según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo correspondientes al mes de junio de 2022, en España hay 2.935.000 pymes, contando todas las categorías, lo que representa más del 90 % de las empresas del país.

Este paisaje, sumado a la coyuntura actual, nos lleva según Escribano a “un momento-oportunidad” para todos aquellos modelos de negocios basados en una alta calidad en la atención al cliente para reforzar su negocio y la fuerza laboral española, siempre y cuando sepan adaptarse a las necesidades de la sociedad.

De ser así, argumenta que el mercado de la formación tendrá un aumento de demanda clara y consistente que puede durar fácilmente entre 5 y 7 años.

Así define el panorama del futuro de la formación presencial: “Los webbinar son una herramienta que sin duda nos ha ayudado, pero ahora nos estamos jugando el futuro de muchas empresas, en las que las máquinas a día de hoy no pueden sustituir a las personas, y no podemos seguir más tiempo enseñando online algo que luego hay que implementar en directo persona a persona, y de eso ya se están dando cuenta muchos de los protagonistas del panorama económico y empresarial de nuestro país”.

Sin embargo, desde EVAR hemos observado algunas ventajas que la enseñanza virtual puede aportar a la formación, como consecuencia de la situación derivada de la pandemia provocada por la COVID-19. Dependiendo de los casos ha sido “todo un descubrimiento” para aprovechar tecnología que ya existía pero estaba infrautilizada. Por eso, desde nuestra experiencia, una vez dada la formación inicial presencial “estratégica”, luego nos ayudamos de las herramienta digitales, que sin duda nos ayudan a todos en tiempo, precio y tienen su lógica si se utilizan correctamente.

“¿Quién nos iba a decir hace 10 años que la gente se emparejaría o ligaría por aplicaciones digitales? Pues esto para el mundo de la empresa y los negocios no es distinto pero no se nos puede olvidar lo presencial porque ahí está la esencia”.

Así, el experto en ventas y fundador de Evar continúa diciendo: “Invertir en imagen, comunicación y marketing siempre son estrategias que ayudan a tener más presencia en la mente del cliente, y el mercado es como un monstruo que en el momento que ve que la publicidad no le estimula, deja de consumir ese producto o servicio al no verse alterado sus sistema nervioso-emocional por esos impactos y entonces es cuando debe de pasar a la acción la fuerza de ventas, ya sea en atención al cliente o venta consultiva, y más si cabe en un país que estamos claramente enfocados a servicios, ya que no tenemos petróleo, diamantes, u otras fuentes de energía que nos haga ser una mayor potencia industrial en el continente”.

Desde EVAR concluimos que la importancia de una buena formación para las pymes en este momento es de extrema importancia, ya que son las empresas que tienen menos músculo financiero y por lo tanto las que antes caen ante situaciones adversas, como un enfriamiento de la economía puntual o un cambio de ciclo económico. Por lo tanto, y teniendo la certeza de que va a haber un gran número de pymes a las que el propio “mercado” las va a poner a prueba, tener a su personal perfectamente “FORMADO”, “MOTIVADO” e “INCENTIVADO” será clave para su supervivencia.

