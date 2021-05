El exgobernador del Banco de España (2006-2012) Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha valorado hoy los “beneficios” de implementar una moneda digital pública para hacer frente a los problemas de liquidez actuales y controlar las “crisis sistemáticas” derivadas de los depósitos bancarios.

En su intervención en la primera edición del Digital Coin and European Financial System Sevilla Virtual Summit, Fernández Ordóñez ha explicado que los actuales depósitos en bancos comerciales son “frágiles” porque las entidades no los poseen en sus arcas y no pueden entregarlos con total inmediatez.

“El futuro del dinero no está escrito”, ha anunciado para añadir que el futuro del euro digital debe suponer un “cambio de sistema” de forma progresiva para que los bancos privados se adapten a las nuevas fórmulas.

La Unión Europea ha realizado ya varios estudios para lanzar una eurodivisa digital que, en ningún caso, busca desplazar completamente al dinero efectivo, pero sí facilitar los pagos transfronterizos de forma regulada y unitaria.

Precisamente, en la mesa redonda ‘Retos de las monedas digitales de los bancos centrales’, el director de Soluciones y el director de Estrategia e Innovación SS.FF. de Minsait Payments-Grupo Indra, Miguel Ángel Prieto y Álvaro de Salas, respectivamente, han comentando la situación global de las monedas digitales públicas.

Bajo su experiencia, Asia -con China y Japón a la cabeza- está más desarrollado que Occidente, donde Europa se encuentra en fase de estudio y Estados Unidos, por el momento, busca “proteger” el dólar como divisa de referencia en los depósitos y transacciones comerciales.

Las Bahamas lanzó a finales del año pasado la primera moneda digital emitida por un Banco Central, el “Sand Dollar” y este mismo año se puso en circulación la divisa digital “Bakong” de Camboya, a la que se espera que siga el proyecto yuan digital chino.

Ante este desarrollo, la ponencia ‘La reactivación de transacciones mediante blockchain’, ha analizado las características que se necesitan para conseguir que las operaciones de estos activos opacos, dada la dificultad para mantener una trazabilidad, sean seguras.

El director ejecutivo de SIA Group, Luis Álvarez Satorre, ha asegurado que las criptomonedas son “una tecnología robusta”, y que la mayoría de sus “vulnerabilidades” nacen de las aplicaciones secundarias de gestión.

“Es verdad que hay fraudes a estas carteras y el peligro es la pérdida de credenciales o la suplantación de identidades”, ha especificado el directivo, quien ha advertido que “a veces somos muy ingenuos” en temas de seguridad.

De acuerdo a sus estimaciones, solo en el segundo semestre de 2020 superamos los 400 millones de dólares en fraudes financieros, por lo que el director ejecutivo de Criptan, Jorge Soriano, ha razonado que tanto las empresas como los usuarios deben minimizar riesgos y “tener un plan A, B, C o D en caso de problemas”.

La directora de Arte Contemporáneo de Christie’s España, Beatriz Ordovás, ha confirmado que se necesita priorizar la seguridad porque cada vez más se realizan más operaciones de gran monto económico como, por ejemplo, en su sector.

Este foro virtual sobre nuevos sistemas financieros, bajo el lema “¿Será la moneda digital una realidad de uso común?”, está coorganizado por Fibes Sevilla y cuenta con socios globales como Santander, CaixaBank y Minsait-Grupo Indra así como Minsait Payments y SIA (Grupo Indra) como patrocinadores. EFE