EFE Madrid 27 may. 2021

Las grandes divisas digitales se han convertido en los últimos años en un nuevo elemento de dominio en el panorama geopolítico internacional en el que, según la opinión del exministro de Justicia, Rafael Catalá, Europa ha quedado “claramente” como un actor secundario en innovación financiera.

El presidente del Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España ha dicho, en la segunda jornada del Digital Coin and European Financial System Sevilla Virtual Summit, que las criptomonedas son un “elemento más” que tendrán un papel destacado “pero no determinante” en el escenario económico.

La mesa de debate “Geopolítica y grandes divisas digitales”, que contó también con la presencia del investigador principal del Real Instituto Elcano, Miguel Otero, puso el foco en China y Estados Unidos, las dos grandes potencias financieras en el mundo, en los análisis internacionales.

Precisamente, el gobierno encabezado por Xi Jinping ha realizado pruebas, a través del Banco Popular de China (PBOC), para implementar el yuan digital y reforzar la posición del país asiático en el mercado de las criptomonedas, después de que Las Bahamas lanzase a finales de 2020 el “Sand Dollar”, la primera moneda digital emitida por un Banco Central y Camboya pusiera en circulación este año la divisa digital “Bakong”.

Para Catalá, el predominio chino “preocupa” porque la emisión de su nueva moneda podría tener más mercado en zonas de dominio del euro, lo que ha propiciado que el Banco Central Europeo (BCE) valore la emisión de su propia moneda digital ante esta “competencia de las divisas internacionales”.

El foro sentó en la mesa de debate la posición de Estados Unidos respecto a “Libra”, la moneda virtual con la que Facebook pretendía dar servicio a los más de dos mil millones de usuarios que forman parte de esta red social.

“Prohibir que un gran operador económico no haya podido emitir su propia criptomoneda ha dejado a la economía norteamericana en una posición de debilidad”, ha agregado Catalá.

Sin embargo, frente a la rivalidad geopolítica con China, Otero ha afirmado que Estados Unidos no puede permitirse “darle un poder a una empresa privada” que aspira “convertir en dinero” su moneda digital en las dos próximas décadas.

Según el investigador, el presidente americano, Joe Biden, defiende que el “poder de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas es excesivo” en un periodo que generará un “nuevo ordenamiento de las capacidades de poder” más centralizado.

Respecto a las criptomonedas como bitcoin, cuyo valor se desplomó hace dos días un 49 % desde el máximo histórico alcanzado en abril, Otero ha destacado que lo más interesante de este activo “altamente especulativo” es la tecnología blockchain que utiliza.

En esa línea, el exministro también se ha referido a la “extrema volatilidad” de las criptodivisas cuya seguridad que producen como activos en términos de inversión es “muy baja”.

Por último, Catalá ha expuesto que, tanto los Gobiernos como las autoridades centrales monetarias están “obligados” a establecer una regulación “clara y adecuada” que genere confianza y seguridad en los usuarios.

Previo a la mesa redonda, el consejero de Société Générale de Banque y presidente de MoraBanc, Juan María Nin, remarcó la capacidad de un mercado capaz de movilizar más de dos trillones de monedas en el mundo.

