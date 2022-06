El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido que los recursos naturales de la comunidad no saldrán de esta y que las industrias que quieran contar con ellos tendrán que transformarlos allí.

Fernández Vara ha hablado sobre 'El potencial económico y logístico de Extremadura' en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) y ha asegurado que los tiempos en los que los recursos naturales y la mano de obra se iban a otro sitio "se han acabado".

"Haremos lo que haya que hacer para que esto no sea así", ha dicho.

El presidente extremeño ha destacado que Extremadura es la comunidad que tiene más recursos naturales vinculados a la minería, como cobre, níquel o cobalto, y que las empresas que quieran utilizarlos tendrán que montar sus industrias allí.

Vara asegura serán "los primeros en llegar"

Ha asegurado que están en conversaciones para la fabricación de productos como baterías o semiconductores en Extremadura.

"Vamos a ser los primeros en llegar", ha dicho, aunque hay gente a la que esto "no le gusta", ha añadido para concluir diciendo que los tiempos de la caridad se "han terminado".

Por ello, ha apostado por una solidaridad bien entendida. "No hay mejor solidaridad que la que te dejen competir contigo" y ha reclamado que no le "corten la alas" a Extremadura, ya que, en unos años, la comunidad tiene que ser capaz "de no depender de nadie".

4 millones de metros cuadrados de suelo logístico y de otros 1,8 millones en desarrollo

Aunque según Fernández Vara, Extremadura llegó tarde a todas las revoluciones de la historia, eso "se acabó" y ha asegurado que la gran diferencia "entre lo que fuimos y lo que seremos es la logística y todo lo que ellos conlleva".

Así, ha recordado que la comunidad dispone de 4 millones de metros cuadrados de suelo logístico y de otros 1,8 millones en desarrollo, lo que les "ha cambiado la vida".

Ha mencionado que Extremadura es una región fronteriza que durante mucho tiempo vivió de espaldas a Portugal y que ahora se ha convertido en un punto de "conexión fundamental" que une la capital del país vecino con ciudades como Madrid o Barcelona.

Nueva plataforma logística de Badajoz

Para ello, es fundamental que el tren de mercancías atraviese toda la península, desde Extremadura a Barcelona y Valencia.

En este sentido, ha recordado que en unas semanas se inaugurará la plataforma logística de Badajoz, que va a conectar con los puertos de la península.

Ha asegurado que la pandemia y la Guerra en Ucrania han puesto de manifiesto la necesidad de que Europa recupere su soberanía industrial, energética y agraria y ha destacado que quien esté en esta carrera "correrá la Formula 1".

Fernández Vara reclama la protección de la naturaleza

Además, ha abogado por la gran reforma pendiente que hay en España, la de la educación, y ha apostado por un modelo que dé respuesta a las necesidades actuales, lo que pasa por potenciar la Formación Profesional.

También ha dicho que España tiene que hacer un proceso de inmigración "ordenado" o habrá serios problemas para encontrar trabajadores, como ya los hay en sectores como la agricultura o la hostelería.

Fernández Vara ha pedido a Europa que haga compatible la protección de la naturaleza y el medio ambiente con la industria y ha dicho que, si Europa quiere proteger determinados espacios, hay que "monetizarlos" porque hay pueblos que no tienen ni una sola hectárea de suelo no protegido.

"Estamos en el momento de mayor oportunidad de nuestra historia y lo vamos a aprovechar... Que nadie se ponga por delante porque lo arrollamos", ha dicho. EFE

