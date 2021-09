El Doctor en Psicología y Pedagogo español Francisco Lobato, rompió el esquema de los programas de formación Máster allá por 2002 cuando cursar un Máster era inaccesible para la mayoría por el gran desembolso económico que requería. En aquel año inconforme con esa realidad fundó ITEAP, un centro de postgrado universitario que se enfocó en ofrecer formación online accesible.

Francisco Lobato, Doctor en Psicología y Pedagogo, rompió el esquema de los programas de formación Máster allá por 2002 cuando cursar un Máster era sinónimo de lujo, de inaccesibilidad por el gran desembolso económico que requería, a los que pocos podían llegar. En aquel año inconforme con esa realidad, con apenas 23 años y recién licenciado, fundó ITEAP, un centro de postgrado universitario que se enfocó en ofrecer formación online, cuando no era tampoco la metodología habitual en los inicios de internet como medio de masas.

La filosofía era la de poder ofrecer formación accesible, a la que el propio fundador no pudo acceder al finalizar su formación universitaria inicial, y sin fronteras, en la que no fuera determinante la ubicación geográfica para formarse, cambiando con ello el paradigma y democratizando el acceso a programas que permitieran la especialización y continuación de estudios para los recién titulados universitarios independientemente del lugar de residencia. La idea era llevar la formación a los estudiantes y no a los estudiantes a la formación, e Internet lo permitía, lo que en aquellos momentos era una auténtica innovación, por no decir revolución en el campo de la formación y la educación, que en la actualidad está generalizada.

El centro ITEAP, partiendo del interés en ofrecer formación al alcance del mayor número de personas, que como el fundador, terminaban y no podían acceder a formación Máster por sus altos costes, se convirtió en el centro de formación “low cost” online en español pionero en todo el mundo. No existía ningún centro que ofreciera formación ni Másteres accesibles, a bajos precios, que lejos de una estrategia que no existía como concepto de marketing en aquellos momentos, en tanto, lo “low cost” se originó y/o desarrolló con posterioridad, sobre todo a partir de crisis económica de 2008, momento en el que le siguieron otras empresas, de muchos ámbitos, hasta llegar a hoy día en la que cursar un Máster ya es realmente más accesible prácticamente desde un gran número de instituciones y centros.

El centro ITEAP comenzó con un curso breve que originó su primer máster, al que fue añadiéndose paulatinamente los demás. Una evolución hasta llegar a la actualidad en la que ofrece 24 Másteres organizados en dos áreas o ámbitos formativos, el de Empresa y Comunicación (Business School) y el área de Psicología y Educación. Su éxito fue tal que con una trayectoria cercana a los 20 años, ya han cursado sus programas miles de estudiantes de más de 80 países de todo el mundo.

Por todo ello, se puede decir que el Dr. Francisco Lobato fue el pionero en impulsar la democratización del acceso a la formación online, no sólo en España, sino en todo el contexto mundial hispanohablante.

