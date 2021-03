Hi podran prendre part estudiants i docents de qualsevol universitat dels 22 països integrants de la Conferència Iberoamericana.

En el marc de la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, l’organització de la Cimera, conjuntament amb la Universitat d’Andorra (UdA), organitzen una hackató per fomentar la cooperació entre la comunitat universitària iberoamericana.

Es tracta d’un esdeveniment en què estudiants de diferents universitats seran desafiats a resoldre un repte acadèmic de manera col·laborativa durant un període de temps de 24 hores. La millor solució aportada serà premiada amb una tauleta-ordinador convertible per a cada un dels integrants del grup guanyador.

El terme hackató, que neix de la unió dels termes hacker i marató, té el seu origen en les trobades en les quals diversos programadors desenvolupen de manera col·laborativa un programari en un període curt de temps. Partint d’aquesta base, la Hackató Universitària de la Cimera Iberoamericana Andorra 2020 no estarà centrada en el desenvolupament d’una tecnologia sinó que plantejarà buscar una solució global a un repte acadèmic, però mantindrà totes les característiques pròpies d’aquesta mena d’esdeveniments: treball col·lectiu, durada limitada i caràcter multidisciplinari.

La temàtica, que no es revelarà fins a l’inici de l’activitat, girarà entorn dels conceptes que ha introduït Andorra durant el seu mandat a la presidència de la Conferència Iberoamericana, que són la innovació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El repte estarà relacionat amb un àmbit d’estudi que pugui ser treballat de manera multidisciplinària i que apel·li de manera transversal a tots els estudiants de la regió iberoamericana. Les solucions al repte es podran presentar tant en castellà com en portuguès, les llengües oficials de la Cimera Iberoamericana.

La hackató tindrà lloc els dies 15 i 16 d’abril de 2021 en format virtual a través d’una plataforma habilitada al web de la Cimera. Hi poden participar estudiants de formació reglada (de primer, segon o tercer cicle universitari) i docents de qualsevol universitat dels 22 països integrants de la Conferència Iberoamericana, en grups de quatre persones. Els grups, que no poden estar formats exclusivament per docents, poden escollir les 24 hores que millor s’adaptin a les seves necessitats dins dels dos dies en què estarà en marxa l’activitat, tenint en compte les diferències horàries entre països. Durant aquest temps, hauran de disposar d’una webcam habilitada i estar a disposició de les persones que supervisaran el desenvolupament del treball. Les persones interessades a participar-hi poden fer la seva inscripció gratuïta des d’avui i fins al 12 d’abril en aquest enllaç.

La comunicació dels guanyadors tindrà lloc el dia 23 d’abril, un cop celebrada la Cimera de Caps d’estat i de Govern. El jurat estarà format pel rector de la Universitat d’Andorra i els de la resta d’universitats participants, el director gerent de la Fundació Cimera Iberoamericana, la coordinadora del projecte de l’UdA i un membre del Consell Interuniversitari Iberoamericà.

