La Plataforma nace buscando la democratización de los servicios de atención psicológica, permitiendo el acceso a profesionales sin importar su ubicación, ofreciendo todos los servicios cómodamente y en el horario más conveniente. De esta forma, se responde de forma confortable a la necesidad de autocuidado y de derriban las barreras de la tradicional visita a consulta.

La incertidumbre vivida en los últimos meses causada por la pandemia, la imposibilidad de salir de casa o ver a otras personas y seres queridos ha puesto sobre la palestra la importancia y prioridad del cuidado y salud mental.

Y es que, según datos del CIS, en este último año un 61,2% de los españoles se siente más preocupado por su salud que antes, y un 15% ha sufrido un ataque de pánico o ansiedad por la situación generada por COVID-19.

Para responder a esta necesidad de autocuidado y derribando las barreras de la tradicional visita a consulta, la terapia psicológica online ofrece todos los servicios cómodamente desde casa, en el horario más conveniente y con la posibilidad de trabajar con un psicólogo de cualquier parte del mundo.

Uno de los mejores ejemplos de este nuevo canal es Gabineti.com, la primera plataforma que reúne a psicólogos con experiencia y debidamente acreditados para realizar consultas psicológicas 100% online de forma totalmente confidencial, a través de un sistema de videoconferencia desarrollado con los estándares de calidad de la ISO 27.001 y 27.002, y que garantiza la confidencialidad y cifrado de las sesiones. Esto convierte a Gabineti en la plataforma de psicología online más cómoda y segura.

Solicitar una videollamada de asistencia psicológica es posible de una forma sencilla: basta con seleccionar al profesional que se adecúe a sus necesidades desde un gran catálogo de psicólgos (que previamente han sido validados por Gabineti), y seleccionar la fecha y hora que más le convenga para tener una sesión online por videoconferencia. Además, en muchos casos la primera consulta es totalmente gratuita.

Daniel Novoa, uno de los psicólogos de Gabineti y socio de la plataforma, tiene claro la misión de los servicios online de psicología y cuidado mental como el que ofrece Gabineti: democratizar y acercar la terapia psicológica a las personas, independientemente de su ubicación. Todo ello seleccionando al profesional deseado en consultas one to one y a través de una plataforma segura que cumpla todos los estándares.

Las consultas de terapia online nacen con naturalidad en un momento en el que la pandemia ha roto tabúes y ha impulsado los servicios online a nivel global.

