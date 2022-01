Gerard Duelo Ferrer, máxima voz institucional de todo el sector inmobiliario español, ha sido designado recientemente secretario general de Real Estate de la Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry (ASCAME), la organización internacional más relevante del sector privado mediterráneo, con el objetivo de contribuir a la mejor difusión y evolución del sector en el entorno mundial.

ASCAME creó esta comisión en julio de 2021 y designó en su día como presidente a Walid Moussa, ex presidente mundial de FIABCI, quien también lidera el capítulo de la federación para los Países Árabes.

Duelo Ferrer es el actual presidente de las siguientes entidades: del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España; del COAPI de Barcelona; la Federación Nacional de Agentes Profesionales Inmobiliarios y de la Confederación Nacional de Inmobiliarios de España (CNAEI). Además, es vicepresidente del Consell Català de COAPIS y de FIABCI Internacional en España; y secretario general de la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña (AIC).

“Estoy muy orgulloso y agradecido de este nombramiento por parte de ASCAME, puesto que nos permitirá aportar valor a la defensa de la profesión y del derecho de los consumidores en el entorno del real estate, pero a nivel internacional”, destaca Gerard Duelo.

Sobre ASCAME

ASCAME es una organización internacional que representa al sector privado mediterráneo. Reúne a más de 300 Cámaras de Comercio y otras entidades similares, que tienen como objetivo el desarrollo económico del Mediterráneo, provenientes de 23 países mediterráneos, 250 ciudades y 3 continentes.

Entre sus principales objetivos, destacan la promoción de la integración y del desarrollo socio-económico del Mediterráneo, además del fomento de las relaciones bilaterales Euro-Mediterráneas mediante la actividad del sector privado.

Esta organización representa una poderosa defensa de los intereses comerciales de las Cámaras de Comercio del Mediterráneo y de las empresas que trabajan en estrecha colaboración con los responsables políticos, las partes interesadas y los líderes de opinión. A través de ASCAME, los miembros de la asociación inciden y participan en los temas clave que impulsan y condicionan el desarrollo y crecimiento, ofreciendo una perspectiva claramente centrada en la región mediterránea.

Duelo Ferrer, secretario general de la Comisión de Real Estate

La designación de Gerard Duelo como secretario general de la Comisión de Real Estate permitirá identificar los nuevos desafíos del sector que afectan al desarrollo económico del Mediterráneo y estudiar la situación para contribuir al diseño de programas de cooperación concretos.

La Comisión Inmobiliaria incluirá a las federaciones sectoriales de los países de la región, así como a los miembros de ASCAME. Además, el sector del real estate “es clave para ASCAME, ya que existe una gran demanda de soluciones en el sector inmobiliario en los países mediterráneos”, ha expresado la asociación a través de un comunicado.

Asimismo, subraya que “la región no solo requiere proveedores de alto nivel, sino también asequibles” y que “el mayor desafío al que se enfrentan los desarrolladores e inversores es encontrar proveedores adecuados y sostenibles manteniendo sus estándares y prácticas internacionales”.

Laura Sali

[email protected]

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información quecontiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.