El experto en gestión de flotas ocupará la posición de Chief Supply Chain Officer.

Gilles Redard, ex director de flota de Sixt, se convierte en el nuevo Chief Supply Chain Officer de OK Mobility Group. Redard pasa así a liderar la nueva área de Supply Chain que nace con el objetivo de englobar todo el ciclo de vida del vehículo con la mayor integración vertical posible.

El nuevo Chief Supply Chain Officer, una posición totalmente innovadora en el sector de la movilidad, aportará una visión de 360 grados sobre la totalidad del disruptivo negocio que caracteriza a OK, siendo su ámbito de actuación a nivel internacional. En la actualidad sobre los 6 países en los que la compañía está presente: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia y Grecia y a los que se irán sumando próximamente nuevos destinos.

El Fundador y Presidente de OK Mobility Group, Othman Ktiri, asegura que “la experiencia y profesionalidad de Redard nos va a permitir seguir trabajando en la mejora continua de nuestros procesos para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de nuestra flota. La creación de una única y exclusiva Supply Chain nos permitirá, por un lado, seguir dando pasos en la integración vertical, desde el fabricante hasta la puerta del cliente; y, por otro lado, impulsar nuestro ya iniciado plan de expansión geográfica”.

Por su parte, el nuevo Chief Supply Chain Officer, Gilles Redard, ha mostrado su gran ilusión por entrar a formar parte de OK Mobility Group, “cuya espectacular evolución he venido siguiendo desde hace tiempo. Me incorporo entusiasmado a este proyecto, el más ilusionante que hay ahora mismo en el sector de la movilidad, y con la ambición de contribuir a que OK Mobility se convierta, en menos de una década, en el proveedor de movilidad número 1 de Europa”.

Tras finalizar sus estudios en el Institut Supériur de Gestión de París, en Francia, Gilles Redard inició su actividad profesional en el sector de la Auditoría. Posteriormente pasó a dirigir distintos centros de la empresa Norauto, en plena expansión en España. Atraído por el sector del rent a car trabajó varios años en Hertz España, donde llegó a asumir la supervisión del área de Mantenimiento y buy back.

En 2007, se unió a Sixt, como Director de Flota de Sixt España, empresa en la que ha venido desempeñando su trabajo hasta ahora y contribuyendo de manera notable al espectacular desarrollo de la compañía alemana.

Sobre OK Mobility



OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility? y #ownmobility?.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y Grecia.

