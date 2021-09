El Grupo Selecta está comprometido con cuatro pilares estratégicos: respeto al medio ambiente, obtención de productos responsables, apoyo a las comunidades y calidad en el empleo. Su último Informe de Sostenibilidad 2020 presenta un plan claro hacia un futuro sostenible, desarrollado en colaboración con clientes, accionistas, proveedores y empleados

Grupo Selecta, empresa europea líder en servicios de vending y restauración automática, ha publicado recientemente un nuevo Informe de Sostenibilidad que describe los grandes logros alcanzados por la compañía en 2020 en relación con los compromisos adquiridos en este terreno. Según Christian Schmitz, CEO del Grupo Selecta, “para nosotros la sostenibilidad es una parte imprescindible en nuestra manera de hacer negocios. Nos hemos comprometido firmemente a tener un impacto positivo en los países y en las comunidades en las que operamos. Nuestro último Informe de Sostenibilidad refleja cómo estamos trabajando conjuntamente con nuestros clientes, empleados y demás colaboradores para mejorar nuestro impacto y poder cumplir con nuestro objetivo JOY TO GO, de garantizar millones de momentos de felicidad no sólo a nuestros consumidores actuales, sino también a las generaciones venideras“.

A pesar de la pandemia del Covid-19, 2020 fue un año importante en el camino de la sostenibilidad de la compañía. Se lograron progresos reales en sus cuatro pilares estratégicos, dirigidos a áreas claves que marcan una diferencia positiva.

Respeto al medio ambiente: Selecta se compromete a minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones reduciendo su huella de carbono y contribuyendo a la economía circular. La compañía se esfuerza por hacer un uso óptimo de su flota, proporcionar soluciones de vending de bajo consumo y optimizar sus flujos de residuos, incluyendo plásticos, productos desechables y residuos del café. El año pasado, el 47% de las máquinas expendedoras instaladas estaban regeneradas y se instalaron 9.300 máquinas inteligentes, conectadas mediante telemetría. En cuanto al reciclaje, Selecta sigue desarrollando y empleando alternativas para reducir plásticos de un solo uso.

Oferta de productos responsables: Otro de los compromisos del Grupo Selecta es abastecerse con materias primas y productos de manera responsable y a fomentar alternativas saludables a través de conceptos innovadores, como por ejemplo Foodies Micromarket. La compañía ofrece una amplia gama de productos sostenibles certificados y una variedad de alimentos y bebidas equilibradas. En 2020, se aumentó la compra de café con certificado de sostenibilidad.

Apoyo a nuestras comunidades: Involucrarse e impactar positivamente en los países y en las comunidades en las que opera es el tercer pilar sobre el que Grupo Selecta asienta su estrategia de sostenibilidad. En 2020, se reforzó el proyecto Selecta Coffee Fund con un proyecto en Burundi, en África Oriental, la cuna del café. El año pasado se mejoraron los medios de subsistencia de 10.500 caficultores.

Calidad en el empleo: Selecta también se compromete a asegurar un entorno de trabajo saludable y seguro para sus empleados, a los que ofrece oportunidades de formación y desarrollo. Ellos son cruciales para lograr su meta de garantizar millones de momentos felices cada día. En 2020, Selecta ofreció empleo a 8.000 personas en los 16 países europeos donde está presente y la gran mayoría de sus empleados (97%) tuvo un contrato indefinido y trabajó a tiempo completo (92%).

