El ex Economista Jefe de Bank of America España y profesor del IE fue uno de los ponentes estrella en la 7ª edición del XTB Investors Day , el mayor evento online para inversores en nuestro país, que el pasado sábado reunió a más de 30 expertos de referencia en economía y Bolsa, gestión de fondos o estrategias de inversión. En su intervención, Henrik Lumholdt se mostró optimista respecto a la recuperación general de las economías occidentales, que ve como casi asegurada. ¿La razón? Tanto en Estados Unidos como en Europa se ha introducido un estímulo fiscal muy significativo y esto, en opinión de Lumholdt, va a funcionar. El cuándo dependerá del éxito de la vacuna, pero sí podemos decir con seguridad que antes de fin de año vamos a ver claros signos de recuperación en la economía global. Otra cuestión es quién va a ser más rápido (Estados Unidos) y quién va a tardar más (Europa y los emergentes). Respecto a la precoz subida de los mercados, el profesor del IE afirma que están haciendo lo que deben, que es anticipar los eventos, aunque no haya fechas concretas; pero no están perdidos completamente de la economía real, simplemente van un paso por delante. No es una subida sin fundamento. “El estímulo fiscal de 2020 supuso un importante aumento de las rentas personales, al tiempo que el confinamiento impidió el consumo, con lo que la tasa de ahorro repuntó y, en consecuencia, existe una demanda latente que aún crecerá más en 2021.”

No hay burbuja tecnológica

En cuanto a la auténtica explosión que ha experimentado el sector de la tecnología en 2020, Henrik Lumholdt no cree que estemos ante una burbuja tecnológica a punto de pinchar. 2020 fue un año excepcional para el sector, pues muchas de las actividades económicas (consumo, trabajo, ocio) se suspendieron por la pandemia y fueron sustituidas por el uso de la tecnología. En 2021 parte de esas actividades tradicionales están volviendo a nuestra economía y a nuestras vidas, pero convivirán con la tecnología. Por otro lado, los inversores también confían en la tecnología, porque es más una apuesta a crecimiento en el largo plazo (año o año y medio) que por el ciclo económico. Además, hemos tenido una cierta subida de tipos de interés que probablemente frenará algo el avance del sector tecnológico. Pero, para Lumholdt, eso no implica peligro de burbuja, cuando además sí vemos ganancias en el sector este año.

Sí le preocupan, en cierto modo, los recientes repuntes en la inflación y las reacciones de la Reserva Federal y el BCE de cara a 2022. Vamos a tener un estímulo fiscal y un aumento de masa monetaria sin precedentes que, siguiendo el libro de texto, es lo que nos llevaría a la inflación. Pero el ex Economista Jefe de Bank of America España confía en que la Fed va a tener paciencia y no va a forzar la mano, lo mismo que el BCE. En cualquier caso, subir los tipos de interés puede ser malo, o no; “hay que verlo en perspectiva, afirma, porque aunque hay inflación, también estamos viendo un aumento de la actividad económica, y es un signo positivo porque confirma la recuperación”. De modo que, aun teniendo motivos para una una cierta preocupación, se puede ir lejos en estas condiciones. El futuro es, por tanto, alentador.

El valor, en el sector financiero, industria y energía

Respecto a los mercados, las ganancias empresariales van a ser absolutamente críticas este año y el que viene. Puede haber cierta presión a la baja de las valoraciones, pero si crecen los beneficios esto lo contrarresta y puede compensar más que al 100%, de modo que tendremos más ganancia en las bolsas. ¿Y quién va a tener mayores beneficios? En opinión de Lumholdt, ahora toca más a los sectores tradicionales, esto es, consumo discrecional, industria, banca (que ha sido muy castigada), sector financiero, energía y algunos más. La categoría de “valor” (empresas de valoración baja) va a tener una mejor situación que en estos últimos años (desde 2009 está mucho peor que la tecnología); esto no significa que la tecnología vaya a desplomarse, sino que el value va a hacerlo mejor. El punto de partida actual del “valor” puede ser el más favorable desde hace mucho tiempo, debido a tres factores principales: una sensibilidad cíclica mayor que el resto del mercado en un contexto de una fuerte recuperación; una mayor resistencia a un aumento de la inflación y de tipos de interés; y unas valoraciones más favorables que en los últimos tiempos. Y en este contexto, la gran beneficiada a largo plazo es Europa, con una configuración sectorial más tradicional. Si bien en el corto plazo –tecnología- el mejor lugar en el que estar es Estados Unidos.

Lo que sí tiene claro Henrik Lumholdt es que hay que apostar por Europa, pero sin tener un calendario demasiado exacto, pues es difícil predecir cuándo se va a manifestar en la bolsa esa recuperación. Puede tardar unos meses más que Estados Unidos, pero al final llegará. Además, para el experto economista es una cartera más segura para los inversores, que están comprando algo que no tiene nada absolutamente de exceso de valoración, y apuestan por una recuperación más que probable. Y luego están las emergentes, con unas valoraciones históricamente muy buenas y mucho potencial a largo plazo; quizá la única preocupación sea una posible subida de los tipos de interés (por la salida de capitales de sus mercados y la presión a la baja de sus divisas), pero también hay que tener en cuenta que estas economías emergentes son muy diferentes a las de hace unos años: hoy son más desarrolladas, más tecnológicas, menos dependientes de un esquema de crecimiento estructural. Por tanto, la recomendación de Lumholdt es apostar por estas emergentes, aunque no de manera excesiva (pueden tener algo de tensiones a corto plazo), y yendo a índices muy generales, de modo que el inversor tenga la diversificación que necesita.

Más de 50.000 inversores siguieron en directo el XTB Investors Day 2021

Esta 7ª edición del Investors Day organizado por XTB , el bróker online líder en España y uno de los mayores brókers cotizados del mundo, ha sido el mayor evento online para inversores en nuestro país sobre las nuevas tendencias del mundo de la inversión y los mercados. Más de 12 horas de ponencias, entrevistas y análisis de la mano de los principales referentes del sector financiero. Al XTB Investors Day se sumaron un total de 30 expertos en economía y Bolsa, gestión de fondos o estrategias de inversión, de la talla de Daniel Lacalle, José Carlos Díez, Gonzalo Bernardos, Lola Solana, Luis Vicente Muñoz, Pablo Gil, José María O’Kean o Henrik Lumholdt, entre muchos otros. La jornada alcanzó un total de más de 50.000 visualizaciones, a través de las diferentes plataformas, de inversores procedentes tanto de España como de Latinoamérica.

Aquellos inversores o personas interesadas que no hayan podido seguir el evento en directo, pueden acceder a todas las ponencias, entrevistas completas y más de 18 horas de contenidos adicionales en la web de XTB o en el siguiente enlace

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.