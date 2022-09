LA CORUÑA, 05/09/2022.- Las autoridades presentes en la apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España, a la que han asistido entre otros el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet (4i), el consejero delegado, Francisco Botas (2i), el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet (3d), el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (4d), la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (3i), el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez (2d). EFE/Cabalar

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, durante la apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España, este lunes. EFE/Cabalar

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet (i), el consejero delegado, Francisco Botas (c), el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (2d) y el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet (d), durante la apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España. EFE/Cabalar

Apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España. EFE/Cabalar

La exposición 'IA: More than human' ha abierto este lunes en A Coruña, en su única presencia prevista para España, para mostrar una experiencia inmersiva e interactiva sobre los secretos de la inteligencia artificial.

'AI: More than human' está organizada en cuatro secciones: 'The Dream of AI', la historia de las distintas civilizaciones y su relación con la creación de vida artificial; 'Mind Machines', un recorrido histórico desde las primeras máquinas calculadoras hasta la actualidad; 'Data Worlds', en la que se planteará la vertiente ética de la aplicación de la IA; y 'Endless Evolution', una sección que explora el campo de la vida artificial (A-life) y cómo aplicarla a la evolución humana.

Abierta en Afundación, Obra Social de Abanca, propone un recorrido por el origen, los retos y las oportunidades que la inteligencia artificial plantea al ser humano, desde el sintoísmo japonés y los primeros experimentos de Ada Lovelace y Charles Babbage en el campo de la informática, hasta los grandes desarrollos realizados desde la década de 1940 hasta la actualidad.

Ha sido creada por el Barbican Centre de Londres y coproducida por el Forum Groningen de Países Bajos antes de su estreno de hoy en A Coruña, la única presencia prevista para España en ese momento, tras su paso en Europa solo por Reino Unido y Países Bajos.

Finaliza el 5 de febrero

En la apertura, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha destacado "la necesidad de educar a la sociedad en las realidades y proyección de la inteligencia artificial en nuestras vidas", que son los factores que centran la muestra.

Ha subrayado que la exposición, abierta hasta el 5 de febrero, es "una experiencia interactiva e inmersiva" que aborda "los importantes debates éticos que la inteligencia artificial plantea a los ciudadanos y a las instituciones, y que están directamente relacionados con la salud misma de la convivencia democrática como modelo de organización de las sociedades".

Escotet ha subrayado que la expansión de la inteligencia artificial "no esperará", por lo que es necesario "comprenderla y obtener de ella el mejor provecho" desde ahora.

"La inteligencia artificial no es el futuro. Es nuestro presente, y tenemos que hacernos cargo del mismo", ha proseguido.

Una muestra interactiva

Luke Kemp, socio codirector de Barbican , ha confiado en que esta exposición logre "inspirar, animar a cuestionar, debatir y discutir alrededor de este fenómeno".

La comisaria, Alba Meijide, ha incidido en la posibilidad que tienen los visitantes de interactuar con los elementos de la propia propuesta expositiva e incluso oler las hojas de un árbol que lleva más de cien años extinto.