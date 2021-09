El festival acogerá en primicia, en la sección Capítulo UNO, las proyecciones de los primeros episodios de producciones que llegan desde Chile, España, México o Portugal.

Los estrenos contarán con la presencia de los equipos de las series que desfilarán por la alfombra roja de los cines Callao y Capitol, y la Cineteca de Matadero Madrid.

Iberseries Platino Industria acogerá en su sección Capítulo UNO los estrenos mundiales de los primeros episodios de series inéditas y segundas temporadas de una valiosa selección de destacadas producciones iberoamericanas.

Estas proyecciones, que se emitirán después en algunos de los canales de televisión y plataformas VOD más importantes del territorio -como Atresplayer Premium, Claro Video, HBO Max, Megamedia, Movistar+, Netflix, Radiotelevisão Portuguesa, Televisa o TVE-, llegarán en primicia a Iberseries Platino Industria acompañadas de sus protagonistas: intérpretes y directores, así como miembros del equipo creativo y promotor de las mismas, que compartirán los procesos creativos y productivos que hay detrás de cada una de las producciones.

Las segundas temporadas de Vida Perfecta, Toy Boy y la nueva serie Sequía, son las producciones españolas que se estrenan en Capítulo UNO. Desde México llegan Búnker, Código Implacable y Si nos dejan. Y desde Chile aterriza en primicia No nos quieren ver.

Los cines Callao y Capitol serán los puntos de encuentro de estos estrenos que irán vestidos de alfombra roja y estarán abiertos al público. La Cineteca de Matadero Madrid será el espacio donde los medios acreditados podrán acudir a los pases, photocalls y ruedas de prensa. Entre los invitados que desfilarán por estas sedes se verán notables y prometedores artistas del audiovisual iberoamericano.

Sobre las series confirmadas en Capítulo UNO:

BÚNKER (México)

Búnker es una producción original de HBO Max realizada en México que se estrenará en la plataforma. Integrada por un elenco de primer nivel encabezado por Bruno Bichir, Miguel Rodarte, Ricardo Polanco, Liz Gallardo, Adrián Vázquez, Claudette Maille, Giselle Kuri, Víctor Oliveira y Jesús Zavala, Búnker es una comedia de acción, bajo la producción de WarnerMedia Latin America en conjunto con Dopamine y la dirección de Joe Rendón. La serie se centra en Vladimiro, un hombre de mediana edad que ha perdido el respeto de su esposa e hijos y que únicamente encuentra la paz en un viejo búnker existente en el sótano de su hogar, donde vive inesperadas circunstancias y enredos, llenas de acción y diversión.





CÓDIGO IMPLACABLE (México)

Código implacable, una producción de Sony Pictures Television Latin America, Claro video y The Mediapro Studio, une a cuatro investigadores de diferentes generaciones y antecedentes para arrestar a un violador que lleva 35 años evadiendo la ley. Marcela, que lucha por ganarse el respeto de sus compañeros, un jubilado con necesidad de redención, un agente encubierto y una ex comisionada que busca venganza, consiguen atrapar al criminal, pero esto no cierra el caso. De esta premisa parte la serie, dirigida por Joel Novoa y protagonizada por Paulina Gaitán, Pascacio López, Ana Layevska, Guillermo Quintanilla y Marimar Vega. Código Implacable se estrenará 2022 en Claro video.





NO NOS QUIEREN VER (Chile)

No nos quieren ver está inspirada en hechos reales, en los miles de casos de abusos y muertes que salieron a la luz pública a partir del año 2016 en Chile, en diferentes residencias del Servicio Nacional de Menores. Producida por Altirosapiens a través de fondos públicos de CNTV, esta serie, dirigida por Guillermo Helo Juan-Oliver, y protagonizada por Tamara Acosta, Paulina Urrutia, Francisca Lewin, Amparo Noguera y Paulina García, se sumerge en el mundo de la protección de la infancia para abordar una temática contingente que tiene relación con la vulneración de los derechos de los niños en riesgo social, evidenciando los errores de un sistema en colapso. Esta producción se emitirá en Megamedia Chile, y es distribuida internacionalmente por MGE.

SEQUÍA (España y Portugal)

Sequía es una coproducción de RTVE y la radiotelevisión pública portuguesa RTP en colaboración con las productoras Atlantia Media y Coral Europa. Narra la historia de dos familias separadas por la frontera entre España y Portugal cuyas vidas vuelven a cruzarse tras el paso de los años. La aparición de dos cadáveres en las antiguas casas de Campomediano, un pueblo que emerge de las aguas en el fondo de un pantano a causa de la sequía, es el punto de partida de este thriller con ingredientes de amor, ambición, traición, avaricia y un crimen sin resolver. Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Miryam Gallego, Miguel Ángel Muñoz, Juan Gea, Fernando Andina, Nacho Nugo, Fanny Gautier, y los actores portugueses Marco D´Almeida, Soraia Chaves, Margarida Marinho y Guilherme Filipe se ponen bajo las órdenes de Joaquín Llamas y Oriol Ferrer. El guion es de Arturo Ruiz y Daniel Corpas. La serie se podrá ver en RTVE y RTP.

SI NOS DEJAN (México)

Una producción de Televisa que se emitirá en la propia cadena y que posteriormente será distribuida a otros territorios. Dirigida por Luis Manzo y Carlos Cock, y protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, Si nos dejan es una historia donde el desencanto se convertirá´ en la oportunidad de una mujer para rehacer su vida. Alicia cree tener el matrimonio perfecto, sin embargo, descubre que su marido le ha sido infiel durante an~os. Tomará la difi´cil decisio´n de separarse, dándole una nueva e inesperada oportunidad al amor con Martín, un encantador periodista mucho menor que ella.

TOY BOY 2 (España)

La serie original de Atresplayer Premium –una producción original de Atresmedia TV, en colaboración con Plano a Plano- suma al elenco para su segunda temporada al actor español Alex González y la italiana Federica Sabatini. Javier Quintas y Laura M. Campos dirigen a los nuevos fichajes y a los ya conocidos Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza. Los Toy Boys no bailarán en el ‘Inferno’ en esta nueva trama, una bomba en el local ha destrozado sus sueños y dejado a su amiga Triana al borde de la muerte. El joven stripper Hugo Beltrán, acusado de asesinato, ya ha conseguido demostrar su inocencia, pero ahora no puede permitir que el responsable del ataque salga impune. Muy pronto se estrenarán en ATRESplayer PREMIUM los nuevos episodios de Toy Boy y, posteriormente a su emisión en la plataforma de Atresmedia llegarán a Netflix.

VIDA PERFECTA 2 (España)

Vida Perfecta es una serie original de Movistar+ que se podrá ver a través de su plataforma. Una producción realizada junto a HBO Max, en colaboración con Corte y Confección de Películas y en asociación con Beta Film. Dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por la propia Dolera, Celia Freijeiro, Aixa Villagrán y Enric Auquer, en esta esperada segunda temporada María, seis meses después de dar a luz, no sabe cómo relacionarse con Juanito y está intratable. Aunque necesita ayuda, no está dispuesta a aceptarla, y la situación empieza a ser insostenible.

Iberseries Platino Industria, la mayor cita del audiovisual iberoamericano, es una iniciativa de EGEDA y Fundación Secuoya, que busca aportar visibilidad a los largometrajes y series de ficción de ámbito o temática iberoamericana, potenciar el talento de los creadores y fomentar la coproducción internacional como fórmula clave para afianzar proyectos.

La primera edición de Iberseries Platino Industria reunirá del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 a creadores, ejecutivos, plataformas, televisiones y agentes más relevantes del sector audiovisual en español y portugués.

