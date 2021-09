-El evento estará estructurado en cinco ejes que prometen acercar posturas, proyectos e ideas entre todos los profesionales del sector.

-Las actividades se desarrollarán en torno a Matadero Madrid, su sede principal, Casa América y los cines Callao y Capitol.

-Iberseries Platino Industria no solo será un mercado para profesionales, también un punto de encuentro con el público, que podrá acceder de forma gratuita a multitud de proyecciones.

-Acudirán a la cita de esta primera edición casi 1500 acreditados profesionales y más de 200 medios de comunicación.

Madrid – 23 de septiembre de 2021 – El próximo lunes, 27 de septiembre, la primera edición de Iberseries Platino Industria dará el pistoletazo de salida con el reto de ser el mayor evento del audiovisual iberoamericano. Un punto de encuentro sin precedentes en el que todos aquellos profesionales que forman el inmenso engranaje de la industria audiovisual a ambos lados del Atlántico podrán intercambiar pareceres y reflexionar sobre el presente e, incluso, dibujar, el futuro del sector. A la llamada acudirán casi 1500 acreditados profesionales de Iberoamérica y más de 200 medios de comunicación, lo que evidencia el éxito de esta primera convocatoria.

Pero Iberseries Platino Industria no es solo un acercamiento entre profesionales del sector, también pretende servir de espacio de confluencia con el público, dando la oportunidad a todo amante de las series y el cine de formar parte, de forma gratuita, de este festival.

Iberseries Platino Industria cuenta con el apoyo destacado del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y su desarrollo se repartirá entre diferentes puntos de la capital: Matadero Madrid como sede principal, Casa de América y los cines Capitol y Callao.

El evento en su conjunto estará estructurado en torno a cinco ejes principales:

Primer eje: Exhibición

Formado por dos secciones en las que el público podrá disfrutar de proyecciones arropadas por sus propios protagonistas, que cada día desfilarán por la alfombra roja y presentarán personalmente cada una de las producciones. Intérpretes y directores, miembros del equipo creativo y promotores compartirán su proceso creativo y productivo.

En la primera, Capítulo UNO, se exhibirán los estrenos mundiales de los primeros capítulos de las series inéditas Búnker (México), Código Implacable (México), No nos quieren ver (Chile), Sequía (España y Portugal), Los prisioneros (Chile y Perú) y Si nos dejan (México); así como las segundas temporadas de Toy Boy (España) y Vida Perfecta (España). Una selección de ocho ficciones que serán estrenadas en las principales televisiones y plataformas de Iberoamérica, a las que se suma otra sección especial con un maratón de la serie completa de Doctor Portuondo (España).

En la segunda de las secciones de este área, Platino Cine, el público podrá rescatar una selección de cinco películas finalistas a los Premios Platino: La llorona, de Jayro Bustamante (Guatemala); El agente topo, de Maite Alberdi (Chile); El olvido que seremos, de Fernando Trueba (Colombia); Volando, de Javier Limón (EE.UU.) y Babenco, de Bárbara Paz (Brasil).

Entre los talentos que han confirmado su participación destacan Álex González, Elena Rivera, Fernando Trueba, Jorge Perugorría, María Pedraza, Marina de Tavira, Cristina Castaño, Celia Frejeiro, Mariana di Girolamo, Mayrín Villanueva, Paulina Gaitán, José de la Torre, Elisabet Casanovas, Rodolfo Sancho o Miguel Ángel Muñoz.

Segundo eje: Actividades PRO

En Iberseries Platino Industria habrá un espacio destacado para el debate, la reflexión y el intercambio de ideas en la programación dirigida a profesionales canalizados a través de muy diversas conferencias. Estas actividades se fundamentan en ocho secciones temáticas: Financiación y modelos de negocio, Conversaciones con Plataformas y sus Estudios, Diálogos con la Industria, Creatividad, Market Intelligence, Keynotes y Masterclass, El Audiovisual como herramienta educativa y Sinergias entre el Turismo y el Audiovisual. A lo largo de la semana se desarollarán más de 60 conferencias, y acudirán más de 200 panelistas procedentes de todo Iberoamérica.

Entre los ponentes que van a participar en estas actividades destacan los nombres de Alejandro Amenábar, Chris Brancato, Leticia Dolera, Daniel Burman, Jordi Frades o Iván Escobar, entre otros.

En este eje también se desarrollarán reuniones one to one con diez grandes fondos financieros procedentes de EE.UU, Chile, México, República Dominicana, Francia y España: Bold Finance, Elipsis Capital, Film Finances, Grupo Black Panther, MediaNet Partners-Lantica Media, Natixis Coficiné / Stratefin, Screen Capital, Stampede Ventures, Arcano Financiación Audiovisual o Crea SGR.

Tercer eje: IPI Pitch

Para todos aquellos que han dado rienda suelta a su creatividad durante el tiempo de pandemia se han convocado sesiones independientes de pitching, o exposición de proyectos seriales y cinematográficos, cuyo objetivo es acercar proyectos audiovisuales en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido. Se han presentado casi 800 proyectos procedentes de los 22 países de Iberoamérica, de los cuales se han seleccionado 69.

Las empresas invitadas a participar para estudiar las propuestas seleccionadas en este eje son: Ánima, Punta Fina Factoría de Contenidos, Secuoya Studios, Telemundo Streaming Studios, a Division of NBCUniversal; Under the Milky Way y WarnerMedia Latin America. También, Iberseries Platino Industria abrió la convocatoria Film Commissions to Producers.

Cuarto eje: IPI Lab

Iberseries Platino Industria ha propuesto laboratorio de contenidos dirigido por Joan Álvarez, donde se ofrecerán talleres y seminarios. Los talleres irán dirigidos a la formación de showrunners y estarán impartidos por Curro Royo y Alba Lucío. Se han seleccionado 14 propuestas para participar en esta primera edición de entre las 70 presentadas.

Los seminarios se impartirán bajo el título de El Español Viaja en Series, expertos de la universidad, de la institución audiovisual, de la industria y la diplomacia cultural, reflexionarán en profundidad sobre el poder de las series de televisión para proyectar el idioma español fuera del ámbito iberoamericano y sobre la función que cumplen en la comunicación de culturas entre los países hispanohablantes. Participarán como ponentes en estos seminarios Sergio Cabrera (director y guionista de cine y series), Concepción Cascajosa (especialista en televisión y miembro el Consejo de Administración de RTVE), Fernando R. Lafuente (secretario de redacción de la Revista de Occidente), José Enrique Lozano (director de GECA), Mafe Céspedes (directora general de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine y TV), Ángel Badillo (investigador de Cultura y Educación del Real Instituto Elcano), Rosario Lacalle (profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de OBITEL), Luis Cueto (asesor del programa Spain Audiovisual Hub) y Bernardo Bergeret (director de Ventana Sur).

Quinto eje: IPI Plaza

IPI Plaza será la parte de mercado que servirá como punto de convergencia de todo el audiovisual iberoamericano, el turismo y la educación. Habrá más de 40 stands presenciales y 25 virtuales contando con la presencia de los principales productores, distribuidores de toda Iberoamérica, como Televisa, Globo TV, RTVE, Latido Films, Film Factory, Ecam, Fiacine, Secuoya, Madrid Content City, Egeda, Platino Educa, Icex, Ibermedia, WAWA Women Audiovisual worldwide Association, Mapa, Somos, ICAA, Aragón TV, The Core School, Masmediatv, Instituto Valencia de Cultura y las Film Comission de Canarias, Valencia, Madrid, Uruguay y Republica Dominicana entre otros.

Todos estos ejes giran en torno a IPI ON, la plataforma virtual que va a permitir conectar de manera online a todos los profesionales que no puedan acudir presencialmente a la cita, para poder interactuar y participar en el mercado.

Iberseries Platino Industria, la mayor cita del audiovisual iberoamericano, es una iniciativa de EGEDA y Fundación Secuoya, que busca aportar visibilidad a los largometrajes y series de ficción de ámbito o temática iberoamericana, potenciar el talento de los creadores y fomentar la coproducción internacional como fórmula clave para afianzar proyectos.

La primera edición de Iberseries Platino Industria reunirá del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 a creadores, ejecutivos, plataformas, televisiones y agentes más relevantes del sector audiovisual en español y portugués.

