Las organizaciones interprofesionales españolas del ovino y caprino de carne (Interovic) y de la carne de vacuno (Provacuno) han impulsado los primeros sellos de certificación acreditados de Europa que garantizan el bienestar animal de los rumiantes.

La iniciativa forma parte de una campaña de promoción sobre el bienestar de los animales que está financiada con fondos europeos y que durará tres años, desde 2022 hasta 2024.

"Somos los primeros en rumiantes que tenemos una certificación acreditable en toda Europa", declara a Efe el director de Interovic, Tomás Rodríguez, quien también asegura que el año pasado la Eurocámara hizo un estudio y concluyó que no había "ningún modelo acreditable".

El certificado tiene en cuenta aspectos científicos y medibles para determinar el bienestar de los animales.

"Buscamos que sea una certificación objetiva, medible, y que haya un tercero que pueda garantizar que las cosas se están haciendo bien", señala Rodríguez.

En efecto, los certificados promovidos por Interovic y Provacuno se han diseñado para que tengan el respaldo de los centros de acreditación nacionales de cada país, ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) en el caso de España.

El director de Provacuno, Javier López, afirma que la acreditación por parte de los diferentes centros de acreditación nacionales es "el elemento diferencial" de estos nuevos sellos de certificación.

"Ese sello de ENAC se convalida con toda Europa y con 97 países del mundo", apunta el presidente de Interovic, Raúl Muñiz, que también insiste en que se ha elaborado "de una manera empírica, científica".

"Se han parametrizado muchas cuestiones científicamente estudiadas, que son indicadores de bienestar animal y son lo que medimos, que no son un esquema subjetivo, porque si no, no hubiera sido acreditable. Para hacerlo acreditable hay que hacerlo empíricamente, no puedes decir el animal está bien porque lo veo contento", agrega.

Interovic y Provacuno encargaron el desarrollo de los sellos a la Sociedad Española de Protección y Bienestar Animal (Seproba) y posteriormente un comité científico verificó y revisó la propuesta de certificado. Después, la certificadora da el certificado al operador correspondiente (ganaderos, matadero,...) y, a continuación, la certificadora se somete a la auditoría de ENAC.

Si ENAC concede a la certificadora la acreditación, la certificadora podrá conceder los sellos a los operadores.

EXPANSIÓN POR EUROPA E INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

En la campaña, también participa la interprofesional del cordero de Hungría (JTT) y la idea es ofrecer el certificado a otros países. Uno de los objetivos de la campaña es transmitir el modelo para que se replique en el resto de Europa.

Tomás Rodríguez recalca que el modelo para certificar el bienestar animal es la certificación acreditable.

En cualquier caso, desde Interovic y desde Provacuno se muestran convencidos de que el sello no supondrá grandes cambios para el sector y precisan que con el certificado se busca, sobre todo, informar al consumidor y darle seguridad.

"El sector no necesitaba un sello, lo necesita el consumidor para tener unas garantías. Nosotros sabemos qué hacemos y los ganaderos, productores, saben que hacen las cosas bien", subraya Muñiz.

El presidente de Provacuno, Eliseo Isla, recalca que el certificado solo obliga a que los operadores registren su trabajo "para demostrar cómo lo están haciendo".

"Al final, simplemente entras en una dinámica de registros de cosas que estás haciendo, pero las explotaciones están todas perfectamente preparadas y el ganadero, su forma de trabajar, está acorde con el bienestar animal de alto nivel", expone.

Javier López resalta que el ganadero es "el más interesado en el bienestar de sus animales" porque "un animal que no tiene una situación de bienestar animal no produce; es una catástrofe".

CONGRESO INTERNACIONAL

Al margen del certificado, la campaña de promoción también incluye la organización de un congreso internacional sobre bienestar animal, que está previsto celebrar en noviembre en Madrid.

La idea es que se celebren más ediciones de ese congreso en años posteriores de forma itinerante en diferentes ciudades. De hecho, ya se piensa en organizar uno en Budapest en 2023 o 2024.

Asimismo, la campaña cuenta con un anuncio que se emitirá en páginas de Internet, como YouTube, y también se llevarán a cabo acciones en redes sociales y eventos de presentación.

La publicidad gráfica se distribuirá en medios de Internet y físicos especializados en el sector.

La iniciativa promocional contiene, además, su propia página web (www.bienestaranimaleuropeo.com). EFEAGRO

