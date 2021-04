Andorra ha inaugurat oficialment la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern a Soldeu. El rei d'Espanya, Felip VI i els presidents del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez; de Guatemala, Alejandro Giammattei; de la República Dominicana, Luis Abinader; i de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, juntament amb el primer ministre portuguès, António Costa, han estat rebuts pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives; el representant del copríncep francès, Patrick Strzoda; el Cap de Govern, Xavier Espot; i la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

En el seu discurs inaugural, Espot, ha reivindicat el paper essencial dels fòrums multilaterals, en especial davant de reptes com el canvi climàtic o el coronavirus. També ha reivindicat el paper d'Andorra, el país més petit de la regió iberoamericana, per aportar les seves especificitats i oferir la seva experiència a altres països en àmbits com l'educació, la inclusió de persones amb discapacitat, les altes cotes de seguretat ciutadana que hi ha al Principat o la voluntat de trobar l'equilibri entre les persones i el paisatge en clau de turisme sostenible.

Per la seva banda, Grynspan ha agraït l'esforç d’Andorra per tirar endavant la XXVII Cimera Iberoamericana malgrat les dificultats ocasionades per la pandèmia, especialment a l'hora de digitalitzar l'esdeveniment i adaptar-ne el format.

El representant del copríncep Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, també ha posat l'accent en la necessitat de cooperar entre els països per assolir fites globals i ha destacat, entre altres, "mecanismes com Covax, que permeten la distribució de vaccins homologats a tot el món". En aquest sentit, el copríncep Vives també s'ha sumat a la demanda de col•laboració i fraternitat, "indispensables per assolir compromisos i objectius comuns", i ha agraït la confiança en Andorra per organitzar l'esdeveniment.

Con la inauguración de este martes por la tarde y la posterior cena ofrecida por el Gobierno, que ha contado con un espectáculo audiovisual en su inicio, se da comienzo a la XXVII Cumbre Iberoamericana, que culminará 2 años y medio de mandato de 'Andorra al frente de la Secretaría Pro Tempore del organismo. El acto central será la Reunión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno con la participación de los representantes de 22 países que tendrá lugar este miércoles por la tarde.

