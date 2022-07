Los premios Microsoft Partner of the Year reconocen cómo las innovaciones de los socios dan vida a la tecnología de Microsoft, e impactan significativamente en la sociedad Intelequia, consultora TIC con especialización en tecnologías de Microsoft, ha sido reconocida como finalista de la categoría de “Microsoft Security” en los premios Microsoft Partner of the Year 2022 y seleccionada entre más de 3.900 candidaturas de 126 países, que han participado en la edición de este año.

El compromiso denotado por Intelequia en desempeñar un servicio orientado a cumplir con los más altos estándares de seguridad informática que garanticen la tranquilidad y la continuidad del negocio de todos sus clientes, ha permitido que la compañía Intelequia se sitúe como uno de los 3 Partner más importantes de Microsoft en ostentar este reconocimiento a nivel internacional, y en especial siendo la única empresa española en este 2022.

Este galardón pone de manifiesto cómo la seguridad se ha convertido en unos de los pilares más determinantes en el día a día de las empresas, para hacer frente a las ciber amenazas que afectan a la integridad de los datos e información corporativa. Por lo que contar con un equipo de expertos en ciberseguridad que ofrezcan soluciones punteras de manera integral, puede definir el devenir de una empresa y esto va integrado en el ADN de todos los miembros de Intelequia.

Tras la obtención de dos galardones como mejor Partner del Año de Microsoft en 2015 y 2016, Intelequia ha vuelto a reforzar su posición como una de las consultoras tecnológicas más importantes del país, y en este caso incluso a nivel mundial. Con más de doce años de trayectoria, han desarrollado proyectos en 4 continentes, para más de 500 clientes, ayudándoles a liderar sus proyectos TI con las soluciones cloud más punteras.

"Esta nominación a Intelequia en la categoría de Seguridad en los 2022 Microsoft Partner of the Year Awards me permite agradecer públicamente el esfuerzo de todo nuestro equipo. Quiero destacar su liderazgo y profesionalidad, tanto en la comunidad como con nuestros clientes, a los que agradecemos la confianza que depositan en nosotros y en nuestro trabajo. Este reconocimiento nos anima a seguir siendo excelentes y refuerza la importancia de asegurar los activos de todas las organizaciones con las que trabajamos. Así mismo hay que felicitar a los demás nominados y a los ganadores, por ese merecido premio” - Carmen M. de Martín López CEO Intelequia.

Los premios Microsoft Partner of the Year reconocen a los Partners de Microsoft a nivel global, que han desarrollado e implementado de forma destacada aplicaciones, servicios o dispositivos basados en tecnologías Microsoft, durante el pasado año y que se celebrará durante el Microsoft Inspire que tendrá lugar entre el 19 y 20 de julio.

Contacto

Nombre contacto: Sergio Darias

Teléfono de contacto: + 34 918 336 775

Imágenes

https://bit.ly/3yyGgeo

Pie de foto: Intelequia es finalista en los Microsoft Partner of the Year 202

Autor: Microsoft

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.