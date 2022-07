La veterana actriz francesa Isabelle Huppert, que este domingo recibe el premio Master of Cinema del Atlàntida Mallorca Film Fest, ha negado haber sufrido machismo durante su larga carrera en la industria cinematográfica.

Al ser preguntada por Efe en una rueda de prensa sobre las quejas de múltiples compañeras de la industria por lo complicado que les resulta no encasillarse en determinados papeles una vez que llegan a una edad más madura, Huppert ha contestado de manera rotunda que ella no ha vivido esta discriminación por edad ni por su condición de mujer.

"Es un premio que cojo tanto por el pasado como por el futuro de mi carrera", ha afirmado la actriz francesa sobre el galardón que conmemora su carrera de más de cuatro décadas dedicadas al cine, con más de 140 títulos a sus espaldas.

Isabelle Huppert homenajeada en el Atlàntida Mallorca Film Fest

"Es un honor para mí y me siento muy feliz porque me gusta mucho este festival, que precisamente se dedica a dar visibilidad a nuevos directores y nuevos talentos, algo que me resulta muy interesante", ha proseguido Huppert.

La actriz ha elogiado al director ganador de un Oscar, Neil Jordan, quien también ha recibido en esta edición del Atlàntida Mallorca Film Fest el galardón de Master of Cinema. "Neil Jordan es un director que me encanta", ha declarado Huppert.

Además, la actriz francesa ha explicado que ella siempre se ha sentido muy libre en la industria, tanto cuando era novel como ahora que cuenta con más renombre, y ha matizado que considera que la clave para tener esa libertad es trabajar con grandes directores.

Confianza entre directores y actores

"Me gustan los grandes directores, los geniales, y me gustan tanto como les gusto yo a ellos. Normalmente cuando se trabaja con un gran director se genera una relación de confianza que te permite la libertad de ser y de hacer lo que quieras", ha sostenido.

Huppert ha comentado que a la hora de elegir un papel, su criterio principal para tomar la decisión siempre ha sido en primer lugar el director de la película, y en segundo el personaje.

En cuanto a los papeles que interpreta, la actriz ha comentado que aunque algunas veces la crítica habla de lo arriesgados que son algunos de sus personajes, para ella no son decisiones difíciles, aunque sí que aclara que le gusta interpretar personajes con fuerza.

La actriz francesa ha comentado la importancia de la delicadeza y del arte de la seducción en esta industria: "A mí me encanta utilizar la seducción en el cine", ha afirmado. EFE