iurny surpreendeu a todos com seu plugin gratuito para Wordpress: Whatsapp chat. Eles querem explicar todos os detalhes de sua nova solução para que conheçam suas funcionalidades. A partir do iurny eles expõem todas as novidades e os destaques.

WhatsApp Chat empodera PMEs acelerarando sua digitalização

A multinacional tecnológica iurny lançou um plugin WordPress gratuito para que todos os usuários possam estabelecer um canal de comunicação direto, pessoal e imediato com seus clientes por meio de um dos aplicativos mais utilizados no mundo: o whatsapp.

Este serviço oferece às PMEs um trunfo na manga para se adaptarem a um mercado cada vez mais digital e competitivo. Precisamente, a iurny é a marca destinada aos pequenos negócios do grupo indigitall, com clientes líderes em seu setor como Televisa, Claro, Produbanco e Grupo Éxito

Um plug-in totalmente gratuito

O novo canal de comunicação chama-se WhatsApp Chat e permite o estabelecimento de conversas por meio de um botão, visível na web, conectado diretamente ao WhatsApp. Desta forma, o tráfego gerado na web é promovido para obter a máxima conversão e sem mais ser ignorado.

Este serviço iurny é totalmente gratuito, oferecendo também a vantagem de enviar notificações web push. Estas comunicações são mensagens automáticas e personalizadas que são recebidas na caixa de entrada dos telemóveis para desenvolver campanhas de carácter informativo e promocional.

Personalize o bate-papo do WhatsApp com sua marca

O plugin iurny permite personalizar uma mensagem de boas-vindas, além de selecionar o logotipo do WhatsApp e sua cor. Também permite analisar os dados de SEO dos seus contatos enviando eventos diretamente para o Google Analytics, Facebook Pixel ou Tag Manager ou gerando eventos personalizados. É uma opção muito interessante para quem quer otimizar o funil de conversão de leads.

Este plugin, além de gratuito, tem a vantagem de ser rápido e leve. A iurny criou este serviço para capacitar as PMEs e oferecer uma ferramenta digital que favorece o aumento das vendas. Seu uso permite a criação de uma página de bate-papo do WhatsApp totalmente personalizada e gerenciada por diferentes agentes, pois pode suportar vários números de telefone.

Contacto

Nome de contacto: Lara Gómez

Email de contacto: [email protected]

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.