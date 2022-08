ArtTour International Magazine ha incluido al fotógrafo artístico español José Ángel Palao entre "50+ master artists" reconocidos con el ATIM's Collector's Choice Award.

La revista de arte con sede en Nueva York ArtTour International Magazine (ATIM), ha incluido al fotógrafo artístico español José Ángel Palao entre "50+ master artists" reconocidos con el ATIM's Collector's Choice Award. Según se refleja en el certificado oficial, este galardón "honra y celebra la excelencia de los artistas en las artes y su contribución global a las artes y las culturas".



Este es el cuarto premio internacional que le otorgan a Palao en 2022. Este año, y desde diversos países, también fue laureado por sus méritos artísticos con el International Prize CARAVAGGIO - Great Master of Art, el Voices of Tomorrow Art Award y el International Prize Paris.



Palao, quien ya ha expuesto su obra en Estados Unidos -no solo en la Gran Manzana, sino también en Miami, Los Ángeles, Houston y Dallas-, recibió la imprevista noticia de este nuevo reconocimiento "en la cúspide de mis esfuerzos fotográficos por intentar que las adecuadas corrientes electrónicas del arte me ayudasen como ser soberano a sostener la inspiración frente al desafiante impacto que experimentan actualmente los pasajeros del planeta Tierra. La luminosidad del aliento de la creatividad con el éxtasis que produce siempre fortalece con la determinación de su brillante firmeza al aumentar los niveles de dopamina", declara este "art scientist and son of the digital age" (científico del arte e hijo de la era digital), como llegó a definirse Palao en un mensaje leído en su nombre en un evento organizado por ArtTour International en la Universidad de Columbia en 2020.



De todas las preguntas formuladas a este multipremiado artista, por la inesperada respuesta obtenida, para este comunicado de prensa seleccionamos la siguiente: "A ti, que confiesas de un modo muy poético que caminas por las calles con el arrobamiento que produce la contemplación de una serena lluvia de pétalos de primavera esparcidos por el viento, ¿qué opinión te merece la situación que atravesamos a nivel global?"



José Ángel Palao, después de permanecer unos instantes en silencio y delatar con su mirada que había algo que buscaba o reorganizaba en su mente, responde como lo haría un psicólogo cuántico: "Pues, utilizando el vocabulario fotográfico, las verdades y mentiras del mundo actual se perciben dependiendo de la distancia focal con la que se contemplen estos dos aspectos de la dualidad relativa del bien y del mal en la que vivimos. Lo ideal como sociedad sería vivir permanentemente en la felicidad de la unidad de la conciencia divina, ya que ahí se encuentra nuestra verdadera identidad". Por ello, como remedio a los problemas personales y globales, Palao sugiere: "¡Elevémonos como civilización a la altura de la misma poderosa y eterna luz que creó el universo!". Asimismo, se despidió de nosotros con estas palabras: "Paz, amor, libertad, armonía, alegría y que no se pierda la imaginación".

