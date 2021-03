José Ignacio Rubio se incorpora al equipo de ventas en Vidoomy como Digital Sales Manager, para apoyar el crecimiento comercial de Vidoomy en España y potenciar el posicionamiento de la compañía desde sus headquarters en Madrid.

Vidoomy ofrece a sus anunciantes el acceso a las audiencias target de sus campañas, haciendo el match perfecto entre ellas y su inventario de más de 2500 medios de comunicación digital premium.

Su tecnología está directamente integrada en más de 2500 sites premium a nivel mundial, con un reach de más de 500 millones de usuarios únicos. Su algoritmo especializado permite incrementar la eficiencia de la inversión publicitaria de los anunciantes en sus campañas, mayoritariamente de branding y awareness, obteniendo los mejores KPIs del mercado.

Actualmente, Vidoomy cuenta con presencia en los mayores mercados digitales del mundo, incluyendo un recientemente abierto mercado africano. La actividad de los equipos de ventas digitales está centrada en las principales agencias de medios del sector, así como en otros anunciantes independientes. De esta manera, la red de negocio de la empresa se extiende por todos los principales referentes del mundo de la publicidad digital.

José Ignacio Rubio será responsable del crecimiento y posicionamiento de Vidoomy a nivel nacional, incrementando de esta forma el portfolio de anunciantes con inversión en publicidad programática. Su amplia experiencia como profesional de ventas en empresas referentes de su sector como Deloitte o Mediaset, será clave para fortalecer el posicionamiento de Vidoomy a nivel nacional.

"Tras casi 6 años como ejecutivo de cuentas en Mediaset España, me incorporo a Vidoomy con ganas de participar en el crecimiento de la empresa a nivel nacional. Tenía muchas ganas de incorporarme a una empresa tecnológica, joven y dinámica. Entro con muchas ganas de ayudar a colocar Vidoomy como referente nacional del video advertising. A mi llegada me he encontrado con profesionales con muchísima experiencia y estoy seguro de que juntos vamos a conseguir los objetivos propuestos."

“José Ignacio juega un papel principal en el crecimiento de la facturación y consolidación de la estrategia comercial de la empresa en España, en el año con las mayores expectativas de crecimiento en la historia de Vidoomy” comenta Antonio Simarro,VP Global Sales en Vidoomy.

Con la experiencia y profesionalidad de José Ignacio Rubio, junto con la tecnología innovadora y líder en su sector, el éxito de Vidoomy en España está asegurado.

