El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha definido al cantante José Luis Perales y al cardiólogo Valentín Fuster como “personas que son estrellas en sus campos, pero sencillas que no han querido apabullar con todo su currículo y experiencia”.

Ambos han recibido el premio CEU Ángel Herrera de ‘Ética y Valores’, que según ha explicado el catedrático de Historia en una entrevista a la Agencia EFE, se debe a su compromiso filantrópico y su contribución a la mejora de la sociedad.

Perales ha agradecido el reconocimiento, durante la ceremonia de entrega, ya que, en su opinión, debemos tener ciertos valores “si queremos que la sociedad funcione, sea lógica y solidaria”.

“Mi madre me decía: hijo, nunca mires a la gente desde arriba, mira desde abajo. Estate abajo tú y no te hagas demasiado alto para los demás”, ha dicho el cantante, donde también ha destacado que para él algunos valores fundamentales son la amistad, la fidelidad y el amor a la familia.

25 aniversario de los Premios CEU Ángel Herrera

La edición XXV de los Premios CEU Ángel Herrera tienen el objetivo de reconocer la labor social, docente o investigadora de personas o grupos que, según el presidente de la Fundación Universitaria , han contribuido al desarrollo de todos los ámbitos la educación.

El acto de entrega tuvo lugar en el día de ayer, en formato virtual, y fue presentado por los periodistas Marta Jaumandreu y Ángel Expósito, con siete categorías más junto al galardón principal.

En la sección de ‘Colaboración Empresarial con el Sector Educativo’, la Fundación Vodafone ha sido la vencedora; mientras que el premio a la ‘Innovación Educativa en el Sector Tecnológico’ ha sido para Samsung, concretamente para su proyecto relacionado con reducir la brecha tecnológica en las escuelas.

En este veinticinco aniversario se ha añadido, por primera vez, la categoría de ‘Valores e influencia en redes sociales’, entregada conjuntamente a la influente Paloma Blanc y al tenista Cisco García.

En este sentido, el deportista ha manifestado, en un comunicado, que las personas con “miles de seguidores” en las plataformas digitales deben ser un ejemplo de responsabilidad, en especial con la gente joven.

Reconocimiento para la Fundación Síndrome de Down Madrid

La Fundación Síndrome de Down Madrid ha obtenido el premio en la categoría ‘Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Emprendimiento Social’ por su proyecto RED, salvar vidas; basado en el apoyo a los pacientes y las familias desde el momento del diagnóstico.

En cuanto al ‘Mejor Trabajo Periodístico en Materia Educativa’, la periodista Josefina G. Stegmann, ha ganado por su artículo “A estos niños les han arrancado parte de sus vidas”, sobre las consecuencias educativas de la erupción del volcán de la Palma.

También se ha reconocido el trabajo de antiguos alumnos de la propia institución educativa, siendo la categoría ‘Alumni Junior’ para el exdirector general de Too Good To Go España y cofundador de Roots Mindfoodness, Oriol Reull, y ‘Alumni Senior’ para la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.

Por último, la Fundación Ignacio Larramendi y el Camino de Santiago han compartido el premio en la categoría de ‘Difusión de la Cultura Católica’. EFE

jmp