IFEMA MADRID, Smobhub y Fundación Ibercaja coorganizan la primera edición de New Generation Congress, una de las áreas temáticas de impacto social de Global Mobility Call

El evento se desarrollará en tres etapas: las dos primeras tendrán lugar el 24 y 25 de mayo en Zaragoza, y se organizarán en torno a un “Think Tank” formado por 30 jóvenes con perfil líder e innovador, y un congreso con participación de más de 300 jóvenes internacionales donde se debatirán las iniciativas seleccionadas.

La última fase será el 16 de junio en Madrid, en el congreso Global Mobility Call, donde se presentarán las conclusiones.

Madrid, 11 de mayo de 2022.- Los próximos 24 y 25 de mayo darán comienzo en Zaragoza a las dos primeras fases de New Generation Congress, una de las tres acciones de impacto social que integran Global Mobility Call, y que tiene como objetivo impulsar el debate en torno al futuro de la movilidad sostenible desde la perspectiva de las nuevas generaciones. El Congreso, coorganizado por IFEMA MADRID, Smobhub y Fundación Ibercaja, a través de Mobility City, finalizará su última etapa, el 16 de junio en el marco de Global Mobility Call, protagonizado por jóvenes talentos internacionales.

Los contenidos del programa de esta innovadora iniciativa han sido presentados hoy por Eduardo López-Puertas, director general de IFEMA MADRID; José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Xavier Verdaguer, CEO de Imagine Creativity Center, y Juan José Lillo, co-fundador de Smobhub.

Un proyecto centrado en la movilidad sostenible y los jóvenes

Organizado en torno al reto de la movilidad sostenible, y con el objetivo de impulsar iniciativas innovadoras de la mano de las jóvenes generaciones, New Generation Congess se celebrará en un formato que pretende impulsar la actividad intelectual, el análisis y el debate, estructurando su programa en diferentes fases. El congreso parte de una fase previa en la que se ha llevado a cabo la identificación y el establecimiento de un grupo de trabajo “Think Do Tank”, formado por 30 jóvenes seleccionados a nivel internacional. Todos ellos cuentan con un perfil centrado en la innovación y el liderazgo y con valores de referencia para el desarrollo económico, tecnológico, social y medioambiental de una sociedad del futuro más inclusiva y equitativa para todos.

Tras un período de preparación online a lo largo de un mes, que se desarrolla actualmente, arranca la primera etapa el día 24 de mayo en la que los jóvenes se reunirán en el Espacio Joven Ibercaja, de Zaragoza para desarrollar todo un ejercicio intelectual en la búsqueda y propuesta de soluciones. Durante esta jornada de trabajo, pondrán en común por equipos sus iniciativas en base a 10 retos sobre movilidad sostenible. La actividad contará con la tutela y la metodología de Imagine, consultora referente a nivel internacional en el ámbito de la creatividad, con oficinas y presencia en España y Estados Unidos.

A continuación, se desarrollará una segunda fase del proyecto, el 25 de mayo, en Ibercaja Patio de la Infanta con la colaboración de la Fundación Princesa de Girona, donde se presentará, validará y enriquecerá el resultado del trabajo llevado a cabo por el “Think Do Tank” durante la jornada previa, en un encuentro que contará con la participación de 300 jóvenes, con un marcado perfil internacional y alta sensibilidad e inquietud sobre los retos futuros en el ámbito de la movilidad. La participación es gratuita, previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja: Inscripción a la actividad | Fundación Ibercaja (fundacionibercaja.es)

Esta jornada del New Generation Congress contará además con ponencias por parte de jóvenes emprendedores y empresarios referentes en el ámbito de la movilidad como Mar Alarcón, fundadora de Social Cars, vicepresidenta de Foment del Treball y considerada como una de las 50 mujeres europeas más influyentes del mundo; Carlos Rivera y Pablo Fernández, cofundadores de Clicars, reconocido como el Amazon español de los coches; Yasmine Fage, cofundadora de Goggo Networks, una de las empresas más avanzadas de Europa en cuanto a movilidad autónoma, y Manuel Gil Sanz, director de Marketing para el Sur de Europa de Bolt, la plataforma de micromovilidad de mayor crecimiento en Europa y que opera la mayor flota de patinetes eléctricos.

Así mismo, se celebrarán 2 talleres de trabajo. En el primero, cada uno de los equipos de trabajo creados el día anterior en el “Think Tank” presentará sus conclusiones con respecto a los retos trabajados, que serán debatidos, enriquecidos y validados por parte de los jóvenes participantes en el congreso. El segundo, consistirá en la realización de 4 talleres de trabajo paralelos sobre talento en el ámbito de la movilidad, con la colaboración de la Fundación Princesa de Girona, organización referente a nivel nacional en el ámbito del desarrollo juvenil. Tratarán sobre la tecnología, el talento, las oportunidades y la inclusividad para los jóvenes en el marco de la movilidad. Esta tercera fase finalizará con la presentación de conclusiones que cerrarán el congreso New Generation Congress.

Las conclusiones del congreso se elevarán en la última fase del proyecto, el 16 de junio, dentro del programa de Global Mobility Call, el congreso internacional sobre movilidad sostenible, que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de junio organizado por IFEMA MADRID, y Smobhub y promovido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que reunirá a los principales agentes relacionados con el mundo de la movilidad sostenible para identificar oportunidades de negocio y desarrollo. Con el objetivo de recoger y trasladar los mensajes e inquietudes de los jóvenes en este ámbito, previo a la clausura de Global Mobility Call, por parte del presidente del Gobierno, se presentarán las conclusiones extraídas del New Generation Congress.

Mobility City

Mobility City es un proyecto de ámbito internacional, impulsado por Fundación Ibercaja con el apoyo del Gobierno de Aragón, para situar a Zaragoza y a Aragón en la vanguardia de la nueva movilidad y en la transformación de las industrias y sectores asociados, en el que colaboran instituciones y empresas referentes de la economía española. Para ello, fomenta el emprendimiento, los programas de innovación y nuevas soluciones para convertir Aragón en un referente de la movilidad del siglo XXI.

Acerca de Global Mobility Call

Organizado por IFEMA MADRID y Smobhub, con el patrocinio e impulso del Ministerio Español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Global Mobility Call nace como un evento estratégico para posicionar a España como el hub internacional de movilidad sostenible, en un contexto determinante de recuperación postpandemia y en un entorno de oportunidades de desarrollo e inversión empresarial propiciado por los fondos Next Generation EU. Con una visión global, Global Mobility Call reunirá del 14 al 16 de junio de 2022 a los líderes de todos los sectores implicados para compartir su visión del desarrollo de políticas e iniciativas empresariales de la movilidad sostenible. El formato combinado de exposición y congreso contará con participación de grandes empresas, corporaciones y multinacionales, así como con los más destacados ponentes e instituciones en torno a los bloques temáticos de Tech, Data & Innovation; New Urban Planning; Economic Development & Regulation; Sustainable Transportation, y Future Society. Paralelamente acoge tres acciones de impacto en la sociedad de gran calado com New Generation Congress, New Economy y Rural Challege.

