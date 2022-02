Los videojuegos para dispositivos móviles llegaron para quedarse y conquistar a más y más fans. Tanto pequeños como adultos tienen a su alcance una gran cantidad de títulos y pueden optar a diferentes géneros de juegos online.

Juegos friv es un sitio que reúne numerosos juegos online para que te diviertas solo o junto a familiares y amigos. Empezar a jugar en esta web es muy fácil: simplemente debes entrar desde un navegador en pc, tablet o smartphone y elige el juego que quieras. Pero si no sabes por dónde empezar, hemos hecho una pequeña selección con los que deberías empezar para disfrutar a lo grande y no aburrirte nunca.

Fireboy And Watergirl

La serie creada en 2009 por Olso Albert es, sin duda, uno de los mejores juegos de aventuras de plataformas multijugador que podrías encontrar en esta web. Tú y un amigo debéis unir fuerzas para hacer frente a cada obstáculo que se os presente para completar el nivel y pasar al siguiente.

Debes enfrentar los numerosos desafíos que tiene el juego y luego completar todas las etapas para ganar el juego. La serie cuenta actualmente con seis juegos, y en la web de Friv encontrarás todas sus secuelas para que juegues con tu amigo, garantizándote muchas horas de diversión.

Moto X3M

Un increíble juego de carreras de motos con varios niveles impresionantes. Elige tu moto favorita y supera todos los obstáculos del juego para que llegar a la meta lo antes posible. Con controles simples, utilizando solo las teclas de flechas, puedes realizar maniobras espectaculares y acelerar hasta que llegues al final de cada etapa.

Hot Dog Bush

Hot Dog Bush es un juego de cocinar perritos calientes. Utiliza al ex presidente George Bush como personaje, pero el juego se trata de cocinar perros calientes en la cantidad exacta, agregar los ingredientes correctos y asegurarse de no cometer errores.

Si cocinas demasiado lento, tus clientes se irán sin pagar. Si cocinas demasiado rápido, podrías cocinar más cantidad de hot dogs y luego tendrás que tirarlos. Una vez que entras al juego, presionas un botón con el ratón para que comience, y luego muestra una animación de George Bush en la escena de introducción.

Adam and Eve 2

Adam and Eve 2 es el segundo episodio de una serie de rompecabezas súperdivertida que puedes disfrutar online y gratis en Juegos Friv. Después de que Adán ganó el corazón de Eva, renunció a la felicidad. Ayúdalo a huir de su dominante esposa para conocer a otra mujer en Adam and Eve 2, la segunda entrega del divertido y adictivo juego de rompecabezas point and click.

Ábrete camino hacia tu nuevo compañero superando inteligentemente las dificultades a las que te enfrentas en cada pantalla. Utiliza tu ratón para hacer clic en los objetos para interactuar con ellos. Todo lo que necesitas es pensar de forma creativa y pronto lograrás dominar esta divertida aventura.

Bob the Robber

Bob The Robber es un juego de rompecabezas divertido basado en el robo y el engaño. Juega como el Robin Hood moderno y lucha contra la corrupción y la mafia en tu ciudad. Explora habitaciones y edificios y resuelve diferentes tipos de acertijos para encontrar pruebas útiles. No olvides recolectar dinero y bonos y no dejes que las cámaras de vigilancia o los guardaespaldas y robots gruñones te atrapen.

¿Serás capaz de superar las barreras láser y encontrar códigos para abrir todas las puertas? En caso de que te atrapen una o dos veces podrás seguir jugando, pero si activa la alarma con demasiada frecuencia, el juego habrá terminado. Intenta terminar cada etapa lo más rápido posible.

My Shark Show

My Shark Show es un divertido juego de exhibición de animales en el que puedes controlar a un tiburón muy habilidoso, entrenado para entretener a la audiencia. Ya basta de pequeños delfines lindos y crías de foca, ¿por qué no entrenar a un tiburón malo y aterrador para que realice todos esos trucos divertidos? Este videojuego online gratuito que puedes encontrar en Juegos Friv te dará la oportunidad de disfrutar de un rato de ocio muy entretenido.

¿Qué hacen bien los tiburones? Pues comer gente. Así que asume el papel de esta bestia fuerte y amenazante y ataca a las personas en los barcos. Por supuesto, también tendrás que saltar a través de anillos en llamas y todos los demás espectáculos que hay en cualquier otro parque acuático.

Vex

Vex es otro divertido juego de saltar y correr con el que puedes disfrutar totalmente gratis en esta web. El mundo de Vex es un lugar peligroso y con frecuencia abrumador. Afortunadamente, el personaje de Pittle Stick Plucky te ayudará a superar cada etapa saltando, corriendo, subiendo y deslizándote para evitar las trampas fatales con las que te puedes enfrentar en cada nivel.

Llegua a las banderas al final de cada partida para volver a estas cuando pierdes una vida. Hacerlo te ayudará a llegar hasta la salida: un vórtice verde y en forma de puerta con el que llegarás a otro nivel. A medida que avanzan las partidas, los obstáculos se vuelven más y más difíciles, introduciendo plataformas móviles, cuerpos de agua y otros elementos. ¿Eres lo suficientemente ágil e inteligente como para llegar al final?

