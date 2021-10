La Bienal Internacional de Máquina Herramienta de Bilbao anunció hoy en la Feria de Milán (norte de Italia) su regreso en junio de 2022, después de haber tenido que suspender la pasada edición por la pandemia, y se presentó como una ocasión perfecta para afianzar la reactivación del sector.

El anuncio tuvo lugar en el marco de la feria EMO, la principal cita expositiva para la industria manufacturera mundial y en la que cerca de 700 empresas de 34 países exhiben sus novedades en máquinas de fabricación de piezas para la industria.

En este contexto, de especial prestigio goza la Bienal de Bilbao, organizada por Bilbao Exhibition Centre y Advanced Manufacturing Technologies (AFM), en colaboración con el Gobierno Vasco y la Asociación de Importadores de Máquina Herramienta (AIMHE).

Este escaparate tecnológico regresará tras el parón causado por el coronavirus, una excepción en su longeva historia de seis décadas, y abrirá su 31ª edición a fabricantes y visitadores entre los 13 y 17 de junio de 2022, bajo el lema "You make it big again" (Tú la haces grande de nuevo).

La presentación en Milán contó con la presencia de la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien reconoció que renunciar a celebrar la Bienal fue "un disgusto muy importante" para muchas empresas de este sector estratégico para cualquier industria.

UNA INDUSTRIA FUERTE Y MODERNA

Pues este tipo de maquinaria, altamente tecnológica, está detrás de la fabricación de las piezas con las que después se fabrican vehículos como trenes o automóviles, así como por ejemplo electrodomésticos o para el sector energético.

Así, el objetivo de la Bienal será, según explicó Tapia a Efe, "demostrar que estamos aquí, que Euskadi sigue creyendo en su industria y sigue creyendo que su economía tiene que estar basada en una industria fuerte, importante, moderna, sostenible y digital".

"La industria va a seguir tirando de nuestra economía y desde luego una Bienal importante en Bilbao es demostración de eso", señaló en el expositor de la compañía de fresadoras Soraluce, una de las españolas presentes en la feria milanesa.

UN FUTURO DE "NORMALIDAD"

El director general de Bilbao Exhibition Centre (BEC), Xabier Basañez, aseguró que la vuelta de la Bienal es "un hito acogido con mucha ilusión" y expresó su confianza de que pueda desarrollarse con "normalidad" y sin las restricciones de la crisis sanitaria, que por ejemplo han impedido a las empresas asiáticas estar hoy en Milán.

Actualmente el BEC trabaja en las ferias de este otoño, aún marcadas por las mencionadas medidas, pero Basañez cree que es un periodo de transición hacia un junio de 2022 en plena libertad.

La idea es llenar todos los espacios del centro expositivo de Bilbao y para ello ya se ha arrancado la campaña de captación de expositores entre países a la vanguardia en este tipo de maquinaria como Italia, Alemania, Austria, China, Países Bajos o Reino Unido.

"Creo que para junio de 2022 estas limitaciones o no existirán o serán tan reducidas que podamos contar con una parte expositiva internacional importante y sobre todo y quizá más importante, visitantes de todo el mundo que vengan a comprar máquinas", auguró.

LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO EN LA INDUSTRIA

El director general de AFM Clúster, Xabier Ortueta, considera que "hay muchísimas ganas de interactuar en persona" en un sector como el de la máquina herramienta, en cuyos negocios el trato directo, el contacto y la confianza juegan un factor clave.

"Al final en las relaciones comerciales en un negocio como el de la Máquina Herramienta, la proximidad, el poder mirarse a los ojos, importa mucho. Estamos hablando de equipos de alto valor añadido, de muchísimo compromiso, que se desarrolla a lo largo de meses", apuntó, asegurando que la Bienal será todo "un punto de arranque".

En la actualidad uno de los campos más interesantes dentro de la máquina herramienta es el de su digitalización, el de pensar y crear sistemas que permitan recoger, ordenar y analizar los datos que la maquinaria utiliza para aportar un valor añadido a su servicio.

Pero también el de la sostenibilidad, el intento de minimizar el impacto ecológico en el mundo de estas herramientas, por otro lado "altamente reciclables", apunta Ortueta, al estar hechas en gran parte de metal.

Con todo esto, espera, la Bienal de Máquina Herramienta de Bilbao servirá como un "acelerador" para el mercado y una ocasión para que se invierta en España, tercer país europeo productor de estas máquinas, y se impulse "una industria más competitiva". EFE

