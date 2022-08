Parte de la flota del Ayuntamiento de Alcobendas.













Fwd: NP ADJUDICACIÓN GESTIÓN FLOTA PÚBLICA AYTO ALCOBENDAS A MOBIUS GROUP

Externo





Recibidos



Comunicados de empresa











Julio Ruiz Sanchez

12:17 (hace 24 minutos)







para mí

















para libre descarga por favor

---------- Forwarded message ---------

De: José Luís Angullo Merino <[email protected]>

Date: lun, 8 ago 2022 a las 12:07

Subject: Fwd: NP ADJUDICACIÓN GESTIÓN FLOTA PÚBLICA AYTO ALCOBENDAS A MOBIUS GROUP

To: Jose Rodriguez Muñoz <[email protected]>, Julio Ruiz Sanchez <[email protected]>, Jose Miguel Pascual Labrador <[email protected]>

Buenos días.

Os reenvío este comunicado del cliente Mobios Group, ok



Si se puede realizar una noticia fantástico si no por Comunicado, ok



Porfa mandarme el link.



Gracias



---------- Forwarded message ---------

De: Teresa Alonso-Majagranzas <[email protected]>

Date: lun, 8 ago 2022 a las 9:24

Subject: NP ADJUDICACIÓN GESTIÓN FLOTA PÚBLICA AYTO ALCOBENDAS A MOBIUS GROUP

To: José Luís Angullo Merino <[email protected]>

La gestión del mantenimiento y reparaciones de la flota pública de Alcobendas adjudicada a Mobius Group

Madrid, 8 de agosto de 2022 – La empresa especializada en brindar servicios con base tecnológica de reparación, mantenimiento y gestión de siniestros de vehículos, MOBIUS GROUP, ha resultado adjudicataria del contrato público licitado por el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

La adjudicación es efectiva desde el 3 de agosto de este año y el contrato incluye los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de motor y equipo asociado.

La flota del Ayuntamiento de Alcobendas se suma a las flotas de renting, rent a car, aseguradoras y empresas con flotas, tanto privadas como públicas a las que Mobius Group brinda sus servicios con base tecnológica para optimizar costes y tiempos de gestión.

Para José Piñera, presidente de Mobius Group, se trata de “una enorme responsabilidad que asumimos con la capacidad y la tecnología necesarias para cumplir con las necesidades de uno de los mejores ayuntamientos de España que sabemos que va a ser tan exigente como lo somos nosotros en mejorar la sostenibilidad y la eficacia de su flota pública.”

Teresa Alonso-Majagranzas

Mobius Group

Chief Communications Officer

Móvil: +34 620 954 515

Anabel Segura, 7 Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas, Madrid

[email protected]

grupomobius.com

Follow us! LinkedIn | YouTube | Twitter | Facebook | Instagram

Seguro que no es necesario imprimir este correo

Please visit our website for additional information regarding Data Protection www.grupomobius.com/privacidad

--



José Luis Angullo Merino

Departamento de Marketing y Comercial

Responsable de Instituciones y Empresas



Tel. +34 660 32 28 94

[email protected]



Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España











2 archivos adjuntos • Escaneado por Gmail































Julio Ruiz Sanchez (efe.com)

























Enviar





















































































Parte de la flota del Ayuntamiento de Alcobendas.