Si te estás cuestionando la conveniencia de instalar un buen antivirus que proteja como se merece tu teléfono Android, te diremos que como mínimo

cada año surgen dos virus de agresividad alta para móviles y aunque Android, en principio ha mejorado bastante su método de seguridad, continúa siendo el que que más puntos débiles sigue ofreciendo en cuanto a la entrada de malware. Por este motivo, resulta de vital importancia instalar un efectivo antivirus como Booster que proteja tu dispositivo de todo tipo de malware, phishing y demás inquilinos por el estilo.

¿Qué puede hacer por tu móvil Booster?

Como comentábamos en el párrafo anterior, si bien es cierto que el sistema Android ha mejorado con los años notablemente su barrera de seguridad, no es menos cierto que seguramente para algunos usuarios no sea suficiente.

Es por ello, que la presencia de Booster, se hace indispensable para velar por la seguridad y protección de tu terminal. Normalmente, salvaguardamos nuestros ordenadores con un eficaz antivirus. Sin embargo, somos muy reticentes, o simplemente, no nos damos cuenta de que con los terminales no actuamos de igual forma, a pesar de que nuestro proceder debería ser el mismo para cubrinos las espaldas adecuadamente. Así pues, no debemos perder de vista que realmente, son muy necesarias las ventajas que ofrece un buen antivirus como Booster. Para que vayas tomando nota, te mostramos a continuación, algunas de las más destacables:

Para empezar, busca virus en todas las aplicaciones (preinstaladas o no), bloquea y elimina el virus para mantener tu teléfono a salvo de virus y protege tu privacidad.

Asimismo, permite limpiar el teléfono ayudando a liberar su espacio de almacenamiento y eliminando archivos duplicados.

En línea con el punto anterior, también puede liberar mucho más espacio limpiando datos de caché de aplicaciones sociales, sin la preocupación de eliminar los archivos incorrectos.

Otro aspecto a destacar es que optimiza la memoria RAM, mejorando en gran medida la velocidad de procesamiento de tu teléfono.

Por otra parte, posee una interfaz dinámica y muy intuitiva, lo que convierte a este programa en una aplicación de muy fácil usabilidad.

¡Y por si no fuera suficiente!

Booster, es una app totalmente gratuita que podrás instalar a coste cero.

Eso sí, para que te mantengas alerta y atento a cualquier posible entrada de virus en tu vida, a continuación te mostramos una lista con algunas de las principales anomalías que te harán sospechar que tu móvil está contaminado. ¡Acompáñanos!

4 pistas que te indicarán que tu teléfono tiene un huésped no deseado

Llámeles como les llames, sus nombres ya ponen en alerta roja a cualquiera: Troyanos, adwares, malwares, ¡la guerra ha llegado! y lógicamente, resulta imprescindible protegernos para no tener demasiadas bajas.

Para que pongas remedio lo antes posible, te contaremos qué comportamientos de alarma pueden darte la señal de que tienes algún tipo de virus alojado en el interior de tu dispositivo.

El pistoletazo de salida lo empezamos con aplicaciones y menús que se cierran solos o se ralentizan hasta que dejan de funcionar.

De la misma manera, si te das cuenta de que algunas app que vienen ya instaladas de fábrica en tu móvil son sustituídas por otras, es que la infección es segura. Ten especialmente cuidado con esta clase de malwares pues pueden tomar el control completo de tu terminal móvil y llegar a robarte dinero.

Por otro lado, si observas que gastas mucha batería, así como datos móviles, en seguro que algo anormal está pasando.

Para terminar, si mientras navegas aparecen páginas raras llenas de publicidad, no cliques en ellas y huye de allí a toda velocidad.

Como puedes comprobar después de lo hasta aquí escrito, son muchas las razones para instalar un antivirus en tu terminal, tan solo resta recordarte que a pesar de que tengas instalada una poderosa barrera en tu móvil, procures utilizar tu teléfono con precaución.

Rechaza la instalación de desconocidas APK o de SMS de origen dudoso. Si alguna aplicación descargada desde Google Play está causando un comportamiento extraño en tu teléfono, desinstálala. Y ni que decir tiene que si navegando por el ciberespacio te surgen mensajes recomendando la descarga de alguna aplicación, procures ignorarlos y cerrar la pestaña intrusiva lo antes posible.

En definitiva, intenta descargar solo apps que sean fiables y seguras, y no entres en webs que no sean de confianza. ¡Ayudará a tu antivirus a mantener intacta la seguridad de tu celular y dormirás más tranquilo!

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.