La mentalidad de los inversores sobre las criptomonedas está comenzando a cambiar, y es que los principales bancos de inversión ya están empezando a trabajar con ellas. El Bitcoin sigue siendo la crypto más popular, pero no hay que olvidar que hay miles de ellas, y su denominador común es la utilización de la tecnología blockchain.

Hasta ahora, la falta de regulación por parte de los organismos oficiales y las limitaciones para utilizarlas como medio de pago eran sus principales inconvenientes, pero este hecho está cerca de cambiar. Muchas entidades financieras ya se están adaptando para ofrecer la posibilidad de invertir en criptodivisas, almacenarlas e incluso pagar con ellas.

Pay Pal fue la primera en permitir el uso de Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin, y se está preparando para habilitarla en los más de 26 millones de establecimientos con los que trabaja. Pero no es el único, Bank of New York Mellon, que es el banco más antiguo de los EEUU, anunció que a finales de año se convertirá en el primer banco comercial en ofrecer criptomonedas a sus clientes.

Mastercard también se suma a esta fiebre y durante este año permitirá el pago a través de sus tarjetas. Según fuentes de la entidad, no las recomienda, pero se ve obligada a permitir a que sus clientes las utilicen si lo consideran conveniente. Aunque el verdadero aumento de la demanda de Bitcoin lo han acelerado los grandes bancos de inversión.

La fiebre de las criptomonedas llega a los fondos de inversión

FidelityInvestment creó el primer fondo de inversión de Bitcoin con el objetivo de facilitar la entrada de dinero institucional. Desde finales del año pasado muchos asesores financieros de grandes patrimonios afirmaron que se sienten cómodos destinando hasta un 5% del capital de sus clientes en este tipo de activos.

Recientemente ElonMusk sorprendió a los mercados al anunciar que Tesla compró 1.500 millones de dólares en Bitcoiny que aceptará pagos en esta moneda. Lo relevante de esta noticia es que una de las empresas más grandes y con mayor capacidad de crecimiento del mundo esté dispuesta a utilizar Bitcoins, lo que podría provocar que más compañías sigan sus pasos.

El Bitcoin ha reaccionado con mucho optimismo ante estas noticias, y mientras en el año 2020 se revalorizó cerca de un 400%, este año acumula una subida cercana al 70%. Aunque todavía hay mucho inversor que mira con recelo este tipo de activos, lo que está claro es que el nivel de aceptación por parte de los inversores ha aumentado de manera notable.

Invertir en las principales criptomonedascon seguridad

Muchos inversores quieren aprovechar esta tendencia, pero no son capaces de encontrar la forma de hacerlo. El Broker líder en España, XTB, ofrece a sus clientes la posibilidad de invertir en las principales criptomonedas del mercado, no solo el Bitcoin, también otras como Ethererum, Ripple, Dash, Stellar o Eos.

La operativa se puede realizar desde su avanzada plataforma xStation, disponible para ordenador o dispositivos móviles. XTB es el Broker mejor valorado por los inversores y actualmente cuenta con las mejores condiciones del mercado. Los inversores pueden abrir una cuenta totalmente online en tan sólo 15 minutos y empezar a invertir desde 500 euros.

Además, con XTB se puede operar al alza o a la baja, dependiendo de las circunstancias del mercado. Mientras muchos inversores esperan fuertes caídas tras los máximos históricos, otros lo consideran el mejor activo para refugiarse ante el temor de que la inflación se convierta en la próxima gran amenaza.

Contacto

Joaquín Robles

Director de Relación con Inversores

XTB

joaquin.robles@xtb.es