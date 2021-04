Amb l'assistència de 18 mandataris a nivell de Caps d'Estat i de Govern o Vicepresidents, ha conclòs la XXVII Cimera Iberoamericana, que s'ha celebrat a Andorra sota el lema "Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus ". Els mandataris han advocat per l'enfortiment del multilateralisme i s’han acordat mesures sanitàries, econòmiques, socials i ambientals per donar suport a la recuperació d'Iberoamèrica davant la crisi de la Covid-19.

La Cimera ha consolidat la Conferència Iberoamericana com un espai únic de diàleg polític i de cooperació regional, que aposta pel multilateralisme com l'eina més eficaç per compartir experiències i ubicar les solucions. A la cita hi han estat representats els 22 països de la regió, com en totes les Cimeres des de 1991.

El Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha dedicat les seves primeres paraules en l’obertura de la Reunió Plenària a les víctimes de la pandèmia, ha posat l’accent en el valor de treballar de manera multilateral per sortir de la crisi sanitària i avançar cap a un creixement sostenible.

Espot ha reiterat el compromís d'Andorra amb l'espai iberoamericà i amb la defensa de la unitat per afrontar els reptes de futur.

Durant la seva intervenció ha apel·lat a la comunitat internacional perquè garanteixi l'accés universal i a un preu just o assequible a les vacunes contra la Covid-19. 'Només amb la immunitat global s'aconseguirà recuperar el camí del creixement econòmic i social’, ha assegurat.

Resultats de la Cimera Iberoamericana

Els líders polítics han adoptat la Declaració d'Andorra, el Compromís sobre Innovació per al Desenvolupament Sostenible i el Programa d'Acció, que han estat acordats per tots, així com també 16 comunicats especials, aprovats per consens.

En l'àmbit sanitari es destaquen els comunicats especials impulsats per l'Equador, Perú i Xile sobre la garantia del dret a la salut a través de l'accés equitatiu, transparent, oportú i universal a les vacunes en la resposta a pandèmies i a altres emergències sanitàries, i la necessitat d'impulsar un tractat internacional de preparació i resposta davant les pandèmies.

En l'àmbit del deute i del finançament són d'especial rellevància els comunicats especials sobre el desenvolupament d'iniciatives per a la recuperació econòmica post Covid-19 sobre l'alleujament del deute extern i l'accés al finançament extern per a la recuperació de la pandèmia de la Covid -19, promoguts per Costa Rica, Bolívia, Argentina i Espanya.

En l'àmbit de medi ambient i la sostenibilitat, destaquen els comunicats especials sobre desertificació, canvi climàtic i medi ambient, harmonia amb la natura, aigua per a la vida i sobre energia sostenible promoguts per República Dominicana, Perú, Espanya, Xile, Bolívia i Panamà que en el seu conjunt impulsen els acords a la X Reunió Iberoamericana de ministres de Medi Ambient i l'Agenda Ambiental Iberoamericana.

Així mateix, s'han aprovat quatre noves iniciatives de cooperació iberoamericana:

Iniciativa Iberoamericana sobre Chagas Congènit, per eliminar la transmissió maternoinfantil de la malaltia.

El Programa Iberoamericà de Prevenció i Eradicació de la Violència de Gènere, per pal·liar un dels més greus efectes d'aquesta crisi a Iberoamèrica: un augment del 25% en casos de violència contra les dones.

Institut Iberoamericà de Llengües Indígenes (IIALI), que fomentarà la conservació i el desenvolupament de les llengües indígenes parlades a l’Amèrica Llatina.

Iniciativa Iberoamericana de Ciutadania Global per al Desenvolupament Sostenible. Els mandataris han animat la Secretaria General Iberoamericana a seguir amb els esforços de conscienciació, sensibilització i formació de tots els actors de la Conferència Iberoamericana sobre els reptes de la societat global.

Excepcional nivell de suport internacional

La Cimera Iberoamericana ha rebut un excepcional grau de suports internacionals.

El Papa Francesc en una carta enviada a la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha desitjat molts èxits a la Cimera, recolzant diverses de les iniciatives promogudes, particularment la renegociació de la càrrega del deute dels països més necessitats, un gest que ajudaria els pobles a desenvolupar-se, a tenir accés a les vacunes, a la salut, a l'educació i a l'ocupació.

Llegir el missatge del Papa Francesc.

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha protagonitzat una intervenció en què ha celebrat que les discussions se centressin en la recuperació post Covid-19 i en la innovació per al desenvolupament sostenible en el marc de l'Agenda 2030.

A la XXVII Cimera Iberoamericana hi han participat 29 organismes observadors i representants d'organismes internacionals com el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), l'Organització Internacional del 'Treball (OIT), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), el Fons per a la Infància de les Nacions Unides (Unicef), l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) i el Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina (CAF).

Esdeveniments previs a la Cimera

La XXVII Cimera Iberoamericana ha estat precedida per la XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, el fòrum de dirigents empresarials més important de la regió, que va ser clausurat pel Rei d'Espanya, Felipe VI, i va comptar amb la participació dels caps d'Estat i de Govern .

També es va dur a terme un acte amb els presidents del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez; de França, Emmanuel Macron; de Xile, Sebastián Piñera, i de Costa Rica, Carlos Alvarado, i el primer ministre de Portugal, António Costa, en què els mandataris van instar a reformar i enfortir el sistema de salut mundial per millorar les capacitats de preparació i resposta enfront a futures pandèmies .

La Cimera s'ha celebrat en l'any del 30 aniversari de les Cimeres Iberoamericanes, un projecte polític que reflecteix els forts llaços socials, culturals, polítics, econòmics i històrics entre els 22 països iberoamericans.

En la cloenda de la Cimera s'ha traspassat la Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana a la República Dominicana com a amfitriona de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que se celebrarà el 2022 amb el lema "Junts cap a una Iberoamèrica justa i sostenible".

