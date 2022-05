La futbolista de la selección española se une a la iniciativa de Cerveceros de España que promueve la conducción responsable y la seguridad vial.

Bajo el claim “Yo elijo cerveza SIN”, la campaña apela a la responsabilidad de los conductores a través de un mensaje positivo para que puedan optar por la variedad SIN para cualquier desplazamiento, independientemente del vehículo que conduzcan, como alternativa totalmente segura.

Laia Aleixandri participará activamente en la campaña para ayudar a difundir los mensajes de concienciación entre toda la población y especialmente los jóvenes adultos, público en el que se quiere hacer mayor hincapié y para el que precisamente ella es un referente.

Cerveceros de España ha presentado hoy a la futbolista Laia Aleixandri como nueva embajadora de la campaña “Conducción Responsable, Cerveza SIN”, una iniciativa que tiene como objetivo concienciar a toda la población, haciendo hincapié en los jóvenes adultos, de que el consumo de alcohol durante la conducción sea el vehículo que sea, ha de ser nulo.

Laia Aleixandri representa a una nueva generación de jóvenes jugadoras en camino a la cima del fútbol femenino. Tras completar una increíble temporada en Atlético de Madrid muy pronto representará a nuestro país en la Eurocopa 2022.

Para Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España “Es un orgullo poder contar con Laia Aleixandri en su papel de embajadora en la campaña “Conducción Responsable, Cerveza SIN”. Ella representa no solo a una nueva generación de mujeres deportistas que pisan fuerte, también es una inspiración y un modelo a seguir, más allá de los ámbitos de su deporte, para los jóvenes adultos de nuestro país. Además, Laia entra en el rango de edad en el que queremos incidir este año con nuestra campaña y creemos que es la persona adecuada para poder hacer llegar el mensaje de que alcohol y conducción son incompatibles y que siempre que se realice un desplazamiento opten por la cerveza sin alcohol, como una alternativa totalmente segura”.

“Es muy importante para mí asociarme con marcas o iniciativas con las que me identifique. Y ser embajadora de la campaña “Conducción Responsable, Cerveza SIN” es una de ellas, dijo Laia Aleixandri. “Por mi profesión, tengo una vida muy activa, me gusta la cerveza -pero siempre con moderación- y, aunque muchos no lo sepan, también me gusta conducir. Creo que ambas cosas son compatibles. Por eso, cuando tengo que conducir, no debo o no quiero consumir alcohol, no renuncio a disfrutar de una cerveza, simplemente escojo la variedad SIN”, añadió.

Conducción Responsable, Cerveza SIN

Desde sus inicios en el año 2000, las campañas de conducción responsable de Cerveceros de España han buscado que el mensaje de que no hay cabida para el alcohol en los desplazamientos sobre ruedas llegase a todos los conductores. Este año, aunque la meta sigue siendo la misma, la campaña evoluciona para continuar adaptándose a la sociedad y las nuevas formas de movilidad, difundiendo su mensaje de concienciación entre toda la población y especialmente los jóvenes adultos.

De este modo, “Conducción Responsable, Cerveza SIN” pone el foco en los jóvenes adultos (18 – 35 años), que son los que están cambiando las formas que tenemos de movernos, y deja atrás “En la Carretera, Cerveza SIN” para hacer extensiva la campaña de concienciación social a las nuevas formas de movilidad urbana e involucrar también a vehículos que cada vez tienen más protagonismo en las ciudades, como motos, bicicletas y patinetes eléctricos.

Además, bajo el claim “Yo elijo cerveza SIN”, apela a la responsabilidad de los conductores a través de un mensaje positivo para que en caso de que vayan a conducir, puedan optar por la modalidad SIN para cualquier desplazamiento como alternativa totalmente segura, sin renunciar al sabor y a las propiedades de su bebida favorita. Porque independientemente del vehículo, conducir es incompatible con el alcohol, pero no con el placer de tomarse una cerveza SIN.

Esta acción se enmarca bajo el paraguas de la nueva campaña global, “Una gran Cerveza, Una Gran Responsabilidad”, que es parte de la iniciativa de todos los que forman la Asociación de Cerveceros de España. Que, además de elaborar una gran cerveza de acuerdo con los mayores estándares de calidad, a partir de ingredientes naturales y procesos sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, tienen una responsabilidad con la sociedad, y esta es informar sobre el consumo responsable en todos los ámbitos y aún más en la conducción.

Las campañas de conducción responsable de Cerveceros de España cuentan con un gran respaldo social e institucional y cada año se han ido sumando más colaboradores. Actualmente, se trata de una iniciativa de referencia para la sociedad y el resto de los países de la Unión Europea, con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Además, la campaña cuenta con el apoyo de la DGT y la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

Un país de cerveza SIN

España es líder de la UE en la producción y consumo de esta variedad de cerveza. Según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2019, elaborado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cerca del 13% del consumo de cerveza que realizan los españoles se corresponde con la variedad sin alcohol.

La cerveza es un alimento integrado en nuestra cultura mediterránea, de origen agrario y que se elabora a partir de ingredientes naturales como el agua, el lúpulo o la cebada.

El consumo de esta bebida en España se hace de manera responsable y siempre buscando su sabor y propiedades, y no tanto la graduación alcohólica que, además, en el caso de esta bebida es baja, en torno a los 4,5 grados. La cerveza sin alcohol es una opción segura para aquellas personas que no pueden (embarazo, lactancia, profesionales en el entorno laboral, cuando van a coger el coche), o no quieren consumir alcohol, pero desean disfrutar del sabor de una cerveza.

