Encarna uno de los personajes protagonistas de la serie “Sky rojo”, agota entradas de sus conciertos en Latinoamérica en tiempo récord y posee su propia colección cápsula de ropa. Lali Espósito se define como “ecléctica” y, entre su vorágine de proyectos, disfruta su éxito. “Soy ‘sudaca’ y mujer, es difícil estar en espacios artísticos de éxito”.

“Desde pequeña he sido así, lo ecléctico y lo cambiante me atrae y me sale de forma natural”, dice a Efe Espósito en una entrevista telefónica. Lo hace al finalizar su jornada de rodajes "Sky Rojo” (Netflix) y de camino a un estudio de grabación, donde prepara su siguiente álbum durante su breve estancia en España, con la vista puesta en volver a Argentina.

“Soy lo que se dice una pesada, digámoslo claro”, bromea Espósito al definirse y hacer referencia a su voluminosa cartera de proyectos, entre los que no se encasilla en ninguno: “La gente no concibe la idea de que alguien pueda ser 360, que interesen proyectos de diversas áreas”, explica la argentina, atraída por “todo aquello que tenga un componente artístico”.

Hace semanas lanzó su tema “Equal”, ha agotado entradas en sus giras en Latinoamérica y trabaja en su siguiente álbum mientras finaliza el rodaje de "Sky rojo", además de diseñar su colección cápsula de moda y comenzar, en breve, el programa “La Voz” en Argentina. “Con los años he integrado compatibilizar las cosas. Es duro, no voy a mentir, pero es un privilegio hacer lo que apasiona”.

“Crecí en un barrio de gente humilde y muy curranta. Ahí se genera un pensamiento inconsciente de que los espacios públicos de arte son para otros y no para uno”, explica; aunque ahora triunfa en estos soportes, no tuvo clara su vocación. “Siempre pensaba que ese mundo no era para nosotros”, reflexiona.

Un día llegó a sus manos un casting en el que buscaban niños para la serie “Un Rincón de Luz”, al que se apuntó a escondidas. “Mi hermana me llevó. A los días me llamaron para volver a verme y mi madre, que no lo sabía, se quedo en shock y tuvo que empezar a acompañarme”, dice sobre el inicio de su carrera frente a las cámaras.

“Al principio era un juego, me reía y me divertía. Luego fui consciente de que era mi trabajo y debía cuidarlo como tal; de la parte más hostil respecto a horarios y viajes”, explica sobre una trayectoria que empezó por “Rincón de Luz” y “Florcienta” para finalizar con su rostro sobre las icónicas pantallas de Times Square como vocalista.

Soy ‘sudaca’ y mujer, es difícil estar en espacios artísticos de éxito, me da particular orgullo por eso”, explica en referencia a esta aparición por su tema “Equal”, una emoción a la que se suma la vuelta a los escenarios.

“Tras una pandemia, ver al público de cerca significa muchísimo para mí”, explica al ser, por fin, profeta en su tierra: “No tocaba en Argentina desde hace tres años”.

Allí es donde regresará al finalizar los rodajes de la tercera temporada de "Sky rojo”. “En Argentina me esperan con cuchillo y tenedor, en cuanto vuelva empezamos con ‘La Voz'”, explica la artista, que solo cuenta con un mes y medio para preparar la vuelta al escenario.

Antes de abandonar España, presentará junto a Miguel Ángel Muñoz los Premios Platino, una cita que confiesa le hace mucha ilusión. “Muchos colegas están nominados y me emociona mucho, la verdad”, añade Espósito que, también tiene pendiente, cuando su agenda se lo permita, retomar su colección cápsula de moda.

“En los momentos del año que puedo me pongo con ello y me gusta muchísimo, me divierto diseñando desde hace seis años”, dice sobre su colección perteneciente al colectivo 47 Street, que reúne los trabajos de 47 creadores de moda diferentes y con la que sigue su camino, el de ser fiel a su eclecticismo.

María Muñoz Rivera