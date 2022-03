De izquierda a derecha: Ángeles Marín, directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del MITMA; Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehículos de la DGT; Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible; y Guillermo López, coordinador Técnico de la Subdirección General de Eficiencia Energética del MITERD.

El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, el Sistema de Certificados de Ahorro Energético o la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones, las claves de la movilidad que viene.

“Madrid en 2025 va a ser una de las zonas de bajas emisiones más grandes de Europa”.

22 de marzo de 2021 | Hoy se ha celebrado la 6ª edición del encuentro ‘Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas: SUMMIT 2022’, que ha reunido en formato híbrido a empresas líderes en España, profesionales del sector y portavoces de la administración pública para debatir en torno al futuro y los desafíos de la movilidad sostenible en nuestro país.

Ángeles Marín Andreu, directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha profundizado sobre la futura Ley de Movilidad Sostenible que ha definido como “un ambicioso marco normativo para adecuar las políticas de transporte y movilidad a las necesidades de los ciudadanos”, destacando que “supone un cambio radical de enfoque: se reconoce por primera vez la movilidad como un derecho”, “un medio para acceder a otros derechos fundamentales o servicios básicos”.

Además, ha anunciado “la creación, mediante esta Ley, del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que va a ser un foro estructurado donde participarán las 3 administraciones y en el que estarán representados todos los actores del sector”, que contará con en primer término con “la Conferencia Territorial de Movilidad y Transportes, en segundo lugar un órgano consultivo para facilitar esta cooperación, y además estará dotado, de un instrumento digital para garantizar la disponibilidad y la compartición de datos para optimizar la toma de decisiones” y por último con “un documento marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que llamamos DOMOS y que orientará toda la actuación de las administraciones públicas en este ámbito”.

Por su parte, Guillermo López, coordinador Técnico de la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha destacado que “siempre que hablamos de movilidad y transporte, hablamos de eficiencia energética”, subrayando que la solución “no es solo sustituir los consumos energéticos de fuentes convencionales por fuentes renovables, esto es insuficiente, hay que ir un paso más allá y desacoplar la actividad económica del consumo energético”.

Además, ha destacado que “desde la Subdirección de Eficiencia Energética estamos desarrollando un instrumento muy potente, cuyo Real Decreto va a salir este año, para fomentar la eficiencia energética en todos los sectores, por supuesto también en el transporte y la movilidad, el Sistema de Certificados de Ahorro Energético, que parte de un mecanismo que ya existe, el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, que obliga a las empresas energéticas a hacer aportaciones económicas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el que sacamos programas de ayudas y subvenciones para ahorrar energía. La novedad es que vamos a permitir a los sujetos obligados dejar de hacer aportaciones económicas si demuestran que han conseguido un ahorro de energía certificado equivalente”, afirma, además, que “esto creará un mercado líquido donde todos los que tienen la oportunidad de ahorrar energía puedan certificarlo y todos los que tienen la necesidad de hacer aportaciones puedan entrar en este mercado de certificados y puedan cumplir con sus obligaciones”. “Estas actuaciones de ahorro pueden ser singulares, pero estamos pensando más en actuaciones replicables y que faciliten la tramitación de certificar estos ahorros a través de un catálogo de fichas. Va a ser un revulsivo y una oportunidad”, ha concluido.

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha destacado el objetivo de transformar “los desafíos ecológicos que abordamos en oportunidades de progreso e innovación que potencien las sinergias que se van a generar entre los procesos de digitalización y descarbonización”.

Posteriormente, Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado los distintos desarrollos normativos e infraestructuras que ha realizado el Ayuntamiento para la movilidad de la capital, y el trabajo que realizan para la extensión de la zona de aparcamiento regulado con criterios de sostenibilidad. Además, ha destacado la importancia de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que se aprobó en septiembre del año pasado, por la que “Madrid en 2025 va a ser una de las zonas de bajas emisiones más grandes de Europa, porque todo el término municipal va a ser una zona de bajas emisiones, hemos empezado de forma progresiva”, desde enero de este año los vehículos más contaminantes, sin etiqueta ambiental, no pueden entrar en la ciudad de Madrid, “el año que viene, desde el 1 de enero de 2023, no podrán entrar ni en la M30 ni en el interior de la M30, en 2024 no podrán entrar en todo el término municipal de Madrid y en 2025 esta medida también se aplicará a los residentes, ya ni los residentes ni los que visitan la ciudad podrán acceder a Madrid con vehículos sin etiqueta medioambiental. Por eso hemos lanzado esta línea de ayudas tan importante para facilitar a los ciudadanos este cambio a vehículos más sostenibles”.

Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehículos de la Dirección General de Tráfico, se ha referido a la Ley de Seguridad Vial, publicada ayer, destacando que supone una “apuesta clara por la sostenibilidad en dos aspectos, en primer lugar, se refiere de manera explícita al medio ambiente considerando como infracción grave, por primera vez, el no respetar los episodios de alta contaminación o las zonas de bajas emisiones, por primera vez obliga al usuario a cumplir la normativa ambiental una norma de tráfico. En segundo lugar, una referencia explícita al vehículo autónomo muy orientada al enfoque de Sistema Seguro”.

Además, informa que están trabajando en soluciones para revertir la siniestralidad a través de “la conectividad, la zona de bajas emisiones también es una oportunidad y a medio plazo, una clasificación del parque en virtud de la seguridad del vehículo, yendo hacia un sello de flota segura, que nunca será una clasificación disruptiva y que perjudique a la economía, pero sí de discriminación positiva”.

May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha afirmado que “estamos viviendo una revolución en la movilidad. Entre todos tenemos que trabajar para que también sea una evolución y aprovechemos el compromiso con la sostenibilidad y la digitalización para crear una movilidad más segura, accesible, inclusiva y sostenible”.

Finalmente, Alicia Gálvez, directora Comercial y de Marketing de Alphabet, ha subrayado que “el renting juega un papel fundamental en el nuevo contexto de la movilidad sostenible. Sus flotas están integradas por vehículos modernos que contribuyen al rejuvenecimiento del parque, además de ser impulsor clave en la incorporación de soluciones de movilidad respetuosas con el medioambiente. Así, 1 de cada 3 vehículos eléctricos matriculados son en renting. Desde Alphabet asumimos este papel y asesoramos y acompañamos a nuestros clientes derribando las barreras para que den el paso a la movilidad eléctrica”.

‘Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas: Summit 2022’ ha contado con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la colaboración de Alphabet, Allianz Partners, BusUp, Feu Vert, Webfleet Solutions, EasyCharger, Zeemcoin y Wenea.

