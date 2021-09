Pilar Blasco de Banijay Iberia, Nathalie Garcia de Fremantle y Laura Fernández The Mediapro Studio compartirán sus perspectivas sobre el futuro del sector en el panel VISIÓN DE TRES ESTUDIOS GLOBALES.

El debate tendrá lugar el 29 de septiembre en el Auditorio Casa del Lector de Matadero Madrid, en el marco del programa de Keynotes & Masterclass de Iberseries Platino Industria.

En un panorama audiovisual cada vez más cambiante, la producción de ficción se enfrenta continuamente a nuevos retos. Plenamente conscientes de ello, Pilar Blasco, CEO de Banijay Iberia; Nathalie Garcia, CEO de Fremantle Media España, y Laura Fernández Espeso, CEO de The Mediapro, participarán en el panel VISIÓN DE TRES ESTUDIOS GLOBALES, una conferencia inspiradora, enmarcada en el programa Keynotes & Masterclass de Iberseries Platino Industria, en la que debatirán sobre los desafíos a los que se enfrenta la industria audiovisual, su presente y futuro.

Desde su experiencia como CEOs de tres de las productoras más importantes a nivel internacional, compartirán sus perspectivas sobre los cambios que está experimentando el gremio: la importancia del paso de lo local a lo global, cómo están variando los procesos de desarrollo y las prioridades de las distintas divisiones de los estudios, las alianzas y expansión internacional, así como las sinergias entre las diferentes ventanas de exhibición que pueden convertir al sector audiovisual en un sector estratégico a nivel económico.

Las CEOs valoran especialmente el capital humano de este gremio, para Pilar Blasco, de Banijay Iberia “el talento no entiende de fronteras y las grandes historias nos conquistan vengan de donde vengan. Nos sentimos identificados con personas y culturas, que a priori no tienen nada que ver con las nuestras, porque los sentimientos son universales. Nuestro objetivo es el ayudar a que esas historias vean la luz”. En la misma línea, Nathalie Garcia, de Fremantle Media España, entiende la producción de contenidos audiovisuales “como una industria cultural. Hoy en día –puntualiza- no importa el tamaño de la pantalla, el soporte o el país ni el idioma en el que desarrolle la obra: nuestra capacidad de emocionarnos es intrínseca venga de donde venga el contenido”.

El debate tendrá lugar el miércoles 29 de septiembre a las 11:15 horas en el Auditorio Casa del Lector de Matadero Madrid, sede oficial de Iberseries Platino Industria, y será moderado por Gloria Saló, Directora de Consultoría de producción y contenidos de TELEFORMAT (GECA). En la visión de Saló sobre este mercado global “la apuesta por la creatividad y el talento en el desarrollo de las industrias locales es un elemento fundamental, que se demuestra en el enorme potencial de las industrias creativas, donde el audiovisual juega un papel fundamental dentro del desarrollo económico y cultural de la sociedad”.

Acerca de las ponentes:

-Pilar Blasco, CEO de Banijay Iberia

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Pilar empezó su carrera en la televisión pública. Ha sido Directora Creativa y CEO de la productora Zeppelin. En ese tiempo desarrolló programas como El Juego del Euromillón, ficción diaria como El Súper o semanal como Mediterráneo y asumió la Producción Ejecutiva de Gran Hermano y de todos los programas producidos por Zeppelin (Fama a Bailar, Supermodelo, La cocina del Infierno, Invisibles, Identity, Allá tú, Esta casa era una ruina o Ven a cenar conmigo). Actualmente ocupa el cargo de CEO de Banijay Iberia, grupo audiovisual con presencia en España y Portugal. Ha sido además la responsable de crear la división de Young Adult, asumiendo la producción ejecutiva de series anime como Virtual Hero o Memorias de Idhún y de la versión española de SKAM.

Banijay Iberia se formó en 2020, tras la fusión de Banijay y Endemol Shine. La compañía engloba a Cuarzo Producciones, Diagonal TV, Endemol Portugal, Gestmusic, Magnolia, Shine Iberia, Tuiwok Estudios y Zeppelin, y cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, La Coruña y Lisboa. Banijay Iberia también participa en DLO Producciones y Portocabo. La compañía es la responsable de grandes marcas de entretenimiento (MasterChef, La Isla De Las Tentaciones, Gran Hermano, Secret Story, Operación Triunfo), programas originales (Tu Cara Me Suena, El Puente, Pioneras, Susi Free) y series (Hierro, Herederos de la Tierra, Auga Seca, Amar Es Para Siempre, Luimelia, La Catedral del Mar, El Nudo, Memorias de Idhún), entre otros muchos formatos. Banijay Iberia pertenece a Banijay, la mayor productora y distribuidora de contenido a nivel mundial.

-Nathalie Garcia, CEO de Fremantle

Se incorpora al Fremantle en abril de 2014 como CEO de la productora en España. Comenzó su carrera profesional en los 90, en la productora Tesauro, para después convertirse en jefa del área de Compras de contenidos de Telemadrid. Posteriormente, trabajó en Sony Pictures Television durante 10 años. En esta compañía abrió la oficina de España e inició la actividad de producción local. En la multinacional, fue además SVP de Distribución y la Directora general. En 2007 se incorporó al Grupo Vértice 360 como Directora General del área de TV para, 5 años más tarde, ocupar el cargo de CEO de Plural (la productora de Mediacapital/Prisa).

Fremantle es uno de los creadores, productores y distribuidores de contenido de ficción y entretenimiento más grandes del mundo con presencia en más de 200 territorios. En España, donde comenzó a operar en los 90, es propiedad del grupo RTL, parte de Bertelsmann. Son los productores de marcas con presencia global como Got Talent, Mask Singer, Factor X, Idols, The Dancer, Family Feud o El precio justo y creadores de formatos originales como Adivina qué hago esta noche, Donde menos te lo esperas y Top Star. En el campo de la ficción, la compañía ha producido éxitos de la talla de Sin tetas no hay paraíso, Yo soy Bea o Web Theraphy, y prepara El director, basada en el libro homónimo de David Jiménez.

-Laura Fernández Espeso, CEO de The Mediapro Studio

Vinculada al Grupo Mediapro desde hace más de una década, Laura Fernández Espeso ha sido una de las impulsoras de la creación, en 2019, de THE MEDIAPRO STUDIO como sello para agrupar todas las unidades de creación de contenidos de la compañía. En diciembre de 2020, es nombrada CEO de The Mediapro Studio, asumiendo la gestión y la estrategia de todas las producciones y productoras integradas en el Studio. Ha sido la responsable de la puesta en marcha de numerosos proyectos de ficción y de entretenimiento en todo el mundo, entre los que destacan The Head, Kosta (The Paradise), Vis a Vis, Nasdrovia, Pequeña Victoria, El discípulo del Chef, Fernando, Six Dreams. Back to Win, Caminantes, El Ministerio del Tiempo o Vamos Juan. Y actualmente en producción de Fernando Alonso 2, El Internado, Paraíso, Los Hombres de Paco, Estoy Vivo 4, IOSI, Las Bravas o Club 57.

The Mediapro Studio es la factoría de creación, producción y distribución de contenido del Grupo Mediapro. Es responsable de la puesta en marcha de proyectos globales de alta calidad, desarrollados junto a grandes talentos de reconocido prestigio nacional e internacional como Paolo Sorrentino, Woody Allen, Isabel Coixet, Oliver Stone, Daniel Burman y Fernando León de Aranoa, entre muchos otros. The Mediapro Studio trabaja con operadores clave de la industria mundial como HBO, Netflix, Amazon, DirectTV, Fox, Viacom, Yle o Disney y sus producciones han logrado diversos premios internacionales, entre los que destacan 2 Oscar, 2 Globos de Oro, múltiples premios Goya y 2 Daytime Emmy Awards.

Acerca de la moderadora:

-Gloria Saló, Directora de Consultoría de Producción y Contenidos de GECA

Experta en formatos audiovisuales de ficción y entretenimiento y especialista en Mercados Internacionales y Comunicación. Su carrera profesional se ha desarrollado en Mediaset España, cadenas autonómicas y productoras audiovisuales, como responsable de Nuevos Proyectos, Programas y Contenidos de ficción y entretenimiento. Doctora cum laude por la UCM, es docente en la UFV y en la UC3M, colabora con varias universidades y es autora de varios libros sobre el sector audiovisual.

GECA (Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual) es un consultora audiovisual internacional que asesora a cadenas de televisión, plataformas, productoras de contenido, grupos de comunicación y universidades, a nivel internacional. Ofrece herramientas para la venta, adquisición, programación, producción y desarrollo de contenidos, con una asesoría integral audiovisual. GECA participa en eventos y mercados, tiene partners estratégicos y colabora con diversas publicaciones internacionales.

Iberseries Platino Industria es una iniciativa de EGEDA y Fundación Secuoya, que busca aportar visibilidad a los largometrajes y series de ficción de ámbito o temática iberoamericana, potenciar el talento de los creadores y fomentar la coproducción internacional como fórmula clave para afianzar proyectos.

La primera edición de Iberseries Platino Industria reunirá del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 a creadores, ejecutivos, plataformas, televisiones y agentes más relevantes del sector audiovisual en español y portugués, con actividades profesionales donde habrá lugar para la exhibición de estrenos mundiales, propuestas de formación, conferencias de alto nivel, sesiones de pitching y espacios de networking.

