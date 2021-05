18 may. 2021

Seis de cada 10 parejas con planes de boda dicen “sí” a casarse en 2021, según una encuesta realizada por Bodas.com.mx.

Más de un tercio (39%) son celebraciones que habían sido pospuestas en el último año.

Las parejas se muestran optimistas: el 74% dicen estar bastante o muy seguras de que su boda podrá realizarse en la fecha prevista.

En una de cada cinco bodas (18%), los novios pedirán que los invitados se realicen un test Covid o acrediten haber sido vacunados.

Ciudad de México, 18 de mayo de 2021.— Después de más de un año de pandemia, las parejas mexicanas ven 2021 con esperanza y como una oportunidad para, ahora sí, poder celebrar sus bodas. Así lo revela una encuesta de Bodas.com.mx, plataforma líder del sector nupcial en México, realizada a cerca de 700 usuarios cuyas fechas de boda están previstas a partir de mayo.

La consolidación de los nuevos estándares para eventos, el avance de la vacunación y la reapertura escalonada en los estados en semáforo verde o amarillo están animando a las parejas a reafirmar sus fechas de boda.

Adaptadas a la situación, las bodas y 2021 se reconcilian

De acuerdo con la encuesta de Bodas.com.mx aplicada en la primera semana de mayo, seis de cada 10 parejas (59.7%) tienen previsto celebrar su boda dentro de 2021. De ellas, el 39% serán bodas que durante el último año tuvieron que ser pospuestas por la pandemia.

Por el momento, entre septiembre y noviembre se concentran casi la mitad (47%) de las celebraciones previstas para este año, lo que anticipa que, si los indicadores se mantienen, este será un otoño con mucho amor.

Entre el resto de parejas encuestadas, el 32.6% afirma que tiene pensado casarse el próximo año y solo hay un 7% que todavía no pone fecha a su celebración.

Las parejas, confiadas y optimistas

Tres de cada cuatro parejas (74%) se muestran bastante o muy seguras de que podrán celebrar su boda en la fecha prevista y solo un 26% tiene dudas. Una percepción que refleja la esperanza de las parejas y proyecta una recuperación más firme para la industria nupcial.

Además, el 37% de los encuestados dedica más de cuatro horas a la semana a organizar su boda, un síntoma del buen ánimo de las parejas.

Por otro lado, solo el 7% afirma estar muy de acuerdo con que la pandemia habrá casi terminado cuando se celebre su boda. Aun asumiendo que en los próximos meses prevalecerán limitaciones y circunstancias especiales, las parejas están dispuestas a casarse.

¿De cuántos invitados serán estas bodas?

De acuerdo con el Libro Blanco de las Bodas , estudio sectorial editado por Bodas.com.mx, Google y ESADE, antes de la pandemia por Covid-19, la media de invitados a una boda en México era de 197 personas. Debido a la situación actual, muchas parejas tuvieron que ajustar sus expectativas. En estos momentos, según la encuesta mencionada, el 76% de las parejas que prevén casarse en los próximos meses planean tener al menos 75 invitados y un 58% espera que las medidas que apliquen para el día de su boda les permitan convocar a más de 100 personas.

Respecto a las microweddings (bodas con menos de 50 invitados), que fueron una opción para las primeras uniones en tiempos de pandemia, solo el 11% de las celebraciones de los próximos meses serán de este tipo.

Algunas de las medidas más populares

Las parejas incorporan cada vez más y de forma coordinada con sus proveedores las medidas de higiene, seguridad y sana distancia establecidas en cada lugar y momento. Además de la importancia de los cubrebocas y la disponibilidad de gel desinfectante para manos, estas son otras de las medidas que están considerando las parejas mexicanas.

57% harán el banquete al aire libre

51% reducirán su lista de invitados

61% fomentarán la sana distancia

71% redistribuirán espacios y/o mesas

35% modificarán el servicio de alimentos y bebidas

23% adaptarán el baile y/o la animación

21% contratarán un servicio especial de desinfección (túneles, tapetes…)

72% tomarán la temperatura a los asistentes

18% pedirán a los invitados que se hagan un test Covid antes de la boda o acrediten su vacunación. De estos, un 20% aplicarán los tests como protocolo de acceso a la boda.

Todos estos datos hacen presagiar que, aunque adaptadas a las circunstancias, las bodas en México volverán a la agenda de 2021, un año de transición para la industria nupcial y una nueva oportunidad para que las parejas puedan celebrar su amor en compañía de sus seres queridos. https://we.tl/t-1nokdiQr3D

