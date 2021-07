Con la mayoría de votos, 37% de los mexicanos encuestados considera importante que su evento sea sostenible en la medida de lo posible.

El 33% de las parejas mexicanas muestran interés en optar por menús más ecológicos, con productos de temporada y de cercanía.

La mayoría de los novios elige jardines y locaciones exteriores como su preferencia para celebrar su enlace (56%).

47% de los mexicanos entrevistados eligen como elemento decorativo principal plantas naturales, seguido de un 37% que pide que la decoración contemple una explosión floral, es decir, grandes montajes florales.

Ciudad de México, 12 de julio de 2021.- Cada una de las categorías que conforman la organización de una boda tiene un sinfín de opciones para elegir estilos de decoración, espacios, gastronomía, entretenimiento, entre otros. Si bien las tendencias que dictan los expertos en bodas son adoptadas y promovidas tanto por los proveedores como por los wedding planners, la decisión final con respecto al look de la boda, la tienen las parejas.

Sabiendo la importancia que tiene para profesionales del sector nupcial tener conocimiento de lo que realmente piden los novios para su boda, a pesar de lo que los expertos puedan dictar, The Knot Worldwide , grupo al que pertenece Bodas.com.mx ha recopilado en un informe las tendencias que las parejas que se casan en la segunda mitad de 2021 y en 2022 han elegido para sus bodas.

Este informe se realizó con las respuestas de 39 Wedding Planners y 6.585 parejas de países como México, Brasil, España, Italia y Francia.

Enfocándonos en las respuestas de las wedding planners y parejas mexicanas ¿Qué es lo que más buscan y piden la mayoría de las parejas para sus bodas en la actualidad? ¿Qué tendencias predominan en este país? A continuación, pueden encontrar las respuestas a estas y más preguntas.

Sustentabilidad, un must a tomar en cuenta para planear la boda:

En los últimos años hemos podido ver que todo lo relacionado con temas sustentables o acciones que lleven a las personas a tener una mayor concienciación para cuidar del medio ambiente, ha ido teniendo más y más importancia cuando de tomar decisiones se trata. Y esto no sólo en el día a día, sino también al momento de organizar una boda.

Tal como comenta Juliana Gallo, Directora Comercial de Bodas.com.mx y LATAM, “Los profesionales del sector llevan años viendo una evolución en cuanto a sustentabilidad: cada vez en las bodas se tienen más en cuenta aspectos relacionados con el medio ambiente”.

Y de la misma manera, según el informe de tendencias favoritas de las parejas realizado por Bodas.com.mx , hoy en día las parejas ya consideran el tema de sustentabilidad en las distintas categorías que conforman la organización de su boda.

Aunque en países como Francia este aspecto es el que más auge tiene, en México se puede ver una tendencia al alza. Con la mayoría de votos, 37% de los mexicanos encuestados considera importante que su evento sea sostenible en la medida de lo posible.

Otros datos de la encuesta realizada refuerzan lo dicho anteriormente cuando nos adentramos en las categorías que veremos a continuación.

Espacios abiertos y locaciones exteriores para la celebración

Debido a la situación de la pandemia, es ya bien conocida la recomendación que hacen las autoridades sanitarias de que, si se va a reunir un grupo grande de personas, sea en espacios abiertos para favorecer la ventilación. Las bodas son el ejemplo perfecto donde se puede aplicar esta sugerencia.

Además, siguiendo la línea del tema sustentabilidad y lo natural, más de la mitad de las parejas encuestadas (56%) eligen los jardines y locaciones exteriores como su preferencia para celebrar su enlace.

Muy probablemente esta tendencia seguirá siendo permanente el resto del año actual y principios del 2022.

Banquetes ecológicos

Los alimentos ecológicos y de cercanía están cada vez más presentes entre las peticiones a banquetes, caterings y wedding planners.

En la encuesta realizada por Bodas.com.mx , el 33% de las parejas mexicanas muestran interés en optar por menús más ecológicos, con productos de temporada y de cercanía, es decir, cultivados en la región en la que se celebra la boda.

Considerando que cada vez van siendo más las personas que se pasan al vegan lifestyle, es importante hablar con el catering o restaurante para asegurarse de tener un menú vegano para los invitados que lo requieran.

Plant & Flower power

Si hablamos de decoración, el 47% de los mexicanos encuestados por Bodas.com.mx , eligen como elemento decorativo principal plantas naturales, seguido de un 37% que pide que la decoración contemple una explosión floral, es decir, grandes montajes florales que alcanzan elevadas alturas.

Podemos ver claramente cómo esta tendencia de utilizar plantas naturales va de la mano del tema sustentabilidad, puesto que las plantas vivas se pueden utilizar más de una vez. Además, la decoración al natural resulta una opción mucho más comprometida con el medio ambiente, comparado con utilizar, por ejemplo, elementos decorativos de un sólo uso o de materiales como el plástico.

Ramo petite y eco

Continuando con las flores, pero enfocados en el ramo, como primera elección de tendencia con el 40% de las respuestas resurge el petite bouquet.

Y es que, tal como menciona Bodas.com.mx en el informe de las tendencias favoritas de las parejas, tras unos años viendo grandes composiciones florales y ramos en cascada, las novias más innovadoras prefieren lucir pequeños ramos de flores, más acordes quizás con la línea sencilla y natural que está llegando a las bodas.

Como segunda elección para su ramo, el 31% de las novias mencionan las flores preservadas. Estas flores son en apariencia vivas pero han sido sometidas a un tratamiento para hacerlas perdurar en el tiempo y no necesitan agua, siendo así una opción mucho más ecológica que las flores artificiales.

Recuerdos de boda artesanales

¿Cuántos recuerdos de bodas quedaron en la basura prácticamente a la semana de tenerlos en casa?

Considerando esto, el 36% de las parejas indicó que dará como recuerdo de bodas un objeto artesanal. Existen un sinfín de regalos originales para bodas que están elaborados de forma artesanal. De esta forma, los novios no solo contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente, sino que también benefician al pequeño comercio.

Por otro lado, también destacan las mini-plantitas como recuerdo de boda (31%). Regalar cactus u otras pequeñas plantas, así como paquetes de semillas, es una tendencia que está en auge.

Como podemos ver, las parejas de hoy realmente muestran interés por todo lo que sea más natural, ecológico y sustentable, por lo que desde Bodas.com.mx recomendamos a los proveedores contar con opciones creativas que se puedan adaptar a este tipo de demanda.

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in.

