La cadena de supermercados impulsa una nueva iniciativa para fomentar el consumo de productos catalanes con distintivo de calidad y kilómetro cero.

Desde el pasado jueves 28 y durante una semana, Lidl pone a la venta, en sus 120 establecimientos de Cataluña, varias referencias vitivinícolas de 9 de las 12 DOP que se contabilizan en Cataluña: DO Alella; DO Empordà; DO Penedès; DOQ Priorat; DO Montsant; DO Costers del Segre; DO Terra Alta; DO Cava y DO Cataluña.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, la compañía ya comercializa productos de 21 DOP e IGP catalanas distintas, consiguiendo así ofertar más de la mitad del total de DOP e IGP que existen en la región.

La cadena de supermercados Lidl refuerza su compromiso por fomentar la presencia de productos catalanes con distintivo de calidad y kilómetro cero en sus establecimientos. Por este motivo, desde el pasado jueves 28, pone en marcha la iniciativa “Terra de Vins” para incentivar el consumo de este tipo de productos entre sus clientes. De este modo, durante una semana, los clientes de la compañía pueden encontrar, en sus 120 establecimientos de la región, cerca de una veintena de referencias vitivinícolas distintas de 9 de las 12 DO que se contabilizan en Cataluña. Concretamente de las DO Alella, DO Empordà, DO Penedès, DOQ Priorat, DO Cataluña; DO Montsant; DO Costers del Segre, DO Terra Alta y DO Cava.

Con la iniciativa “Terra de vins”, Lidl vuelve a dar un paso firme en su apuesta por el sector agroalimentario catalán y su previsión es seguir ampliando el número de artículos con sello de calidad que oferta en sus tiendas. Actualmente, la marca comercializa productos de 21 de las 34 DOP e IGP catalanas que se contabilizan en la región: referencias agroalimentarias vinculadas a 7 de las 12 DOP de la región, 5 de las 10 IGP que existen en Cataluña y 9 de las 12 DO de vinos catalanas. La gran mayoría de estos artículos se ofertan de forma permanente en sus establecimientos y el resto se venden de manera puntual, según la temporada.

Cataluña, “Terra de Vins”

Cataluña cuenta con una amplia y extensa tradición en el mundo vitivinícola. En su paisaje abundan los diferentes viñedos que, según su localización y proximidad con el mar, dotan al vino de unas características u otras. Cataluña tiene reconocidas 12 Denominaciones de Origen (DO), que garantizan tanto el origen como la calidad del vino y cava que produce.

Desde el pasado jueves 28 de abril, los clientes de Lidl pueden disfrutar de esta tradición vitivinícola catalana con productos de la DO Alella, la denominación más pequeña de Cataluña que destaca por sus elegantes, ligeros y perfumados vinos blancos; la DO Penedès, que se caracteriza por sus vinos espumosos de calidad; o la DO Costers del Segre, que se diferencia por la composición caliza del suelo y un clima mediterráneo marcado, que influye directamente ensus vinos.

También pueden encontrar vinos de calidad elevada, con cuerpo y complejos, propios de la DO Empordà; variedades de la Garnacha y la Cariñena, esencia de la DO Montsant; y vinos de color y aroma intenso acompañados de un sabor denso y robusto, características de la DOQPriorat.

Para completar la oferta de vinos catalanes con DO que ofrece la cadena de supermercados con su iniciativa “Terra de Vins” se encuentran la DO Terra Alta, que debido a su singular clima mediterráneo de interior proporciona a su vino tradicionalidad e intensidad; la DO Cava, sinónimo de excelencia y versatilidad; y finalmente la DO Cataluña, que agrupa 36 variedades de uva autorizada, lo que se traduce en una garantía total de calidad.

Lidl impulsa los productos con sello de calidad y de kilómetro cero

Con la puesta en marcha de este tipo de acciones queda patente, una vez más, el compromiso de Lidl con el sector agroalimentario catalán. La compañía trabaja con más de 160 proveedores de la región, a los que adquiere producto por valor de unos 670M€ anuales que comercializa en sus tiendas de todo el país y en su red internacional en una treintena de países.

“Terra de Vins” no es la única iniciativa que Lidl ha trabajado recientemente para fomentar el consumo de producto catalán con sello de calidad, el pasado mes de febrero, la cadena de supermercados puso en marcha "Terra d'Olis", un proyecto que tenía como objetivo fomentar el consumo de aceites de oliva extra de cuatro de las cinco DOP que se contabilizan en Cataluña: DOP Siurana, DOP Terra Alta, DOP Garrigues y DOP EbreMontsià.

Además, desde el pasado año, la compañía está introduciendo de manera progresiva nuevas referencias de km0 en sus 120 puntos de venta de la región, bajo un sello distintivo “És d’aquí, és bo” para que los consumidores puedan identificar fácilmente los productos locales de Cataluña en tiendas. El objetivo de esta acción es seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la industria agroalimentaria catalana, promoviendo que tanto empresas consolidadas como pequeños proveedores tengan un papel protagonista y fundamental en sus lineales.

El compromiso de Lidl con España

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl trabaja más que nunca para reforzar su compromiso con España y contribuir de forma decidida al desarrollo económico, laboral y social del país ante el actual contexto de dificultad. En este sentido, la compañía continúa generando riqueza en todo el territorio gracias a la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad y la compra de más producto nacional y regional, impulsando e internacionalizando los negocios de sus proveedores. Todo ello estando cerca de los colectivos más vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas, sin renunciar en ningún momento a la sostenibilidad como eje principal de su actividad y ofreciendo siempre la cesta de la compra más barata del mercado a sus clientes.

