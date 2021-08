“Leonard Award” reconoce la innovación y los logros de la comunidad dedicada a la atención en diabetes

Lilly donará 100 mil dólares a través de Life for a Child, y que serán otorgados a los cinco ganadores de “Leonard Award”

INDIANÁPOLIS, EU, 12 de agosto de 2021.- En honor al centenario del descubrimiento de la insulina, Eli Lilly y Compañía presentó “Leonard Award” (Premio Leonard), cuyo objetivo será reconocer a los diversos actores dedicados a la atención y manejo de la diabetes a través de un pensamiento innovador y enfoques novedosos. Las nominaciones a este Premio se aceptarán hasta el 31 de agosto de 2021 en Lilly.com/LeonardAward .

“Leonard Award” se inspira en la vida de Leonard Thompson, la primera persona con diabetes en ser tratada con insulina en 1922, y busca celebrar los logros de la comunidad dedicada a la atención en diabetes. El Premio está abierto para participantes que sean nominados en las siguientes categorías:

Adolescente/adulto joven: Personas de 18 a 25 años que viven con diabetes o con una fuerte conexión con alguna persona impactada por la diabetes.

Defensor del paciente/profesional de apoyo: Defensor activo de las personas con diabetes, ya sea a través de canales personales o con una organización establecida.

Endocrinólogo (a)/Médico de atención primaria: Profesional de la salud especializado en endocrinología o que trabaja como médico de atención primaria de personas con diabetes.

Educador (a) en diabetes/enfermera (o): Educador (a) y/o enfermera (o) especializados en el cuidado y atención de personas que viven con diabetes.

Investigador: Profesional dedicado a la investigación en materia de diabetes (terapéutica, tecnológica u otro tipo).

"´Leonard Award´ busca reconocer una serie de avances logrados en el manejo de la diabetes, sin dejar de mirar el futuro y continuar con la innovación", comentó Leonard Glass, vicepresidente de Lilly Diabetes Global Medical Affairs. "Cada registro para ´Leonard Award´ representará la fuerza y dedicación de una amplia comunidad, y estamos ansiosos de escuchar sobre los individuos que han impactado positivamente, a través de su compromiso, a las personas que viven con diabetes.”

Se elegirán cinco ganadores –uno por categoría–, y Lilly otorgará 20 mil dólares en reconocimiento a cada uno de ellos (100 mil dólares en total), que serán donados a Life for a Child, organización sin fines de lucro que proporciona acceso a la atención, educación y medicamentos que ayudan a salvar la vida de niños y jóvenes que viven con diabetes tipo 1 en países de bajos recursos.

"Nos sentimos honrados de recibir esta donación de Lilly y esperamos aprender más sobre las personas que están abordando necesidades importantes en materia de diabetes. Esta donación apoya nuestra visión compartida de construir un mundo más saludable y la misión continua de seguir apoyando a los niños y jóvenes con diabetes tipo 1", apuntó Graham Ogle, gerente general de Life for a Child.

Para ser acreedores a “Leonard Award”, los nominados deberán presentar un proyecto original, innovador, o un esfuerzo –más allá de la terapia con medicamentos o dispositivos– que aborde una necesidad importante o exista un desafío en el manejo de la diabetes o tenga como objetivo apoyar a la comunidad. Los ganadores serán seleccionados por un panel de jueces externos compuesto de prestigiosos líderes en el cuidado de la diabetes, asimismo, el Dr. Glass será quien represente a Lilly en el comité. Los cinco ganadores de “Leonard Award” se anunciarán en noviembre, antes del “Día Mundial de la Diabetes”.

Las nominaciones e inscripciones para “Leonard Award” podrán registrarse hasta el 31 de agosto de 2021, a las 11:59PM (ET). Para obtener más información, nominar a alguna persona o efectuar un registro visite Lilly.com/LeonardAward . “Leonard Award” es totalmente gratuito. Los criterios de elegibilidad, términos y condiciones podrán encontrarse en el sitio web.

Acerca de la diabetes

Aproximadamente 34 millones de estadounidenses[1] (1 de cada 10) y un estimado de 463 millones de adultos en el mundo[2] viven con diabetes. La diabetes tipo 2 es el tipo más común a nivel internacional, y representa aproximadamente de 90 a 95 por ciento de todos los casos de diabetes solo en Estados Unidos1. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el cuerpo no produce ni utiliza correctamente la hormona insulina.

Acerca de Lilly Diabetes

Lilly ha sido líder mundial en el cuidado de la diabetes desde 1923, al desarrollar la primera insulina comercial en el mundo. Hoy nos basamos en este legado trabajando para satisfacer las diversas necesidades de las personas que viven con diabetes y de aquellas que las cuidan. A través de la investigación, colaboración y manufactura de calidad, nos esforzamos para mejorar la vida de las personas que han sido impactadas por la diabetes, así como de las enfermedades relacionadas. Trabajamos para ofrecer resultados revolucionarios mediante soluciones innovadoras, desde medicamentos, tecnología, programas de apoyo y más.

Para conocer más visite http://www.lillydiabetes.com/ o siga nuestras cuentas en Twitter: @LillyDiabetes y Facebook: LillyDiabetesUS.

Acerca de Eli Lilly and Company

Lilly une el cuidado de la salud con el descubrimiento para crear medicamentos y mejorar la vida de las personas en el mundo. Fuimos fundados hace más de un siglo por un hombre comprometido en crear medicinas de la más alta calidad y cubrir necesidades reales, y hoy mantenemos ese propósito en todo nuestro trabajo. En el planeta, los empleados de Lilly trabajan para descubrir y brindar un cambio de vida a través de la medicina para quienes la necesitan, mejorar el entendimiento y cuidado de las enfermedades, y otorgar un respaldo a las comunidades mediante la responsabilidad social y el voluntariado.

Contacto para prensa:

Luis Muñoz Manrique

lmunoz@contactoenmedios.com.mx

Cel: 55 1052 5613

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.

[1] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: 2019. Available at: http://www.diabetesatlas.org.