Lilly, Life for a Child y Beyond Type 1 avanzan en conjunto para mejorar la atención de la diabetes tipo 1 en países de recursos limitados

Este trabajo busca ampliar el acceso a la atención para 150 mil niños y jóvenes con diabetes

en 65 países

En 2021, se conmemoran 100 años de haber sido descubierta la insulina por investigadores de la Universidad de Toronto

Indianápolis, San Francisco y Sidney, viernes 18 de junio 2021.- Para abordar la inequidad en el acceso a una atención de calidad para el tratamiento de la diabetes en niños y adultos jóvenes en el mundo, Eli Lilly y Compañía (NYSE: LLY) y Life for a Child (LFAC) iniciaron la expansión de su trabajo conjunto y misión compartida de brindar servicios gratuitos y atención inmediata para construir modelos sustentables en la atención de la diabetes en poblaciones vulnerables.

Este año, Eli Lilly y Compañía desarrollará una serie de actividades con el objetivo de conmemorar el descubrimiento de la insulina realizado por investigadores de la Universidad de Toronto en 1921; evento que revolucionó el cuidado de la diabetes en el mundo al cambiar la expectativa de vida de los pacientes que vivían con esta enfermedad en aquel entonces.

De este modo, en 2021, tanto Lilly como LFAC, en alianza con Beyond Type 1 (BT1) ampliarán el acceso a la atención de jóvenes con diabetes de 23 mil en 2020 a 150 mil personas durante los próximos 10 años, a lo largo de 65 países. El programa también tiene la meta de mejorar los resultados en todos los países que reciben este apoyo.

El apoyo para el manejo de la diabetes tipo 1 incluye acceso a insulinas prandiales y basales, plumas reutilizables, control de glucosa en sangre, pruebas de hemoglobina glucosilada (A1C) y educación en diabetes.

"La insulina ha mejorado drásticamente desde su descubrimiento hace un siglo, pero aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar un acceso equitativo a la atención de calidad en materia de diabetes, a los medicamentos y los programas de apoyo en el mundo", dijo Mike Mason, presidente de Lilly Diabetes. "Lilly y Life for a Child han estado colaborando durante años para desarrollar soluciones y estamos entusiasmados de fortalecer este trabajo con Beyond Type 1".

Desde 2009, Lilly ha donado 2,4 millones de viales de insulina a LFAC, que brinda acceso a atención, educación, medicamentos que salvan vidas y suministros a niños y jóvenes con diabetes tipo 1 en países en desarrollo. Como parte de esta alianza, Lilly proporcionará insulinas prandiales y basales, y plumas reutilizables, además, junto con Direct Relief, cubrirá los costos asociados con la organización, embalaje y envío a los países. El ampliar esta asociación, le permitirá a Life for a Child llegar a niños y jóvenes en más de 60 países, incluidos India, Pakistán, Etiopía, Tanzania y Bolivia.

“La insulina es esencial para poder vivir con diabetes tipo 1, pero no es suficiente: el monitoreo de glucosa en sangre, cuidados médicos y la educación en diabetes son igualmente importantes. La generosa ayuda que ofrece Lilly le permitirá a Life for a Child incrementar la provisión de dichos componentes para la atención en muchos países en el mundo”, comentó el Dr. Graham Ogle, gerente general de Life for a Child. “Juntos, nuestro objetivo es construir un planeta más saludable, donde los niños con diabetes prosperen sin importar en qué país o situación nazcan”.

Beyond Type 1 brindará un mayor soporte a la programación de la expansión de Life for a Child al proporcionar el desarrollo de recursos educativos y generando comunicaciones estratégicas para amplificar la importancia del trabajo que se realiza.

“En los próximos 10 años, con esta ayuda, Life for a Child expandirá su huella al dar un servicio vital de atención en diabetes a 150 mil niños en el planeta. Beyond Type 1 está encantado de unirse al Comité Directivo de LFAC y trabajar con la meta de aumentar este trabajo mediante el desarrollo comunitario, esfuerzos de comunicación y la creación de recursos”, dijo Thom Scher, CEO de Beyon Type 1.

La expansión del programa de Life for a Child es parte del impacto social, los esfuerzos y el soporte del programa de Lilly 30X30, en el que la meta de la compañía es mejorar el acceso a la salud y atención de calidad para 30 millones de personas hacia 2030.

La expansión está basada en décadas de trabajo de salud global que Lilly ha implementado para mejorar el acceso equitativo tanto para el cuidado de la salud como a los medicamentos para diabetes, incluyendo a Kenia, México, Sudáfrica y Estados Unidos. Lo anterior fortalece el camino de investigación, desarrollo y soporte en materia de diabetes, que Lilly ha efectuado desde 1921.

Sobre la diabetes

Se estima que 463 millones de adultos en el mundo viven con diabetes y más de 1.8 millones de niños y jóvenes menores de 25 años viven con diabetes tipo 1. Aproximadamente 3 de cada 4 personas con diabetes, o 75%, viven en países de bajos y medianos recursos1. La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no produce o usa apropiadamente la hormona de la insulina.

Acerca de Life for a Child

Life for a Child es un programa de Diabetes NSW, con sede en Sydney, Australia. Su objetivo es proporcionar la mejor atención posible, dadas las circunstancias locales, para todos los jóvenes con diabetes, y trabajar para lograr una atención sustentable en cada nación. En los países que se recibe este apoyo, la atención se brinda a través de asociaciones nacionales enfocadas en atender la diabetes así como en hospitales. Para obtener más información sobre Life for a Child, visítenos en lifeforachild.org .

Acerca de Beyond Type 1

Beyond Type 1 es una organización sin fines de lucro que está cambiando lo que significa vivir con diabetes. Al aprovechar el poder de las redes sociales y la tecnología, Beyond Type 1 permite a las personas vivir bien hoy para tener un mañana mejor. A través de programas de apoyo entre pares, campañas globales y plataformas digitales, Beyond Type 1 está uniendo a la comunidad mundial que vive con diabetes a través de la diabetes tipo 1 y tipo 2, ayudando a cambiar el significado de vivir con una enfermedad crónica. Para obtener más información visite BeyondType1.org .



Acerca de Eli Lilly and Company

Lilly une el cuidado de la salud con el descubrimiento para crear medicamentos y mejorar la vida de las personas en el mundo. Fuimos fundados hace más de un siglo por un hombre comprometido en crear medicinas de la más alta calidad y cubrir necesidades reales, y hoy mantenemos ese propósito en todo nuestro trabajo. En el planeta, los empleados de Lilly trabajan para descubrir y brindar un cambio de vida a través de la medicina para quienes la necesitan, mejorar el entendimiento y cuidado de las enfermedades, y otorgar un respaldo a las comunidades mediante la responsabilidad social y el voluntariado. Para conocer más de Lilly, por favor visite lilly.com lilly.com/newsroom www.lillylatam.com C R-LILLY

Fuente

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019. Available at: http://diabetesatlas.org .

